Le projet de loi visant à faciliter la vente des assureurs généraux obtient un hochement de tête

in

Plusieurs membres de l’opposition se sont opposés au projet de loi au motif qu’il entraînerait la privatisation totale des compagnies d’assurance générales gérées par l’État.

Le Lok Sabha a approuvé lundi un projet de loi modifiant la loi GIBNA (General Insurance Business (Nationalisation) Act), qui permettra au gouvernement d’entreprendre le projet de privatisation d’un assureur généraliste géré par l’État en diluant sa participation en dessous de 51%.

Le projet de loi, qui a été présenté vendredi et a fait l’objet de peu de discussions, a été adopté au milieu de fréquentes perturbations à la Chambre basse.

En présentant le projet de loi d’amendement GIBNA, 2021, la semaine dernière, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait cependant cherché à apaiser les craintes d’une privatisation débridée des assureurs publics. Elle a affirmé que l’adoption du projet de loi aidera les assureurs du secteur public à éponger des ressources supplémentaires sur les marchés, ce qui leur permettra de concevoir des produits plus innovants et même d’offrir des services à des primes inférieures. Le projet de loi a été approuvé par le Cabinet mercredi dernier.

Plusieurs membres de l’opposition se sont opposés au projet de loi au motif qu’il entraînerait la privatisation totale des compagnies d’assurance générales gérées par l’État.

Sitharaman avait déclaré que les assureurs généraux privés pourraient facilement lever des fonds sur le marché, ce qui leur permet d’offrir une meilleure prime pour assurer le public et de développer une base de produits innovants. “Alors que les compagnies d’assurances générales publiques ne sont pas en mesure d’effectuer parce qu’elles manquent toujours de ressources”, a-t-elle déclaré, cherchant à justifier la nécessité d’amendements à la loi en vigueur.

En annonçant le budget pour l’exercice 22, Sitharman avait proposé de privatiser deux banques publiques et un assureur général. « Cela nécessiterait des modifications législatives… », avait-elle déclaré.

À l’heure actuelle, le pays compte quatre assureurs généraux du secteur public – National Insurance Company, New India Assurance Company, Oriental Insurance Company et United India Insurance Company.

Le gouvernement n’a pas encore annoncé le nom de l’entreprise à vendre. Cependant, Niti Aayog, qui s’est vu confier la tâche de recommander un candidat approprié à la privatisation, aurait suggéré le nom de United India au noyau de secrétaires sur le désinvestissement dirigé par le secrétaire du Cabinet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.