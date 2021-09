Le projet GameFi va révolutionner les jeux cryptographiques

Les jeux GameFi, Crypto gaming ou « play-to-earn » sont devenus une tendance en évolution rapide dans le secteur de la cryptographie. GameFi fait référence aux jeux blockchain qui permettent aux joueurs de gagner de la crypto-monnaie en les jouant.

Alors que les cryptos continuent d’être un phénomène mondial, les industries du monde entier jouent un rôle clé dans la technologie révolutionnaire. Les jeux en ligne, en particulier, sont devenus un terrain fertile pour l’innovation passionnante dans cet espace.

Cryptopolitan s’est entretenu avec Joseph Rubin, co-fondateur et PDG de Blue Monster Games Inc, sur le point de lancer GameFi Karat Racing League, un jeu NFT à gagner qui utilise des personnages 3D NFT et est un jeu de course de karting.

L’interview couvre le jeu NFT à gagner de la Karat Racing League, les défis auxquels sont confrontés les développeurs de jeux NFT à gagner, l’amélioration du secteur GameFi, la technologie NFT, entre autres tendances.

Voici des extraits :

Parlez-nous de votre plateforme de crypto-gaming ?

Bien sûr, notre jeu est un jeu de course de kart au rythme rapide et centré sur le plaisir. Ce gameplay a été inspiré par des titres populaires comme Sonic et Mario Kart, mais les aspects crypto et NFT du jeu ressemblent beaucoup plus à ceux d’Axie Infinity. Essentiellement, pour jouer, vous aurez besoin d’avoir un Racer NFT. Ce sont des personnages 3D que nous avons développés, et chacun a une apparence et des attributs uniques (c.-à-d. vitesse, accélération, etc.). Les joueurs peuvent soit acheter un Racer NFT, soit rejoindre l’une de nos options de jeu gratuit, également communément appelées bourses. Une fois que vous avez un Racer, vous pouvez jouer au jeu autant que vous le souhaitez et gagner de l’argent réel. Le vainqueur de chaque course sera récompensé en Essence of Creation ou EoC, qui est notre devise dans le jeu qui sera lancée en même temps que le jeu. De plus, nous aurons un système de classement saisonnier où les joueurs les mieux classés seront récompensés en jetons KOO ou Kooopa, et les récompenses varieront en fonction de votre rang (où les joueurs les mieux classés tirent le meilleur parti du pool de jetons KOO).

Quelles sont les spécificités de la plateforme GameFi (Kart Racing League) ?

Il y a tellement de fonctionnalités uniques implémentées dans le projet GameFi. Le fait que nous utilisions des NFT 3D est une chose importante que nous n’avons pas vue ailleurs. De plus, il n’y a jamais eu de jeu de course de crypto kart auparavant. Toute la plate-forme est remplie de fonctionnalités très nouvelles et innovantes. Par exemple, nous aurons la première place de marché NFT au monde où les utilisateurs pourront emprunter et prêter leurs NFT à d’autres. Les joueurs peuvent prêter leurs Racers à ceux qui n’ont pas les moyens d’en acheter un eux-mêmes ou à ceux qui veulent juste essayer le jeu temporairement. Ces accords de prêt seront régis par des contrats intelligents (sur la blockchain Ethereum) et fourniront au propriétaire du NFT un revenu fixe. Par conséquent, les gens peuvent gagner de l’argent avec leurs NFT même lorsqu’ils ne les utilisent pas.

Avant le lancement du jeu multijoueur en ligne Kart Racing League, quels progrès ont été réalisés jusqu’à présent ?

En termes de progrès, nous sommes sur la bonne voie pour lancer notre marché NFT d’ici une semaine ou deux, et le jeu sera lancé la première semaine d’octobre. Des tonnes de progrès ont été réalisés avec le projet GameFi. Nous avons construit ce jeu du début à la fin en presque moins de 10 semaines, et le jeu est presque prêt pour le public. Nous ajoutons juste quelques touches finales au jeu, mais le jeu lui-même est maintenant jouable et en cours de test de démonstration par l’équipe. Vous pouvez trouver des clips de gameplay sur notre page Twitter (https://twitter.com/KartRacingNFT), qui vous donneront une idée de ce à quoi ressemblera le vrai jeu. Sur le front du NFT, nous avons maintenant entièrement généré tous les NFT et nous présenterons différentes variantes sur nos plateformes de médias sociaux, alors assurez-vous de suivre @KartRacingNFT (et @KooopaToken).

Malgré ses perspectives prometteuses, les plates-formes de jeu NFT Play-to-earn n’ont pas encore été adoptées par le grand public, comment travaillez-vous pour changer cela ?

Eh bien, le jeu pour gagner est très nouveau. Nous prévoyons de changer cela en étant le plus grand nom du jeu NFT à gagner. Notre société, Blue Monster Games, travaille déjà sur un autre NFT GameFi au moment où nous parlons. Je ne peux pas révéler trop de détails, mais cette prochaine production sera un MMORPG. Nous pensons que le jeu pour gagner est l’avenir de l’industrie du jeu vidéo. Qui va jouer à un jeu quand vous pouvez jouer à un autre jeu tout aussi amusant qui vous rapporte un salaire ? C’est une évidence. Je garantis que chaque nouveau jeu dans des décennies aura une sorte d’aspect de jeu pour gagner, où les joueurs peuvent monétiser leur temps de jeu ; sinon, qui va jouer ? Notre mission chez Blue Monster Games est de développer autant de bons jeux NFT pour gagner que possible. Donc, je suppose que je le répète, nous travaillons pour aider à atteindre l’adoption par le grand public en étant la source de tous les meilleurs jeux NFT à gagner.

