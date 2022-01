Le projet de loi sur l’Université des enseignants de Delhi est adopté par l’Assemblée

Le projet de loi sur l’Université des enseignants de Delhi a été présenté lundi à la Chambre par le vice-ministre en chef Manish Sisodia, qui détient également le portefeuille de l’éducation.



L’Assemblée de Delhi a adopté mardi un projet de loi pour la création d’une université de formation des enseignants de classe mondiale qui offrirait des programmes tels que BA-BEd et BSc-BEd.

Au cours d’une discussion sur le projet de loi, il a déclaré que l’université établirait une référence dans la formation des enseignants et améliorerait la qualité de l’éducation.

S’attaquant au Premier ministre Narendra Modi, il a déclaré que l’université des sports dévoilée à Meerut avait copié le modèle de celle annoncée à Delhi.

«Je me suis senti très heureux lorsque le Premier ministre a déclaré que les étudiants de l’Université des sports obtiendraient des diplômes en excellant dans le sport et en remportant des médailles. C’est exactement ce que nous avons visé et dit en créant une université des sports ici à Delhi », a déclaré Sisodia à la Chambre.

La Delhi Teachers’ University s’étendra sur 12 acres de terrain dans le village de Bakkarwala. Il comprendra des amphithéâtres, des laboratoires numériques et une bibliothèque avec des installations de classe mondiale pour 5 000 étudiants.

Sisodia avait visité le 1er janvier le campus en construction de l’université de Bakkarwala et avait demandé aux responsables d’accélérer les travaux de construction afin que la session puisse commencer au plus tôt.

L’université proposera des programmes de formation des enseignants tels que BA-BEd et BSc-BEd pour créer une nouvelle génération d’enseignants. Les étudiants de l’université collaboreront avec les écoles publiques de Delhi pendant la durée de leurs cours et acquerront une expérience pratique axée sur la recherche.

Participant à la discussion sur le projet de loi, le député AAP Atishi a déclaré que le gouvernement de Delhi avait fait un travail remarquable dans le domaine de l’éducation et de la formation des enseignants.

Cela a non seulement amélioré les infrastructures scolaires et les normes d’éducation, mais a également investi dans la formation des enseignants, a-t-elle déclaré.

« Si nous voulons investir dans les enseignants, nous devrons investir dans leur formation. Le gouvernement de Delhi a augmenté le budget de formation des enseignants de Rs 10 crore à Rs 100 crore. Les enseignants et les directeurs d’écoles publiques ont été envoyés dans les meilleures institutions telles que les IIM en Inde et à l’étranger à des fins de formation par le gouvernement AAP », a déclaré Atishi à la Chambre.

Elle a ajouté que la Delhi Teachers’ University ouvrirait la voie à une formation d’enseignants de classe mondiale.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée de Delhi, Ramvir Singh Bidhuri, a cependant affirmé qu’aucun nouveau collège n’avait été ouvert par le gouvernement AAP au cours des sept dernières années.

« Le gouvernement a annoncé plus tôt une université des sports et a également nommé son vice-chancelier. Mais l’université est introuvable », a déclaré Bidhuri à la Chambre.

Il a allégué que de nombreuses écoles publiques n’ont pas de directeurs et que les postes d’enseignants sont vacants.

