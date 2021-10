Le projet DeFi sur le thème des chiens perd mystérieusement 60 millions de dollars levés

Un projet DeFi lancé jeudi avait levé 60 millions de dollars du jour au lendemain lors de sa vente symbolique. Cependant, les fonds semblent avoir disparu et personne ne sait exactement comment.

Vendredi, les investisseurs se sont réveillés avec la nouvelle choquante de la disparition de leurs fonds. Environ 13 556,36 ETH, d’une valeur de 60 millions de dollars à l’époque, ont été retirés du pool de liquidités d’AnubisDAO.

Le projet, AnubisDAO, a été promu comme un fork d’OlympusDAO, une crypto-monnaie adossée aux actifs de sa trésorerie. Il était basé sur Anubis, un dieu égyptien de la mort à tête de chien. Ce thème est également similaire à d’autres pièces meme sur le thème des chiens.

Bien qu’Anubis se soit identifié comme une organisation autonome décentralisée (DAO), les détails du projet n’étaient pas clairs. Et même s’il n’avait pas de site officiel, les investisseurs y ont quand même injecté 60 millions de dollars d’ETH.

Le projet subit une attaque mystérieuse

La vente de jetons a commencé jeudi, les investisseurs mettant ETH dans le projet et recevant des jetons Anubis (ANKH) en retour.

Cependant, la vente de jetons, qui devait durer 24 heures, n’en a duré que 20. La raison en était l’élimination du pool de liquidités par une entité inconnue. Et les 60 millions de dollars en ETH qui avaient été collectés grâce à la vente de jetons ont été envoyés à une adresse différente.

Par la suite, la valeur du jeton ANKH est tombée à presque zéro.

Les investisseurs sont toujours sous le choc de la rapidité avec laquelle tout s’est passé. Brian Nguyen, qui a investi dans le projet et a perdu près de 470 000 $, a parlé à CNBC de l’événement malheureux.

Il a admis qu’il n’avait pas fait des recherches approfondies sur le projet avant d’investir. « Nous, dans la cryptographie, avons tendance à avoir une mentalité » achetez d’abord, enquêtez plus tard « », dit-il.

Il a mentionné qu’il s’intéressait à AnubisDAO car il était similaire à d’autres crypto-monnaies inspirées des chiens telles que dogecoin et Shiba Inu, qui ont gagné en popularité ces derniers temps. Le fait que la vente ait eu lieu sur la populaire plateforme d’enchères Copper Launch l’a également encouragé à investir.

De plus, un influenceur crypto qu’il respectait, 0xSisyphus sur Twitter, a soutenu le projet. « Donc, j’avais une certaine conviction sur l’achat. »

Les enquêtes commencent

Peu de temps après que les investisseurs ont commencé à parler de perdre leur argent, les gens ont spéculé que Copper Launch était probablement compromis. En réponse, Copper Launch a dit non, « mais l’équipe d’Anubis semble avoir compromis ses clés de gestion », la plateforme d’enchères a également publié hier une déclaration sur l’incident.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui s’est réellement passé. Certains soupçonnent qu’il s’agit d’un « tirage sur tapis ». Un remorqueur de tapis est un type courant d’escroquerie cryptographique dans laquelle un projet est créé avec l’intention spécifique de voler des fonds aux investisseurs.

D’autres pensent qu’il pourrait s’agir d’une attaque de phishing, dans laquelle les pirates informatiques ciblent les victimes pour voler des informations d’identification cryptographiques.

Un utilisateur de Twitter a affirmé qu’il avait peut-être été victime d’une attaque de phishing. Ils ont partagé une capture d’écran d’un e-mail de quelqu’un se faisant passer pour un investisseur crypto 0xSisyphus. 0xSisyphus, cependant, depuis qu’il a nié et tweeté vendredi que le « nom de compte de 0xSisyphus est clairement compromis », ils ont également offert une récompense de 1 000 ETH en échange des fonds perdus ou de toute personne qui pourrait identifier le propriétaire du portefeuille destinataire.

Un utilisateur de Twitter a retracé l’adresse du portefeuille jusqu’à un autre utilisateur nommé Beerus. Quelques instants plus tard, le compte de Beerus a été supprimé.

18 mars @beerus tweete l'adresse du portefeuille qui a financé le piratage d'Anubis d'aujourd'hui il y a 1 minute @beerus a supprimé son compte Twitter

0xSisyphus a déclaré plus tard qu’ils étaient sûrs que l’incident n’était pas une attaque de phishing, mais plutôt un remorqueur de tapis par un « membre de l’équipe voyou ». En outre, ils ont déclaré que Chainalysis était impliqué dans l’enquête. Et qu’ils travaillent également avec les autorités du Royaume-Uni et des États-Unis.

