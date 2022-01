Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale

09/01/2022 à 08:28 CET

Cristina Gallardo

le retour en Espagne de Juan Carlos I se produira vraisemblablement lorsque le dossier par le Parquet du Cour suprême des trois procédures ouvertes contre lui pour d’éventuels crimes de blanchiment d’argent, contre autorités fiscales corruption publique et trafic d’influence.

A ce moment-là, l’une des inconnues à résoudre sera celle de la statut fiscal de l’ex-monarque en fonction de la durée de votre séjour dans le pays et en tenant compte également de votre absence de revenus, Puisqu’en principe il s’agirait d’un retraité dont le fils, le roi Felipe VI, a supprimé la prestation en mars 2020.

Ainsi les choses, la réglementation fiscale actuelle menacerait leurs projets de passer du temps en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi, selon des experts fiscaux consultés par El Periódico de España. Vos obligations envers le Trésor espagnol dépendent de plusieurs facteurs à analyser, tels que la rester le temps dans notre pays, le lieu où le cœur de ses possibles activités économiques et aussi ce qui est indiqué dans l’accord pour éviter la double imposition signé avec les Emirats Arabes Unis, qui prévoit que pour être considéré comme résident fiscal dans ce pays, il faut avoir la nationalité émiratie.

Des sources de l’Association espagnole des conseillers fiscaux (AEDAF) soulignent avec force à ce journal qu’en principe, et d’un point de vue technique, « en effet, le roi père vous n’êtes pas résident fiscal aux Émirats, aux fins de la convention de double imposition. « Le porte-parole du Syndicat technique du ministère des Finances (Gestha), Carlos Cruzado, partage cette analyse, et va plus loin en précisant que, selon lui, Juan Carlos Ier devrait continuer à payer des impôts en Espagne aujourd’hui.

L’accord susmentionné publié au Journal officiel de l’État (BOE) en 2007 indique dans son article que l’expression « résident d’un État contractant » implique, dans le cas du Royaume d’Espagne, toute personne qui, en vertu des lois en vigueur dans notre pays pays, est soumis à l’impôt en raison de votre domicile, résidence, etc. Dans le cas des Emirats Arabes Unis, il ne devrait prendre en compte que les « personnes physiques » domiciliées sur ledit territoire « et qui sont ressortissants des Emirats Arabes Unis ».

« Attirer les talents »

Ainsi, la Convention Il ne devrait pas servir au roi émérite de contourner une imposition dans notre pays dérivé d’une résidence continue, puisque la nationalité émirienne est expressément requise pour prétendre que leur résidence fiscale est à Abu Dhabi et que pour cette raison, ils ne devraient pas être à nouveau imposés en Espagne.

Il n’y a aucune trace de l’octroi de cette nationalité, et que malgré le fait que le pays arabe ait réformé sa loi en janvier dernier pour offrir à la citoyenneté à certains groupes d’étrangers, afin d’attirer des « talents » qu’elle contribue au développement du pays, comme l’a expliqué à cette occasion le Premier ministre Cheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

En tout état de cause, selon le président de l’Association des contrôleurs des impôts, Ransés Pérez Boga, il n’est pas toujours nécessaire d’être dans la convention de double imposition, car les conditions peuvent ne pas être remplies pour placer le sujet en question dans ladite situation de fiscalité dans deux pays à la fois, ce que le document essaie d’éviter.

Dans le cas de l’émérite, certains détails sont inconnus pour pouvoir établir quelle serait exactement sa situation fiscale, mais un scénario général peut être dressé, ajoute cet expert, qui passe par l’analyse de plusieurs facteurs.

Le premier d’entre eux serait celui lié à période de résidence dans notre pays, et si cela peut être considéré ou non comme « sporadique ». De manière générale, un facteur à prendre en compte est de savoir si cette résidence est supérieure ou non à 183 jours (six mois) qui établit la loi pour générer des obligations fiscales, même si ce n’est pas le seul. Le problème, de toute façon, prendrait fin si le roi avait certificat de résidence fiscale à Abu Dhabi, une documentation qu’il n’est pas difficile d’obtenir dans des pays comme celui que Juan Carlos Ier a choisi de s’installer en août 2020, bien qu’elle semble entrer en conflit avec ce qu’indique l’accord susmentionné.

Il faudrait aussi analyser, de l’avis de Pérez Boga, où le noyau d’activités économiques émérites, qui ne semble pas être Abu Dhabi (il n’y a aucune preuve qu’il y ait des activités), et il pourrait être situé en Espagne s’il y a des propriétés ou des actifs.

Un autre facteur à analyser selon les inspecteurs des impôts est de déterminer le domicile fiscal en fonction de où habite le conjoint et les enfants mineurs de la personne à étudier. Dans le cas de Juan Carlos I, il n’y a plus de descendants mineurs, mais son épouse est toujours la reine Sofia, résidente d’Espagne.

Tel que rapporté par El Periódico de España, et une fois les enquêtes ouvertes contre le roi Juan Carlos – qui devraient avoir lieu dans les premières semaines de 2022, malgré le fait que les trois procédures aient été prolongées de six mois, les délais légaux expirant ce décembre. – les deux Zarzuela alors que La Moncloa donnera le feu vert à son retour. Cela aura lieu quand cela conviendra à Felipe VI, au moment où l’annonce que le monarque précédent marche à nouveau sur l’Espagne n’obscurcit aucun acte de la Couronne à des dates désignées.

Les enquêtes

La première des enquêtes ouvertes aux émérites concernait l’éventuelle inculpation de l’AVE à La Mecque, en Arabie saoudite, bien qu’elle se concentre sur les activités des émérites alors qu’il était chef de l’Etat et donc inviolable selon la Constitution espagnole.

En outre, l’affaire s’est dégonflée après le 13 décembre dernier, le procureur suisse Yves Bertossa a déposé, faute de preuves, l’enquête qu’il a ouverte pour blanchiment d’argent après avoir appris que Juan Carlos Ier avait reçu 100 millions de dollars (64,8 millions d’euros) en 2008 du gouvernement d’Arabie saoudite, dont il a fait don par la suite à son ancienne amante Corinna Larsen en 2012.

La deuxième piste d’investigation ouverte et également récemment étendue analyse les paiement jusqu’à 800 000 euros en cartes de crédit au nom du colonel de l’armée de l’air Nicolás Murga, qui a agi comme l’homme de paille du monarque. Les enquêtes sont également restées en vigueur après que Juan Carlos Ier a régularisé auprès du Trésor les frais de voyage que son cousin Álvaro de Orleans a payés avec la Fondation Zagatka.

La troisième cause concerne mouvements bancaires de comptes qui étaient destinés à l’île britannique de Jersey. Le ministère public a ouvert son enquête après avoir reçu un rapport du « renseignement financier & rdquor; du Service de prévention du blanchiment (Sepblac) qui a souligné que l’ex-monarque pourrait être le bénéficiaire d’une entreprise qui cachait près de dix millions d’euros.