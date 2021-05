Le projet de militariser la sécurité du Capitole avec les troupes de la Garde fait face à des questions de plus en plus nombreuses au Sénat

La législation qui créerait une force de réaction rapide de la Garde nationale pour le complexe du Capitole devrait rencontrer une opposition plus intense au Sénat qu’elle ne l’a reçue à la Chambre des représentants.

La Chambre a approuvé la semaine dernière un projet de loi de financement d’urgence de 1,9 milliard de dollars destiné à protéger le Capitole américain. La mesure, introduite en réponse à l’émeute du 6 janvier dans et autour du complexe, comprend une disposition visant à établir une force de réaction rapide de la Garde nationale (QRF) à activer en cas d’urgence. Mais le projet de loi, qui a à peine traversé la Chambre sur un vote de 213-212, fait l’objet de pressions massives alors qu’il se dirige vers le Sénat.

La QRF faisait partie des mises à niveau de sécurité suggérées dans une proposition du lieutenant-général à la retraite Russel Honoré, qui a dirigé cette année un examen de la sécurité du Capitole. Dans sa proposition, Honoré a également recommandé des clôtures pop-up et un financement supplémentaire pour les engins anti-émeute.

Ceux qui s’opposent à une garde nationale QRF soutiennent que si le complexe et ses habitants doivent être protégés, la mission n’appartient pas à la garde nationale.

Le sénateur Jim Inhofe (R-Okla.) Et le représentant Mike Rogers (R-Ala.), Respectivement membres de rang des comités des forces armées du Sénat et de la Chambre, ont publié une déclaration conjointe soulignant cette question.

“L’utilisation de l’armée en uniforme à Washington DC et dans le complexe du Capitole est soumise à des restrictions statutaires complexes, et pour une bonne raison”, ont déclaré les deux législateurs. «Nous ne pouvons ni ne devons militariser la sécurité du complexe du Capitole.»

L’Association de la garde nationale des États-Unis a accepté.

«Il s’agit d’une mission d’application de la loi», a déclaré le porte-parole de l’association, John Goheen, à Just the News. «Il vaut mieux laisser l’application de la loi aux forces de l’ordre. Mettons cela entre les mains de la police du Capitole. Cela a toujours été leur travail. Gardons leur travail. »

Dans les jours qui ont suivi la brèche du Capitole le 6 janvier, quelque 26 000 soldats de la Garde nationale sont arrivés de tout le pays pour protéger le complexe. Comme aucune violence supplémentaire n’a eu lieu au Capitole, les troupes sont progressivement tombées à environ 2300. Le dernier de ces soldats a quitté Washington dimanche, lorsque la police du Capitole a repris le contrôle total de la sécurité du complexe.

Si une QRF de la Garde nationale est approuvée, les troupes seraient en permanence à portée de main en cas d’urgence. Une telle force relèverait de la Garde nationale de Washington, DC, mais on ne sait pas encore comment la force serait appelée à agir.

«Le Congrès n’a tenu précisément aucune audition pour examiner la création d’une Force de réaction rapide pour peser les coûts, les avantages et les questions fondamentales sur sa nature et ses responsabilités», ont déclaré Inhofe et Rogers dans leur déclaration commune.

«Cela devient trouble», a déclaré Goheen, car la Garde nationale de Washington, DC a une chaîne de commandement unique, contrairement aux unités de garde typiques commandées par les gouverneurs de leurs États. «Le maire peut demander la garde, mais n’a pas l’autorité de commandement qu’un gouverneur aurait. C’est un district fédéral.

«La chaîne de commandement passe par le secrétaire de l’armée et le secrétaire à la défense», a expliqué Goheen.

La mission globale de la Garde dans le district manquait de clarté en janvier et reste à traiter pour les missions futures, selon le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.)

«Les aspects de la présence de la Garde ici n’ont pas été définis de manière aussi claire ou cohérente que le méritaient le Congrès ou les militaires, et les membres du Congrès continueront de discuter et de débattre de l’opportunité pour le personnel militaire en uniforme de jouer un rôle permanent dans le maintien de l’ordre aux États-Unis. Capitol va de l’avant », a déclaré McConnell lundi au Sénat.

Si elle est approuvée, la mesure QRF étirerait davantage une Garde nationale déjà très travaillée, a déclaré Goheen. Ce serait «une autre mission à forte intensité de personnel à un moment où nous semblons reprendre des missions à forte intensité de personnel tout le temps». Il s’agit notamment d’administrer des vaccins, de distribuer de la nourriture ou de travailler dans les morgues – et de répondre aux ouragans, aux inondations et aux incendies de forêt.

«Je n’ai jamais vu la Garde faire autant de choses», dit-il. «Vous pouvez comprendre pourquoi le Guard est sur la numérotation abrégée de tout le monde. La réalité est que nous avons beaucoup à faire.

En fin de compte, le Congrès prendra la décision, a déclaré Goheen. «Si le Congrès s’approprie l’argent et nous dit de le faire, alors nous le ferons.»