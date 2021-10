Le projet de remplacer le PD de Minneapolis inquiète de nombreux résidents noirs

Marques Armstrong venait de sortir de la douche un matin de cet automne lorsqu’il a entendu des coups de feu qui semblaient provenir de son arrière-cour de Minneapolis. Après avoir esquivé, il a couru à l’étage pour voir sa femme et sa fille, puis a regardé dehors pour voir une voiture s’éloigner.

C’était un événement tristement routinier sur le côté nord à prédominance noire de la ville qui a réaffirmé la ferme opposition d’Armstrong à une proposition du scrutin de mardi visant à remplacer le service de police de la ville – et un nombre minimum d’officiers requis – par un nouveau ministère de la Sécurité publique.

« Tout le monde dit que nous voulons que la police soit tenue pour responsable et nous voulons un maintien de l’ordre équitable. Personne n’a dit que nous devions nous débarrasser de la police », a déclaré Armstrong, un militant noir qui possède un cabinet de santé mentale et un magasin de vêtements. « Il doit y avoir une refonte énorme à partir de zéro, mais nous avons besoin d’une certaine forme de sécurité communautaire car ici, les coups de feu retentissent jour et nuit. »

La proposition de scrutin qui va aux électeurs mardi a ses racines dans le mouvement d’abolition de la police qui a éclaté après que George Floyd a été tué par un policier de Minneapolis l’année dernière. Il a reçu un fort soutien de jeunes militants noirs qui ont été mobilisés par la mort de Floyd, ainsi que de certains résidents noirs et blancs de cette ville libérale.

De nombreuses personnes de couleur qui vivent dans les zones les plus criminelles de la ville disent qu’elles craignent qu’une forte baisse du nombre de policiers ne les rende plus vulnérables au milieu d’une augmentation spectaculaire des crimes violents.

Le débat sur la justice raciale dans le maintien de l’ordre qui a éclaté après la mort de Floyd a attiré l’attention nationale sur le vote de mardi, ainsi qu’une rivière d’argent hors de l’État cherchant à influencer un résultat qui pourrait également façonner le changement ailleurs.

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, s’adresse aux médias au sujet de l’amendement proposé à la charte qui remplacerait le service de police, lors d’une nouvelle conférence à l’église orthodoxe grecque St. Mary, le mercredi 27 octobre 2021, à Minneapolis. (Elizabeth Flores/Star Tribune via AP)

La campagne a été amère. Les opposants ont qualifié la question du scrutin de vague, sans plan concret pour ce qui viendra après l’adoption. Les partisans disent que les opposants exagèrent les craintes d’une diminution de la présence policière – et la perspective que le populaire chef de police noir de la ville, Medaria Arradondo, démissionne si l’initiative passe. Le maire Jacob Frey, qui s’oppose à la question du scrutin, fait face à une lutte difficile pour sa réélection, ses deux principaux opposants exhortant leurs partisans à le laisser de côté dans le système de vote à choix classé de la ville.

Arradondo, le premier chef noir de la ville, a récemment exhorté les électeurs à rejeter la proposition après avoir précédemment déclaré qu’un élément qui donnerait aux membres du conseil municipal une plus grande surveillance de la police serait « totalement insupportable ». Il a éludé les questions quant à savoir s’il resterait si cela passait.

Raeisha Williams, une militante de Guns Down Love Up, a déclaré qu’elle pensait que les partisans du plan étaient principalement des résidents blancs qui n’avaient pas subi d’inconduite policière ou de violence que les résidents noirs voient du côté nord. Son frère, Tyrone, est décédé dans une fusillade en 2018.

« C’est comme si nos voix n’étaient pas entendues – ils détournent encore une fois un mouvement et se l’approprient », a déclaré Williams, qui est noir.

JaNaé Bates, l’une des jeunes militantes noires à la tête du mouvement pour faire adopter la proposition de scrutin, a déclaré que son groupe avait travaillé dur pour prendre en compte toutes les voix. Bates a déclaré que plus de 1 400 des quelque 20 000 signatures sur les pétitions pour obtenir la mesure sur le bulletin de vote provenaient de résidents du nord.

Bates a déclaré que leurs efforts pour informer les gens de ce que l’initiative ferait consistaient à frapper aux portes des maisons du nord de Minneapolis pour entendre les voix des personnes les plus touchées par les problèmes de sécurité publique.

« Nous avons été extrêmement intentionnels parce que les habitants de ces quartiers sont fatigués d’accepter le statu quo, à la fois en ce qui concerne la brutalité policière et la violence communautaire », a déclaré Bates.

Steve Fletcher, un membre du conseil municipal de White qui soutient le remplacement du service de police, a déclaré qu’il y avait à la fois soutien et opposition au plan de tous les quartiers de la ville.

