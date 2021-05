Le projet gagnant de Guardiola à City ajoute un autre premier ministre

11/05/2021 à 22:43 CEST

Pep Guardiola est venu à Manchester pour écrire l’histoire. Avec une idée lente et travaillée, L’entraîneur de Santpedor a tenté de changer la philosophie d’un club et a presque changé la philosophie de toute une ligue. Le football tactile et positionné règne déjà en Angleterre et Manchester City règne en parallèle.

Trois titres de Premier League en cinq ans en tant que directeur de la ville, trois au cours des quatre dernières années. Le bilan du Catalan est enviable et il en a déjà dix sur l’île britannique, Ce qui signifie que en moyenne deux titres par an sur le banc Etihad. Ils sont déjà 31 au total en 12 saisons en tant que professionnel, le troisième le plus récompensé de l’histoire.

Manchester est céleste avec Pep Guardiola. City a mis fin à l’hégémonie de United et a gagné le respect du monde du football. Cette saison, il a déjà soulevé une Coupe de la Ligue et a le match à l’horizon pour être joué titre le plus important car il est “ Bleu ciel ”, les champions.

City a retrouvé la couronne après l’avoir perdue contre Liverpool la saison précédente. Guardiola et son équipe technique peuvent déjà dire qu’ils ont remporté le premier Premier Premier sans audience dans les stades, dans l’une des saisons les plus insolites de l’histoire. Blessures, rotations, positives dans le coronavirus & mldr; Même ça ne les a pas arrêtés.

Le projet de Pep est l’un de ceux qui restent à peine dans le football moderne. Longévité, confiance et pleins pouvoirs de décision. Année après année, match par match, trophée par trophée, l’ex-azulgrana donne de plus en plus de raisons de croire en lui.

De moins en plus

City a commencé la saison de manière plus qu’inégale, et de mauvais résultats consécutifs jettent le doute sur la capacité de l’équipe à réaliser quelque chose de positif à la fin de la saison.

La montée a été louable, et le retour, évident, étant champion à trois jours de la fin, et après la défaite de United contre Leicester, mais après avoir récolté un séquence de 21 victoires consécutives au cours de la saison, un record en Angleterre. La City n’a pas pu ce week-end face à Chelsea de Tuchel mais se prépare déjà à un défi plus important. L’ambition ne s’arrête pas.

Le point culminant de cette année et, en général, du projet de Pep, pourrait être à Istanbul. La finale de la Ligue des champions l’attend, la Ligue des champions souhaitée que Sheikh Mansour avait entre les sourcils quand il pensait à Guardiola, et il lui montre pas à pas qu’il ne s’était pas trompé.