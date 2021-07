Le projet de surveillance du budget L’infrastructure Dem prévoit de coûter jusqu’à 5,5 millions de dollars, soit 2 millions de dollars de plus qu’annoncé

Le Comité pour un budget fédéral responsable a estimé que les propositions d’infrastructure du président Biden coûteront jusqu’à 2 000 milliards de dollars de plus que les démocrates ne le prévoient.

La Maison Blanche et les dirigeants démocrates du Congrès préparent un projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars qui comprend des politiques du programme Build Back Better de Biden, telles que la maternelle universelle, un collège communautaire sans frais de scolarité et un soutien financier pour la garde d’enfants. Les démocrates ont évoqué le projet de loi sur la réconciliation comme étant un projet de loi budgétaire sur les « infrastructures humaines ». Cela pourrait également inclure la création d’un Corps civil pour le climat.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déclaré qu’ils n’adopteraient pas un cadre d’infrastructure physique bipartite et distinct de 1,2 billion de dollars tant qu’un projet de loi sur les dépenses de réconciliation à l’épreuve de l’obstruction n’aura pas été adopté.

Marc Goldwein, vice-président principal et directeur principal des politiques du Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré à Just the News que son organisation a estimé que le paquet de réconciliation coûtera beaucoup plus de 3 500 milliards de dollars sur 10 ans sur la base des politiques proposées qui ont été publié jusqu’à présent.

“Il semble qu’ils vont avoir un tas de politiques qui ne dureront pas 10 ans et expireront tôt”, a-t-il déclaré. “Nous avons estimé que le projet de loi de réconciliation ressemble plus à 5 500 milliards de dollars de politiques et qu’ils s’intègrent dans un cadre de 3 500 milliards de dollars en le coupant tôt.”

Le CRFB estime que « les politiques envisagées pourraient coûter entre 5 000 et 5 500 milliards de dollars sur une décennie, en supposant qu’elles soient rendues permanentes », a déclaré Goldwein. “Afin d’intégrer ces propositions dans un objectif budgétaire de 3 500 milliards de dollars, les législateurs ont apparemment l’intention de faire expirer certaines politiques avant la fin de la fenêtre budgétaire de dix ans, en utilisant ce gadget budgétaire souvent critiqué pour cacher leur véritable coût.”

Selon l’analyse du CRFB, le coût réel des propositions « dépendra en fin de compte fortement de détails qui n’ont pas encore été révélés ».

Le cadre bipartite et le projet de loi sur la réconciliation Reconstruire mieux n’ont pas encore été rédigés dans un langage législatif formel.

Lien source