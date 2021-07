Le projet de mur frontalier du Texas est principalement un coup politique républicain

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, veut « construire le mur ». Lui-même. D’une manière ou d’une autre.

Prétendant reprendre là où l’ancien président Donald Trump s’était arrêté, Abbott a annoncé un plan pour que le Texas construise son propre mur frontalier et arrête les migrants qui tentent de l’escalader.

Mais étant donné la litanie de problèmes pratiques et juridiques qui pourraient retarder le projet – de la collecte de fonds à la saisie de propriétés privées en passant par les pouvoirs limités du gouvernement de l’État en matière d’immigration – il n’est pas clair s’il sera réellement capable de le faire.

Pourtant, à certains égards, cela peut être hors de propos : sa rhétorique à elle seule a peut-être déjà atteint son objectif de faire appel à sa base de droite avant sa campagne de réélection et les élections de mi-mandat en 2022.

L’administration Trump a construit environ 450 miles de barrière à la frontière américano-mexicaine, mais la majeure partie se trouvait en Arizona. Pour terminer le mur le long de la frontière texane, Abbott a versé un « acompte » de 250 millions de dollars prélevé sur les fonds d’aide aux sinistrés de l’État et a financé près de 500 000 dollars supplémentaires au 23 juin. C’est encore une goutte dans le seau de ce dont il pourrait avoir besoin pour terminer le projet, qui, selon le gouvernement fédéral, pourrait coûter jusqu’à 46 millions de dollars par mile dans certains secteurs de la frontière.

Bien que des sondages aient montré que les électeurs républicains du Texas soutiennent massivement le projet et considèrent la sécurité des frontières comme l’un des principaux problèmes auxquels l’État est confronté, Abbott est susceptible de se heurter à divers obstacles devant les tribunaux. La Ligue des citoyens latino-américains unis (LULAC) a déjà menacé de poursuivre, suggérant qu’il outrepasse ses pouvoirs exécutifs. Les propriétaires fonciers à la frontière n’ont historiquement pas été disposés à céder leurs terres pour faciliter la construction du mur, ce qui a également conduit à de longues batailles juridiques. Et tandis qu’Abbott a suggéré que les forces de l’ordre de l’État pourraient arrêter les migrants qui tentent de franchir le mur sur des accusations d’intrusion criminelle, la jurisprudence suggère que cela ne tiendra pas.

Cependant, le gouverneur ne se laisse pas décourager par ces défis potentiels et se dit déterminé à mener le projet à bien.

Mais même s’il ne réussit pas à construire un seul kilomètre de mur, il a déjà armé le projet contre l’administration Biden alors qu’elle est aux prises avec une augmentation du nombre d’arrivées d’enfants et de familles à la frontière sud.

“L’administration Biden a abandonné sa responsabilité d’appliquer la loi fédérale pour sécuriser la frontière et faire respecter les lois sur l’immigration et les Texans souffrent de cette négligence de la part de l’administration Biden”, a déclaré Abbott. « En l’absence du gouvernement fédéral, le Texas se mobilise pour faire le travail. »

Il n’est pas clair si Abbott peut légalement construire le mur

Il y a beaucoup de questions quant à savoir si le projet d’Abbott est même légal.

Tout d’abord, la politique d’immigration est du ressort du gouvernement fédéral, et non des gouvernements des États. Le Congrès américain a le pouvoir d’adopter des lois sur l’immigration, le pouvoir exécutif dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces lois et les tribunaux fédéraux se sont historiquement abstenus d’intervenir.

Alors qu’Abbott a fait valoir qu’il intervenait pour combler une lacune dans l’application des lois en matière d’immigration que l’administration Biden a laissée ouverte, il pourrait outrepasser ses pouvoirs de gouverneur.

