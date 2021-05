“Le projet est d’importance nationale”: la Haute Cour de Delhi refuse d’arrêter le projet Central Vista

Les travaux de construction en cours ont fait l’objet de sévères critiques alors que le pays lutte contre une deuxième vague meurtrière de la pandémie de Covid-19.

La Haute Cour de Delhi a refusé lundi d’interrompre les travaux de construction de l’ambitieuse avenue Central Vista dans la capitale nationale, affirmant que les travaux du projet étaient d’importance nationale et devaient être achevés dans un délai limité d’ici novembre.

Refusant de suspendre les travaux du projet de réaménagement au milieu de la pandémie, une magistrature composée du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a déclaré: «Le projet de réaménagement de Central Vista Avenue est tout aussi important et essentiel que le projet Central Vista (le projet principal).

Si ce type de projet est arrêté, le projet principal ne pourra pas être achevé dans les délais impartis. Une fois que les travailleurs restent sur le site et que toutes les installations ont été fournies par l’intimé 4 (Shapoorji Pallonji and Co), les protocoles Covid-19 ont été respectés et le comportement approprié de Covid-19 est suivi, il n’y a aucune raison d’arrêter le projet. »

“L’activité de construction de ce projet essentiel ou d’un projet d’importance nationale ne peut être arrêtée, surtout lorsque les conditions imposées par l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi le 19 avril ne sont pas bafouées ou violées”, a ajouté le jugement.

Les pétitionnaires – Anya Malhotra, traductrice, et Sohail Hashmi, historien et réalisateur de documentaires – avaient demandé la suspension des travaux de réaménagement de l’avenue Central Vista qui comprend les deux côtés de Rajpath où la fête de la République pendant la pandémie.

L’ensemble du projet a été attribué après le processus d’appel d’offres et le temps étant l’essence du contrat, les travaux doivent être achevés dans les délais impartis au plus tard en novembre 2021, a déclaré le HC tout en rejetant les arguments des pétitionnaires selon lesquels le délai est élargi.

Imposant un coût de 1 lakh aux pétitionnaires à déposer par l’Autorité des services juridiques de l’État de Delhi dans les quatre semaines, le HC a qualifié la pétition de « motivée » et de « pas un véritable PIL ».

Déclarant que son projet de construction de réaménagement est « d’une importance vitale et essentielle », les juges ont déclaré qu’il ne peut pas être considéré isolément car cette autorisation du projet a déjà été confirmée par la Cour suprême. «L’ensemble Central Vista est un projet essentiel d’importance nationale où les fonctions souveraines du Parlement seront exercées. Le public est largement intéressé par ce projet », a-t-il déclaré.

Rejetant la position que le projet n’est pas une activité essentielle, le juge en chef a déclaré que le projet est d’une importance vitale et essentielle et a un lien direct avec le projet principal.

Alors que la Cour suprême a approuvé en janvier le projet proposé, la rénovation, qui a été annoncée en septembre de l’année dernière, envisage un nouveau bâtiment du Parlement triangulaire, d’une capacité de 900 à 1 200 membres du parlement, qui devrait être construit par Août 2022, date à laquelle le pays célébrera son 75e anniversaire de l’indépendance. Le gouvernement envisage de conserver le bâtiment du Parlement existant, le prétendant être un atout archéologique du pays. La construction devrait être achevée d’ici 2022 pour un coût estimé à environ Rs 1 000 crore.

