Le projet de loi torpille des démocrates de la Chambre ciblant le travail des esclaves chinois 10z viral

in

Les démocrates de la Chambre ont rejeté mercredi une motion de réengagement (MTR) du représentant républicain du Kentucky, Andy Barr, qui aurait obligé les entreprises à signaler au département du Trésor si elles découvraient qu’un fournisseur ou un autre partenaire commercial recourait au travail forcé chinois.

Le vote final est venu avec 207 républicains en faveur de la mesure et 217 démocrates opposés.

Selon la proposition de Barr, les entités étrangères seraient passibles de sanctions si elles profitaient du travail forcé ou aidaient à la construction de camps de détention dans la région autonome ouïghoure de Chine, située dans la province du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Les groupes qui ont contribué à saper la démocratie à Hong Kong seraient également pénalisés par les sanctions américaines.

« Dans le cadre de cette MTR, au lieu de signaler les entreprises chinoises malveillantes à la SEC […] nous veillerons plutôt à ce que les entités des chaînes d’approvisionnement des entreprises soient signalées au Trésor lorsque les entreprises publiques ont des raisons de croire qu’elles sont impliquées dans des atrocités au Xinjiang », a déclaré Barr.

Le membre du Congrès a ensuite noté que les entreprises seraient également en mesure de “tirer la sonnette d’alarme sur les entités complices de l’agression de la Chine contre les libertés de Hong Kong”, ce qui permettrait à l’OFAC au Trésor de déterminer s’il peut imposer de nouvelles sanctions.

REGARDER: @RepAndyBarr s’exprime à la Chambre pour soutenir son amendement visant à tenir la Chine responsable du recours au travail forcé pour produire des biens pour les entreprises américaines. En tant qu’Américains qui défendent la liberté, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les violations des droits de l’homme en Chine ! pic.twitter.com/uj97wCjPhf – Chad Gilmartin (@ChadGilmartinCA) 16 juin 2021

La législation de Barr rejetée par les démocrates visait également à appliquer des sanctions aux entreprises impliquées dans la création ou la fourniture de technologies ou d’assistance pour la surveillance de masse au Xinjiang.

Le MTR proposé a été déposé sur HR1187, l’ESG Disclosure Simplification Act de 2021, qui vise à obliger un émetteur de titres à divulguer chaque année certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance et leur lien avec la stratégie commerciale à long terme de l’émetteur aux actionnaires. . Le projet de loi aurait créé un comité consultatif sur la finance durable, dont la responsabilité principale consisterait à recommander à la Securities and Exchange Commission (SEC) des politiques visant à faciliter la circulation des capitaux vers des investissements respectueux de l’environnement.

Le comité ne comprendrait pas plus de 20 membres, chacun servant un seul mandat de quatre ans.

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington.

Lien source