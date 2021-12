Le projet de retarder Hamilton «a parfaitement fonctionné», déclare Perez après les éloges de Verstappen – .

Sergio Perez se dit « extrêmement heureux » d’avoir contribué à la victoire de son coéquipier Max Verstappen au championnat du monde après avoir repoussé Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Verstappen a qualifié son coéquipier de « légende » sur sa radio après que Perez l’a aidé à gagner plus de sept secondes sur son rival au championnat.

Rouler sur des pneus très usés, Perez a délibérément, mais proprement, gêné Hamilton lorsque le pilote Mercedes l’a rattrapé après son premier arrêt au stand. Perez s’est battu pour garder Hamilton derrière lui pendant plus d’un tour, au cours duquel Verstappen s’est rapproché des deux. Après que Hamilton ait finalement trouvé un chemin, Perez s’est immédiatement écarté pour laisser passer Verstappen.

L’implication de Perez dans la lutte à l’avant s’est avérée vitale plus tard dans la course. Cela a permis à Verstappen d’être suffisamment proche pour que Mercedes ne puisse pas opposer Hamilton pendant les périodes suivantes de la voiture de sécurité virtuelle et de la voiture de sécurité sans le laisser tomber derrière son rival au championnat.

Après que Verstappen a remporté le championnat du monde avec une passe dans le tout dernier tour, Perez a déclaré qu’il était heureux de jouer son rôle dans le succès de son coéquipier en exécutant la stratégie que son équipe avait planifiée avant la course.

« Cela a parfaitement fonctionné », a déclaré Perez. « C’était crucial à ce moment de la course, car je savais que Lewis avait la course sous contrôle.

« Il avait les fenêtres de la voiture de sécurité virtuelle et de la voiture de sécurité à peu près ouvertes et il aurait pu faire ce qu’il voulait à l’époque. C’était donc critique. En fin de compte, je suis heureux d’avoir aidé Max et l’équipe.

Hamilton a d’abord dépassé Perez avec le DRS en route pour le virage six, mais Perez a réussi à se frayer un chemin devant la Mercedes dans la ligne droite menant au virage neuf, où il a délibérément ralenti pour maintenir la Mercedes plus loin.

« Je pense que le faire revenir sur six était la clé de tout cela », a-t-il déclaré. « Je suis juste heureux que cela ait fonctionné parce que j’aurais pu lui coûter une demi-seconde à l’époque, mais je suis juste heureux de l’avoir eu un peu plus longtemps. »

« Ce n’est pas un endroit où vous voulez être, mais en même temps, je mettrai toujours mon équipe au-dessus de tout », a ajouté Perez. «Max a été un excellent coéquipier depuis le premier jour pour moi. Et l’équipe a été fantastique avec moi, et j’étais en mesure de soutenir mon coéquipier. Je suis extrêmement heureux pour tout le monde.

Red Bull a ensuite appelé Perez à l’abandon pendant la période de la voiture de sécurité dans les derniers tours, ce qui a garanti le championnat des constructeurs pour Mercedes. Alors que Perez admet qu’il pense que c’est une « dommage » que Red Bull n’ait pas pu remporter le championnat des constructeurs aux côtés des pilotes, il a compris pourquoi l’équipe l’avait appelé à la retraite par crainte qu’il ne subisse une panne de sa voiture qui priverait Verstappen une occasion de courir Hamilton à la toute fin.

« Je ne savais rien à l’époque, mais évidemment le moteur était à la limite », a expliqué Perez. La dernière chose que nous voulions avoir, c’est un échec et ensuite ne pas avoir l’opportunité pour Max d’avoir ce tour.

