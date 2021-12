Le Projet FER dit au revoir à l’année en rendant hommage aux athlètes les plus remarquables de 2021

23/12/2021 à 14:31 CET

Pour la cinquième année consécutive, le La Fondation Trinidad Alfonso a célébré sa traditionnelle cérémonie de Noël. Lors de l’événement, qui s’est tenu dans le Complexe Sportif et Culturel La Petxina à Valence, la Fondation, une entité présidée par Juan Roig, a voulu célébrer les vacances et exprimer les meilleurs vœux pour l’année prochaine ; De plus, dans une élévation déjà classique à l’approche de ces dates, il a organisé une Hommage à ces composantes du projet FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) qui ont obtenu de brillants résultats lors de cette 2021, un parcours bien particulier pour avoir accueilli la contestation de la Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. A cette occasion, il y avait 22 athlètes présents à l’événement, bien que, comme indiqué Juan Miguel Gomez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, cette reconnaissance »Il s’adresse à chacun des 150 membres de la FER 2021 pour représenter les valeurs d’amélioration et d’effort que nous essayons de diffuser à partir de notre Fondation.& rdquor ;.

Le slogan choisi à cette occasion a été « Le feu s’éteint. La flamme est toujours vivante & rdquor;. Tout comme, avec la conclusion des Jeux Olympiques et Paralympiques, le chaudron est éteint, avec la fin 2021 le fil conducteur qui a présidé au quotidien du Projet FER cette année est fermé : le feu. En mai dernier, lors de la présentation de l’équipe du FER 2021, le La Fondation Trinidad Alfonso a fait un clin d’œil et a transmis un message de force et de solidarité à tous les groupes liés aux fêtes et traditions de la Communauté valencienne, un secteur particulièrement touché par la pandémie. Puisque la crise sanitaire avait empêché la jouissance du feu, élément si unique et profondément enraciné dans notre territoire, les sportifs devraient être en charge de « traure el foc & rdquor; (sortir le feu) dans leurs compétitions. Hier, lors de la cérémonie de Noël, ce feu s’est éteint, mais la flamme du sport a été entretenue pour les mois à venir et les prochains défis.

Entre le athlètes honorés comprenait les six médaillés des Jeux Paralympiques de Tokyo : le cycliste Ricardo Dix, le paratriathlète Hector Catala, et les athlètes Kim Lopez, Iván Cano, Miriam Martínez Oui Hector Cabrera, récemment opéré à nouveau de son genou. Sont également reconnus ceux qui ont obtenu un diplôme aux Jeux Olympiques (le sauteur en longueur Eusébio Caceres, le cycliste Sébastien Mora et le joueur de hockey sur gazon Lola Riera), ou ceux qui ont obtenu des médailles dans les grands événements internationaux (athlètes Jorge Ureña, Claudia Conte, Enrique Llopis Oui David cantero; le triathlète Roberto Sánchez Mantecón; les judocas Coffret Ana Pérez Oui Julia Figueroa (ce dernier, absent dans l’acte de ce matin) ; le joueur de taekwondo Raul Martinez; le basketteur Vega Gimeno (que je ne peux pas être présent), athlètes adaptés Nagore Folgado Oui Maurice eckhard; le jeune marin Enrique Seattle Urios). Étaient également présents la nouvelle sensation nationale du handball, Image de balise Paula Arcosainsi que les jeunes Antonio Torrado (marin) et Angèle Martinez (nageur).

Comme il est de coutume ces dernières années, l’événement avait beaucoup de contenu. Le plus amusant a été le concours sur l’actualité sportive auquel certains des athlètes reconnus ont dû faire face. En outre, Le projet FER a encore une fois remercié les médias valenciens pour le suivi et la couverture, non seulement de l’équipe FER, mais, par extension, des différentes initiatives développées par la Fondation Trinidad Alfonso. Dans ce cas, l’éminent journaliste a été Mario Lupion, rédacteur en chef de Valencia Plaza. De plus, une année de plus, tous les participants (athlètes, entraîneurs, présidents de fédérations valenciennes, responsables de divers clubs sportifs soutenus par la Fondation et représentants de la Fondation municipale des sports) ont choisi les meilleurs athlètes FER de 2021. Le prix est allé à Kim López, en reconnaissance de sa médaille d’or paralympique à Tokyo, qui a reçu le prix des mains de Juan Miguel Gómez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso.

Juan Miguel Gómez remet le prix Kim López du meilleur athlète FER

Outre l’hommage aux meilleurs athlètes de la FER en 2021, la Fondation Trinidad Alfonso a profité de cet événement pour rappeler une bonne partie des nombreuses initiatives et projets développés ces derniers mois. Pour ce faire, il a projeté une compilation vidéo qui rassemblait et passait en revue les meilleurs moments sportifs de l’année.

Il y avait aussi le volet solidarité, si typique de ces dates de Noël. Avec la devise « Laissez votre vêtement & rdquor; (un jeu de mots avec une expression aussi courante dans le sport que « laisser la peau & rdquor; »), la Fondation Trinidad Alfonso a encouragé tous les participants à apporter des vêtements de sport en bon état, mais rarement utilisés, pour continuer à leur donner vie. L’abondant matériel accumulé a été remis à l’association Aportem.

La Fondation Trinidad Alfonso a encouragé tous les participants à apporter des vêtements de sport en bon état

L’acte s’est terminé par les paroles de Juan Miguel Gómez, directeur de la Fondation Trinidad Alfonso, qui a étendu la reconnaissance aux athlètes à toutes les composantes du projet FER 2021, “que vous essayez toujours de laisser le pavillon des sports valencien au sommet. Vous ne connaissez pas l’illusion que nous font vos réussites, puisque nous les considérons comme les nôtres, et l’illusion qui nous fait vous accueillir à la Fondation après un grand triomphe. Bien sûr, grâce aux entraîneurs, qui sont des figures clés lorsqu’il s’agit d’athlètes atteignant ces résultats. También quiero acordarme de las Federaciones autonómicas, con las que tenemos una estrecha relación a la hora de desarrollar muchos programas de forma conjunta, y de los clubes a los que apoyamos, de cuyos resultados, al igual que hacemos con los deportistas FER, estamos pendientes chaque week-end. Je vous dis à tous d’être conscients du rôle important que vous jouez dans la société. Le sport est source de santé, il est capable de transformer ou, du moins, d’exercer une grande influence sur la société et il génère de la richesse. Selon la devise de cet événement, « ensemble, gardons toujours vivante la flamme du sport. Et plus encore, en ces temps défavorables dans lesquels nous nous trouvons & rdquor;, a commenté Gómez.

Le directeur de la Fondation a enfin remercié tous les participants « la solidarité dont vous avez fait preuve et pour avoir contribué à l’action caritative que nous promouvons chaque année de la Fondation autour de ces dates de Noël: dans ce cas, apportez des vêtements de sport à l’Association Aportem afin que Francisco et toute son équipe puissent les distribuer aux groupes les plus défavorisés qui peuvent améliorer leur vie et leur quotidien grâce au sport. Ils ont déjà des vêtements. Maintenant, faire du sport, l’un des meilleurs outils pour parvenir à une plus grande inclusion sociale et une meilleure qualité de vie & rdquor;, a indiqué, enfin, Gómez.