“Je peux comprendre la frustration du gouverneur Abbott concernant le manque de prise en charge par le gouvernement fédéral de la réforme de l’immigration dans son ensemble”, a déclaré le démocrate Eddie Treviño Jr., juge du comté de Cameron au Texas, situé le long de la frontière avec le Mexique. « Mais c’est une question fédérale. Et le moyen de le résoudre serait de travailler en collaboration et en coopération aux niveaux local, étatique et fédéral. »

Le LULAC a indiqué qu’il envisageait de demander à un tribunal d’empêcher Abbott de poursuivre le projet, le qualifiant d'”énorme gaspillage de l’argent des contribuables et très probablement illégal”. “Je ne pense pas qu’il ait le pouvoir de faire ce qu’il essaie de faire sans le consentement du gouvernement fédéral”, a déclaré Rodolfo Rosales, directeur de l’État du Texas de LULAC.

Il n’est pas clair non plus si Abbott peut utiliser les fonds de catastrophe pour payer le mur en vertu de la loi de l’État du Texas. Il a déclaré une catastrophe pour 34 comtés de l’État le mois dernier en raison d’une récente augmentation de l’immigration non autorisée à la frontière, libérant des ressources pour faire face au problème et lui permettant de suspendre les lois et réglementations de l’État qui entraveraient toute solution.

Mais les limites de son autorité pour le faire ont été remises en question dans un passé récent, y compris dans le contexte de la pandémie de coronavirus, lorsqu’il a invoqué les mêmes pouvoirs pour fermer des entreprises l’année dernière.

Et les niveaux actuels d’immigration non autorisée pourraient ne pas vraiment constituer une « catastrophe ». Alors que les autorités ont signalé que le nombre d’arrestations de migrants à la frontière en mai était près de huit fois le total du même mois l’année dernière, cela ne signifie pas nécessairement que le nombre réel de migrants essayant de traverser la frontière est plus élevé.

Ces chiffres ne tiennent pas compte du fait qu’il y a eu une augmentation du nombre d’adultes qui ont été surpris en train d’essayer de traverser la frontière à plusieurs reprises en raison des politiques adoptées pendant la pandémie. En 2020, 26% des migrants appréhendés par la patrouille frontalière avaient été attrapés plus d’une fois, contre 7% l’année précédente.

Les critiques soutiennent qu’Abbott utilise simplement la déclaration de catastrophe pour contourner la législature de l’État pour construire le mur. « Un gouverneur ne devrait pas pouvoir contourner le processus législatif en déclarant que de telles questions sont des urgences, puis en mettant en œuvre toutes les mesures qu’il souhaite », a déclaré le représentant de l’État John Turner (D-Dallas), au Texas Tribune. « Si un gouverneur peut entreprendre un projet de travaux publics de plusieurs centaines de millions de dollars à si long terme sous le couvert de pouvoirs d’urgence, il est difficile de savoir quelles sont les limites de ces pouvoirs. »

Abbott sera également presque certainement confronté à l’opposition des propriétaires fonciers privés à la frontière, qui ont déjà combattu les administrations Trump et Biden devant les tribunaux pour empêcher le gouvernement fédéral de saisir leurs terres afin de construire le mur. Selon le Texas Civil Rights Project, une organisation d’aide juridique qui les représente, il y a plus de 130 affaires en cours intentées par des propriétaires.

“La résistance aux saisies immobilières dans l’État est une grande partie de la culture conservatrice ici”, a déclaré James Henson, directeur du Texas Politics Project à l’Université du Texas Austin. « Cela a été un obstacle à beaucoup de choses différentes, y compris les infrastructures et la construction ferroviaire. »

Abbott, cependant, semble penser que ces propriétaires terriens changeront d’avis et se porteront volontaires pour céder leurs terres. “Ma conviction, basée sur des conversations que j’ai déjà eues, est que la combinaison de terres domaniales et de terres bénévoles rapportera des centaines de kilomètres pour construire un mur frontalier au Texas », a-t-il déclaré.

Les plans d’Abbott d’arrêter des migrants à la frontière pour diverses accusations criminelles, y compris l’intrusion et le vandalisme, feraient également face à des défis juridiques s’ils étaient mis en œuvre.

Abbott a menacé de mettre ces migrants « en prison pendant longtemps », mais le précédent juridique n’est pas de son côté : la Cour suprême a empêché les républicains de l’Arizona en 2012 d’arrêter de la même manière des migrants pour intrusion, au motif que les États ne peuvent pas imposer l’immigration. droit. Il est cependant possible que la décision de 2012 soit annulée avec plusieurs nouveaux juges nommés par Trump à la Cour.

