Le projet gamifié NFT Piñazza lance NFT drop aujourd’hui

Piñazza, qui apporte un soutien financier aux organisations caritatives de santé mentale, a lancé aujourd’hui Piñazza Piñas sur www.pinazza.fun. Les collectionneurs NFT sont encouragés à assortir, assortir et mélanger. Tous ceux qui frappent un jeton (Piña) recevront un airdrop gratuit d’une Piñazza Pizza NFT à l’avenir. Certains membres chanceux de la communauté recevront cent jetons. Une partie du produit des ventes ira à l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques (MAPS) via un DAO.

Qui est derrière le projet ?

Le projet a été développé par Wiley Mathews, un des premiers passionnés de crypto qui a aidé à produire Crypto HQ Davos, 20 Million Dollar Pizza Party, Crypto Psychedelic Conference et d’autres événements de signature, et l’ancien directeur artistique de Nickelodeon Animation Studios Michael Lennicx. L’impressionnante liste de clients de ce dernier comprend MTV, Lego, Sesame, Marvel Comics, etc.

Le co-créateur Mathews a expliqué l’initiative :

« Nous mettons du plaisir dans l’espace NFT grâce à un lancement innovant de NFT gamifié qui soutient également une très bonne cause. Les NFT de Piñazza ne sont pas seulement des objets de collection sympas, ils créeront de futures opportunités de plaisir et d’utilité dans tout le métaverse, nous sommes donc très heureux de présenter cela à la communauté. “

Lennicx a ajouté :

« En créant Piñazza, nous avons repoussé les limites des NFT pfp standard : nous avons exploré des poses de personnages, des expressions extrêmes et des arrière-plans plus élaborés. Cela a abouti à un produit haut de gamme et à une grande variété de personnages, certains imprévisibles, qui, je pense, apporteront des rires et une inspiration sans fin à la communauté NFT. »

NFT 10K uniques, NFT Pizza 10K, utilisation complète des jetons de trading

L’automne comportera une gouvernance décentralisée, où la communauté décide de l’avenir de Piñazza, de la pleine propriété intellectuelle et de l’utilisation commerciale de chaque Piñazza. La première baisse concerne 10 000 NFT d’ananas générés uniquement, et la seconde, 10 000 NFT de pizza. De plus, il y aura plus de 50 “Pinazza Perfects” exclusifs dans l’ensemble du complexe.

La baisse comprend des plafonds équitables sur les quantités de menthe et une révélation NFT instantanée et est hébergée en toute sécurité sur IPFS. La collection complète comprend plus de 300 millions de combinaisons possibles de Piñazzas uniques. Piñazza fera un don de 50 000 $ à des organismes de bienfaisance en santé mentale sélectionnés par des partisans de la communauté à la fin des ventes.

