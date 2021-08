Le projet d’éclairage solaire de Rs 20 000 crores de Bihar CM Nitish Kumar suscite la colère de l’opposition

in

Le ministre de Panchayati Raj du gouvernement Nitish, Samrat Choudhary, a déclaré que les lumières existantes de 12 watts sont inadéquates et que des lumières de 20 watts seront installées pour éclairer les rues.

Avec les sondages très attendus du Bihar Panchayat au coin de la rue, le ministre en chef Nitish Kumar a annoncé un programme d’éclairage solaire de 20 000 crores de roupies. Le gouvernement du Bihar a déjà lancé des appels d’offres pour l’installation de 10 lampes solaires chacune dans plus de 8 300 panchayats et 143 organismes urbains. Le régime coûterait à l’échiquier Rs 20 000 crore.

Cependant, le mouvement n’a pas été bien accueilli avec l’opposition RJD qui a remis en question le timing de la décision. Il a déclaré qu’à une époque où le précédent programme d’éclairage solaire était entaché d’allégations de corruption contre des mukhiyas et d’autres représentants au niveau du panchayat, quelle était la nécessité d’un programme similaire.

Le porte-parole national du RJD, Subodh Kumar, a déclaré que bien que les élections des panchayats ne soient pas contestées selon les lignes du parti, le moment choisi pour inviter des offres techniques pour les lampes solaires dans chaque panchayat est mauvais. Il a déclaré que cette décision pourrait influencer les sondages. « Tous les partis politiques soutiennent indirectement les candidats dans les sondages du panchayat dans leur tentative de renforcer leur soutien à la base… ce programme sent la corruption », a déclaré Kumar.

Il a déclaré que le parti irait à la Commission électorale exigeant que le processus d’appel d’offres technique pour le projet soit interrompu pour le moment.

Cependant, le ministre de Panchayati Raj, Samrat Choudhary, a déclaré que les lumières existantes de 12 watts sont inadéquates et que des lumières de 20 watts seront installées pour éclairer les rues.

Le département de Bihar Panchayati Raj avait demandé à tous les magistrats du district de lancer un appel d’offres pour installer les lampes solaires en juin de cette année. Les scrutins du Panchayat ont été une étape pour le JD(U) et le RJD pour renforcer leur base et mobiliser les cadres du parti. Le BJP a annoncé son soutien aux candidats JD(U) dans les sondages des collectivités locales urbaines.

La Commission électorale a annoncé les dates des élections du panchayat au Bihar. Il organisera des sondages en 11 phases à partir du 24 septembre, les derniers sondages ayant lieu le 12 décembre.