« Je pense que beaucoup de gens reconnaissent simplement que nous ne pouvons pas être la ville qui a tué George Floyd et qui n’a pas grandi ou changé », a-t-il déclaré.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, États-Unis – 7 MARS: des manifestants défilent dans la ville lors d’une marche silencieuse à la mémoire de George Floyd un jour avant la sélection du jury pour le procès des anciens bureaux de police de Minneapolis Derek Chauvin commence à Minneapolis, Minnesota, États-Unis le 7 mars 2021. George a été tué par l’ancien officier de police Derek Chauvin en 2020. Le procès de l’ancien officier Chauvin commence le lundi 8 mars avec la sélection du jury. (Photo de Christopher Mark Juhn/Agence Anadolu via .)

La question du scrutin demande qu’un nouveau ministère de la Sécurité publique adopte « une approche globale de santé publique pour l’exécution des fonctions » qui serait déterminée par le maire et le conseil municipal. Fletcher et d’autres partisans soutiennent que c’est une chance de réimaginer ce que peut être la sécurité publique et comment l’argent est dépensé. Un exemple fréquent de partisans est le financement de programmes qui n’envoient pas d’officiers armés pour appeler les personnes en crise.

« Personne ne propose de réduire notre investissement dans la sécurité publique », a déclaré Fletcher. « Nous proposons de changer la façon dont nous effectuons ces investissements et, en fin de compte, je pense qu’en fin de compte, investir plus que jamais dans la sécurité publique. »

Le changement est proposé alors que les crimes violents dans la ville augmentent. Il y a eu environ 80 homicides à Minneapolis jusqu’à présent cette année – 35 du côté nord, selon les données en ligne du service de police sur la criminalité. Trois victimes étaient des enfants, dont une qui a été abattue en sautant sur un trampoline lors d’une fête d’anniversaire. La ville pourrait frôler le record de 97 homicides de 1995, lorsqu’elle s’est attiré le surnom de « Murderapolis ».

La police de Minneapolis descend sur le long tronçon de Lake St. à Uptown juste avant le coucher du soleil pour démanteler les barricades érigées par les manifestants mardi soir 15 juin 2021 à Minneapolis (Jeff Wheeler/Star Tribune via AP) (Jeff Wheeler/Star Tribune via AP )

Cette tendance est aggravée par le fait que la ville est en baisse d’environ 300 officiers par rapport à son effectif autorisé de 888, en partie à cause d’officiers se plaignant d’un trouble de stress post-traumatique après la mort de Floyd et les troubles qui ont suivi dans la ville.

Jerome Rankine, un résident noir du quartier de Kingfield, dans la partie sud-ouest la plus aisée de la ville, soutient fermement l’amendement. Rankine, qui siège également au conseil d’administration de son association de quartier, affirme que l’abandon de l’exigence de la ville pour un nombre minimum d’officiers ouvrirait la voie à des idées innovantes pour changer la police.

« Malheureusement, compte tenu de la manière dont notre charte de la ville est établie, nous n’avons pas le pouvoir de transformer ces idées en réalité », a-t-il déclaré. « Je vote oui parce qu’un vote oui est un vote pour éliminer l’obstacle au changement de l’équation et prendre ces idées imaginatives sur la façon dont notre système de police peut être meilleur. »

Des manifestants ont mis le feu à une benne à ordures après une fusillade le jeudi 3 juin 2021 à Minneapolis. Des foules ont vandalisé des bâtiments et volé des entreprises dans le quartier Uptown de Minneapolis après que des responsables ont déclaré qu’un homme recherché pour possession illégale d’une arme à feu avait été mortellement abattu par les autorités. (Richard.Tsong-Taatari/Star Tribune via AP)

Le conseil d’administration de Rankine a approuvé la semaine dernière un vote en faveur de la question de la sécurité publique. Il a déclaré que son propre quartier était divisé sur la question, et c’est très bien: « Il n’y a pas de monolithes qui coupent proprement les lignes, il n’y a pas d’opinion qui coupe clairement les lignes raciales », a-t-il déclaré.

« Si nous sommes dans un mouvement contre la brutalité policière, alors je pense que tout le monde devrait être le bienvenu dans ce mouvement », a-t-il déclaré. « Nous avons vu la police de Minneapolis prendre des vies au cours des dernières années et ils ont pris la vie de toutes les races et origines, donc je pense qu’il ne devrait y avoir aucune barrière à l’entrée lorsqu’il s’agit de faire partie du mouvement. »

L’évêque Divar Kemp de l’église baptiste missionnaire New Mt. Calvary, de retour au nord de la ville, a déclaré que la question du scrutin se posait tous les jours dans son église. Il a dit que le service de police doit être changé, mais la proposition actuelle est dangereuse.

« Nous avons besoin de la police – il n’y a pas d’autre moyen pour moi de dire cela », a-t-il déclaré.