Parlez de la liquidité et de la façon dont les joueurs peuvent accéder, jouer et gagner sur la Kart Racing League.

Bien sûr, je pense avoir brièvement décrit le processus précédemment, mais l’économie derrière le jeu est assez fascinante : en termes de liquidité, après le lancement initial, ce sera une économie entièrement gérée par les joueurs. En ce qui concerne la façon dont les joueurs peuvent y accéder, encore une fois, ils devront avoir un Racer NFT. Ceux-ci seront disponibles à l’achat sur notre NFT Marketplace très bientôt ! Il y aura de nombreuses façons pour les joueurs de gagner dans le jeu, y compris les tournois, les saisons et les courses individuelles.

Quels autres projets passionnants avez-vous pour les joueurs une fois qu’ils monteront à bord ?

Nous prévoyons d’organiser des tournois e-sports GameFi passionnants qui rapporteront des prix en jetons KOO. De plus, je pense que les joueurs seront très enthousiasmés par tous les futurs jeux que nous développerons. Nous voulons avoir des jeux NFT à gagner dans tous les genres auxquels vous pouvez penser, donc si vous avez des idées de jeux, veuillez m’envoyer un e-mail et nous travaillerons pour donner vie à ce jeu. Nous avons une équipe de développement incroyable, ce qui est vraiment la clé pour que tout cela se produise.

Quelle est votre réaction à l’adoption massive du NFT dans tous les domaines ?

Je suis époustouflé. Je pense que la plupart sont ridicules. Il y a des gens qui paient des millions de dollars pour les JPEG d’un rocher. Ils dépensent des sommes obscènes pour des choses sans utilité, c’est pourquoi je pense que le jeu est si bien adapté aux NFT car il leur fournit une utilisation et une utilité réelles. Sinon, la valeur pour moi est tout simplement trop spéculative. C’est comme l’art. Qui peut dire ce qui est de l’art précieux et ce qui ne l’est pas ?

Pensez-vous qu’à un moment donné, les NFT vont passer avant les cryptos, comme les gens préfèrent investir dans des jetons non fongibles plutôt que des cryptos pour des raisons qu’ils connaissent mieux ?

Je pense que les NFT pourraient dépasser la crypto-monnaie en termes de popularité, mais ils ne peuvent jamais fonctionner sans crypto-monnaie. Les NFT nécessitent que la blockchain fonctionne, la blockchain nécessite que les mineurs fonctionnent et les mineurs nécessitent un paiement en crypto-monnaie pour fonctionner ; sinon, ils ne seraient pas les miens. Je pense que tout est lié, mais je ne classe pas vraiment non plus comme un “investissement”. Traditionnellement, un investissement est quelque chose qui va prendre de la valeur, et les crypto-monnaies (et maintenant les NFT) sont très volatiles. Personnellement, je préfère mettre mon argent dans les NFT à ce stade, mais ce doit être les bons NFT. Je n’achèterais rien pour son apparence ou son art. J’achèterais des NFT avec une certaine utilité. S’ils ont un cas d’utilisation futur, cela contribuera à assurer la longévité du projet, ce qui est un autre aspect important d’une évaluation NFT. Si vous aviez deux projets NFT par exemple, X et Y, qui étaient similaires mais X a commencé en 2017 et Y a commencé cette année, alors X serait probablement beaucoup plus populaire et précieux.

Le jeu NFT est en train de devenir une chose dans l’industrie de la cryptographie, en tant que partie prenante de l’industrie, à quels défis faites-vous face ?

Wow. Grande question. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont tous les obstacles réglementaires qui sont impliqués dans l’espace. De toute évidence, vous vous demandez si les jetons sont ou non des valeurs mobilières (en vertu de la loi américaine), ce dont nous devrons discuter avec les avocats, mais c’est un problème auquel chaque entreprise liée à la cryptographie est confrontée. Plus spécifiquement au jeu NFT, nous devons considérer des choses comme : le jeu pour gagner est-il une forme de jeu ? Si nous payons des récompenses à nos joueurs, sont-ils considérés comme des employés ? Le prêt ou l’emprunt d’un NFT est-il la même chose que le prêt d’actifs financiers (nous aurions besoin de nous enregistrer correctement auprès des autorités étatiques et fédérales) ? Il y a tellement de questions juridiques que nous devons aborder et j’aurais aimé pouvoir déjà les aborder, mais en tant que startup, nous ne pouvions pas nous permettre des centaines de milliers de dollars en frais juridiques. Maintenant que nous avons un certain capital, nous allons mettre de côté une partie importante pour retenir les avocats pour résoudre ces problèmes.

De quelles autres choses souhaitez-vous aborder ou parler ?

Nous prévoyons de développer cette société GameFi très rapidement et prévoyons de l’introduire en bourse. Pour ce faire, nous avons besoin de l’aide de certains partenaires de l’industrie, donc si quelqu’un qui lit ceci est intéressé à investir dans Blue Monster Games ou à s’associer avec nous, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment : joseph@bluemonstergames.com