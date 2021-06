Le projet d’interopérabilité Ren s’intègre à Solana et ajoute un pont direct pour Bitcoin

in

Ren, l’équipe derrière le projet de blockchain d’interopérabilité RenVM, a annoncé son intégration avec Solana avec le lancement d’un pont pour Bitcoin et d’autres actifs.

Ren lance un pont pour quatre actifs cryptographiques

Annonçant l’intégration dans un article de blog, Ren a déclaré qu’il ajouterait la prise en charge des versions tokenisées de Bitcoin et d’autres actifs sur la plate-forme.

Les jetons basés sur Ren de Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) et Zcash (ZEC) peuvent désormais être utilisés sur le réseau Solana via le pont de Ren. Il prévoit également d’ajouter d’autres actifs tels que DigiByte (DGB), Terra (LUNA) et Filecoin (FIL) par la suite.

Anciennement connu sous le nom de Republic Protocol, Ren agit comme un pont entre divers actifs de blockchain via une solution de nœud de garde.

Avec cette décision, Ren vise à utiliser son pont pour apporter plus d’actifs à Solana (SOL), apportant ainsi plus d’activité au réseau. La plate-forme permettrait aux utilisateurs de créer des versions tokenisées de l’actif qu’ils apportent sur le pont.

Le projet a déclaré dans sa déclaration qu’il travaillerait pour garantir que la représentation des actifs par Ren soit adoptée dans tout le réseau Solana, faisant spécifiquement référence à des projets tels que Serum, Mango, Oxygen et Step Finance.

Michael Burgess, directeur de l’exploitation de Ren, a décrit Solana comme un réseau qui “apporte un ensemble unique de fonctionnalités à l’espace Layer One, ainsi qu’un écosystème et une communauté en pleine croissance”.

Solana est un projet de blockchain open source avancé axé sur la fourniture d’une plate-forme hautement évolutive, sécurisée et décentralisée au maximum. Il traite les transactions à une vitesse plus élevée et réduit les coûts que la blockchain Ethereum.

La blockchain, qui est souvent surnommée le tueur d’Ethereum, possède plusieurs échanges décentralisés (DEX) et protocoles construits sur la plate-forme. Certains d’entre eux incluent Serum, Raydium, KIN, Audius, Mango Markets, Bonfida, Maps.me, Pyth Network, USDC, Phantom wallet, etc.

Ren Popular pour avoir introduit Bitcoin sur les blockchains DeFi

Ren est connu pour sa vision de la connexion de différentes blockchains grâce à l’interopérabilité entre les chaînes. Jusqu’à présent, le projet a offert avec succès des moyens d’utiliser Bitcoin dans des plateformes financières décentralisées.

Depuis le lancement de RenVM il y a un an, Ren est devenu un portail de premier plan qui permet d’échanger des versions encapsulées de Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash et d’autres actifs de couche un sur le réseau principal Ethereum.

Selon l’agrégateur de données DeFiLlama, le RenVM est actuellement le 30e plus grand protocole financier décentralisé avec une valeur totale verrouillée de 517 millions de dollars.

L’intégration de Ren avec Solana intervient après son partenariat avec Alameda Research pour apporter des actifs basés sur Solana au réseau DeFi d’Ethereum en février. Ce partenariat verrait Ren travailler avec Solana tout au long de 2021 pour étendre l’utilité des deux protocoles.

Il a également intégré les chaînes compatibles EMV Polygon et Fantom le mois dernier.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.