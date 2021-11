Le projet de Robert Moreno commence à démarrer

02/11/2021 à 18:14 CET

Joël Gadéa

La deuxième victoire de la saison pour Grenade, hier à la Ciutat de València a été un répit pour Robert Moreno, ainsi interrogé il y a quelques jours en raison du manque de résultats à Los Cármenes.

« A chaque fois on a plus de critères et de solidité & rdquor ;, a déclaré le Catalan après avoir battu Levante (0-3). Cela a touché un aspect clé, la confiance : « Nous avons de plus en plus et nous sommes de plus en plus courageux », a reconnu l’entraîneur de L’Hospitalet qui, avec le match de la dernière journée, ajoute déjà deux victoires en championnat et grimpe au classement.

Cependant, Châtain Il a lancé un appel à « nous ne sommes pas si bons maintenant, et nous n’étions pas si mauvais avant ». Les pieds sur terre, il a admis : « Il faut penser qu’on n’a encore rien fait & rdquor; Et le fait est que, malgré l’amélioration, Grenade continue dans la zone moyenne inférieure du classement et doit enchaîner de bons résultats pour respirer facilement et regarder vers l’avenir.