La poussée d’Abbott pour un mur est autant un coup politique qu’un projet réel

Abbott et l’adoption par le Texas GOP d’un mur frontalier semblent faire partie de leur stratégie pour les élections de mi-mandat de 2022. Abbott est également candidat à sa réélection en 2022, mais certains ont également suggéré qu’il pourrait se présenter à la présidence en 2024.

Les républicains du Texas semblent essayer de faire appel à leur base de droite afin de repousser les principaux challengers potentiels. Les démocrates ne craignent pas beaucoup de lancer une infraction grave au général étant donné que les promesses du parti de faire virer le Texas au bleu ne se sont pas concrétisées en 2020.

Les républicains de l’État ont également récemment adopté une loi visant à renforcer leur base qui a supprimé l’exigence d’un permis pour porter une arme de poing et a établi une interdiction effective de l’avortement. Et l’ordre du jour d’Abbott pour une prochaine session extraordinaire de la législature de l’État comprend davantage de points liés à la sécurité des frontières, aux restrictions de vote et à la prévention de l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles.

“Il est difficile de ne pas conclure que les républicains sont très concentrés à court et moyen terme sur les élections primaires à venir en 2022”, a déclaré Henson du Texas Politics Project. «Je ne sens pas beaucoup d’inquiétude républicaine en ce moment au sujet des élections générales. Et cela se reflète dans un programme public et une stratégie de communication parmi les républicains qui vont toujours vers la droite. Le mur en est la quintessence.

Les démocrates du Texas ont également déclaré que le projet de mur d’Abbott était une distraction de ses échecs à résoudre les problèmes de réseau électrique du Texas à la suite d’une tempête hivernale catastrophique qui a laissé des millions de personnes dans le froid et sans électricité pendant des jours – un sujet qui n’a notamment pas été abordé dans son l’ordre du jour d’une prochaine session extraordinaire de la législature de l’État.

Mais bien qu’il y ait eu un recul des comtés frontaliers et des responsables démocrates, la majorité des électeurs républicains du Texas soutiennent la construction du mur : environ 74%, selon un récent sondage du Dallas Morning News et de l’UT Tyler.

“Rien ne domine le paysage de l’opinion publique des républicains du Texas comme l’immigration et la sécurité des frontières”, a déclaré Henson.

Mais la décision du Texas GOP d’adopter la rhétorique anti-immigrants comme stratégie apparente à moyen terme pourrait potentiellement être risquée – et qui s’est déjà retournée contre les républicains à l’échelle nationale.

En 2016, l’immigration était considérée comme un problème qui a aidé à mobiliser les électeurs blancs, ainsi que certains électeurs swing dans des endroits comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, en faveur des républicains. C’était une question très motivante, 70 % des électeurs déclarant que l’immigration était “très importante”, plus que les nominations à la Cour suprême, les relations raciales, l’environnement et l’avortement. Les opinions sur l’immigration représentaient également l’un des plus grands fossés entre les personnes qui ont voté pour Trump et celles qui ont voté pour Hillary Clinton.

La stratégie, cependant, avait des limites, qui sont devenues évidentes à mi-parcours en 2018, lorsque Trump a attisé la crainte d’une « invasion » de caravanes de migrants et de « criminels » et « passeurs » étrangers tout en s’opposant aux candidats républicains à l’échelle nationale. Le sondeur républicain David Winston a conclu plus tard que l’accent mis par le parti sur l’immigration, plutôt que sur l’économie alors forte, est ce qui a finalement coûté aux républicains la majorité de la Chambre cette année-là, érodant leur soutien parmi les indépendants. Les démocrates, qui se sont plutôt concentrés sur les soins de santé, ont récupéré 41 sièges à la Chambre.

Pourtant, cela ne veut pas dire que la stratégie ne peut pas fonctionner pour les républicains du Texas, qui ont maintes fois poursuivi des politiques et une rhétorique anti-immigrants conçues pour cultiver la peur du désordre à la frontière.

“Cela ne les a pas blessés de la même manière”, a déclaré Henson.