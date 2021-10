Le projet ‘Free coin for all’ vise à transformer 1B en propriétaires de crypto-monnaie en 2 ans

Soutenu par a16z et co-fondé par Sam Altman, Worldcoin offrira une crypto gratuite en échange d’un scan oculaire.

Financée par des poids lourds de la crypto-monnaie, la nouvelle licorne crypto Worldcoin a révélé son plan pour permettre à tout le monde de réclamer des pièces gratuites pour accélérer l’adoption mondiale des crypto-monnaies.

Fournir à la population mondiale des crypto-monnaies gratuites semble être un projet incroyable, mais le soutien de 25 millions de dollars d’Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Confirmation1, Blockchange et Day One Ventures, et une évaluation de 1 milliard de dollars ajoutent du poids au projet Worldcoin. .

Co-fondé par Alex Blania, Sam Altman et Max Novendstern, Worldcoin a réuni plus de 100 000 personnes du monde entier au cours de sa période d’essai et vise à toucher plus d’un milliard de personnes en deux ans. À titre de comparaison, il y avait plus de 300 millions d’utilisateurs de crypto dans le monde en 2021.

S’adressant à Cointelegraph, le co-fondateur et PDG de Worldcoin, Alex Blania, a déclaré que les co-fondateurs se sont rencontrés en 2019 et ont commencé à travailler sur le projet au début de 2020. « Sam pensait que nous pourrions vraiment changer le monde pour le mieux si nous pouvions lancer un nouveau, crypto-monnaie détenue collectivement et distribuée dans le monde », a-t-il déclaré.

Worldcoin est une crypto-monnaie implémentée en tant que couche 2 au-dessus de la blockchain Ethereum où n’importe qui peut créer des comptes, soumettre des transactions et participer au processus de validation. Il devrait être lancé sur le réseau principal l’année prochaine.

La nature inclusive de son écosystème, la distribution de pièces gratuites et les incitations à de nouvelles inscriptions sont trois leviers pour favoriser l’adoption de la crypto, a expliqué Blania. L’inscription sur Worldcoin ne nécessite aucune ressource financière préalable.

Worldcoin valide si la personne est réelle et a réclamé sa part gratuite en scannant ses iris avec du matériel personnalisé appelé Orb. Des entrepreneurs indépendants du monde entier exploiteront ces appareils en tant qu' »opérateurs orb ». Blania a expliqué que ces commerçants sont récompensés pour chaque utilisateur qu’ils s’inscrivent à Worldcoin, par exemple :

«Un opérateur Orb en Indonésie s’est associé à l’une des plus grandes entreprises de livraison de nourriture du pays pour inscrire tous les chauffeurs, a loué un magasin entier dans un centre commercial pour profiter du trafic piétonnier élevé et a même été invité par le patron. village pour présenter Worldcoin à tout le village. Son expérience avec ce village a été si fructueuse qu’elle a abouti à ce que huit autres villages lui demandent de faire de même. »

La mention d’un scan oculaire soulève immédiatement des inquiétudes à la Big Brother concernant la confidentialité des utilisateurs. Selon l’annonce, l’Orb convertira le scan de l’œil d’une personne en un code numérique afin que l’image originale « n’ait pas à être stockée ou chargée ».

Le système sous-jacent ne liera pas ce code numérique aux portefeuilles ou aux transactions des utilisateurs pour préserver la confidentialité. Les utilisateurs peuvent également participer au réseau Worldcoin sans fournir de scan oculaire, mais ils ne pourront pas réclamer de pièces gratuites.

L’équipe développe une application de portefeuille mobile non dépositaire pour faciliter le processus d’intégration. Il permettrait les transactions entre les utilisateurs et agirait comme un navigateur pour trouver les opérateurs Orb à proximité. Son objectif est une expansion rapide avec la distribution de 50 000 orbes par an, éventuellement avec les prochaines levées de fonds dans les prochains mois.