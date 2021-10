Le projet de blockchain de confidentialité Findora lance un fonds écosystémique de 100 millions de dollars « pour accélérer la croissance et le développement » de sa communauté, a annoncé mercredi la société.

Findora a également annoncé qu’après plus de trois mois de tests, le jalonnement et la délégation seraient possibles sur le Findora Mainnet Beta. La technologie de protection de la vie privée de Findora. « Les développeurs pourront demander des subventions via l’initiative. En pariant sur la version bêta de Findora Mainnet, les joueurs pourront gagner un taux de récompense annualisé allant jusqu’à 250%, a déclaré la société. En décembre dernier, Findora a clôturé un tour de table à huit chiffres qui comprenait un certain nombre d’investisseurs notables, dont Allchaineed, Krypital Group, Axia8 Ventures, Cabin VC, Powerscale Capital et Jack Lee, le partenaire fondateur de la plateforme financière de Foxconn, FNConn. Le montant du financement n’a pas été divulgué, mais la société a déclaré à CoinDesk que c’était « des dizaines de millions ».

