Le projet EcoWatt Blockchain rejoint tree.org pour sortir 500 familles de la pauvreté et planter 1 million d’arbres

EcoWatt est une solution d’entreprise Blockchain pour vérifier les certificats carbone sur la blockchain et rendre leur communauté et leurs partenaires d’entreprise neutres en carbone en tant que service.

Chaque jeton est soutenu par 1 watt d’actifs d’énergie renouvelable ainsi que par des projets de plantation d’arbres pour réduire l’empreinte carbone mondiale. Ce modèle économique crée un impact social et environnemental durable ainsi que des flux de revenus récurrents provenant de la vente d’électricité verte et de certificats carbone.

Après une prévente et une offre d’échange initiale, le jeton EcoWatt (EWT) effectue un double lancement sur Sushiswap et Bitforex.com le 9 octobre au prix de 1,18 USD et une capitalisation boursière réalisée estimée de 60 à 70 millions USD.

EcoWatt trouve un nouvel équilibre entre une entreprise à but lucratif et l’activisme social et environnemental. En générant de la valeur pour sa communauté de détenteurs de Blockchain Token, il obtient le financement et la flexibilité d’une entreprise innovante à but lucratif, tout en ayant l’impact positif d’une ONG.

En collaboration avec Trees for the future (Trees.org), le premier projet Impact d’EcoWatt a engagé des fonds pour sortir 500 familles ougandaises de la pauvreté en fournissant des terres et une formation pour développer des parcelles agricoles familiales et planter 1 million d’arbres.

Le programme Forest Garden est une approche simple, reproductible et évolutive qui a fait ses preuves. Comment? Cela commence par les arbres. Grâce à notre programme de formation de 4 ans, appelé Forest Garden Approach, les agriculteurs plantent des milliers d’arbres qui protègent et ramènent les nutriments au sol. Cela aide les agriculteurs à cultiver une variété de fruits et de légumes. Les agriculteurs de Forest Garden augmentent leurs revenus et leur accès à la nourriture, même la première année, tout en améliorant l’environnement.

Au mont Elgon, en Ouganda, des flancs entiers de forêts ont été abattus pour faire pousser des bananes et du café. Ces cultures ont des racines peu profondes qui ne maintiennent pas le sol en place. Lorsque de fortes pluies arrivent, le mont Elgon a un problème constant avec les coulées de boue. Malheureusement, ces coulées de boue massives causent la perte de terres, de maisons, de jardins, de fermes et de vies ; créant une menace majeure pour cette communauté. La plantation d’arbres polyvalents à racines profondes, d’arbres fruitiers, d’arbres fixateurs d’azote, intercalés avec des bananes, du café et d’autres légumes aidera à stabiliser les sols et à prévenir les coulées de boue, ainsi qu’à améliorer la fertilité des sols, les rendements et la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs.

« 1 million d’arbres captent 150 000 tonnes de carbone chaque année. Nous prévoyons de lancer un autre projet comme celui-ci chaque année et de mettre des certificats carbone à la disposition de notre communauté de jalonnement pour les rendre neutres en carbone en un clic. L’avenir est vert ! Dit Paul Flynn, directeur général d’EcoWatt.

Trees.org – Washington DC, Ugoeze Achilike

EcoWatt.io – Dublin, Paul Flynn

