IOEN, un projet axé sur l’énergie par un groupe de personnes passionnées par la sauvegarde de l’environnement, a annoncé avec succès son financement. Selon le communiqué officiel, le projet a été clôturé avec un investissement de 2,8 millions de dollars par des investisseurs notables et des leaders de la blockchain. Ils ont choisi d’utiliser une combinaison de Holochain et une utilisation efficace de l’énergie pour réduire considérablement les besoins énergétiques totaux et aider à l’intégration des énergies renouvelables dans les communautés du monde entier.

La crypto-monnaie, malgré ses nombreux avantages, est mauvaise pour l’environnement à une échelle que beaucoup de gens choisissent d’ignorer. L’exploitation minière d’Ethereum et de Bitcoin à elle seule consomme plus d’électricité que des pays entiers dans certains cas. Le minage de crypto est une partie intégrante de la blockchain qui implique l’utilisation d’ordinateurs pour résoudre des problèmes complexes. Cette puissance de calcul est utilisée comme processus de vérification des transactions pour empêcher les intermédiaires d’entrer et maintenir l’intégrité de la chaîne. Bien que nécessaire, c’est un problème que beaucoup ont signalé et espèrent résoudre.

Des chaînes comme Ethereum ont choisi d’améliorer cela en changeant leur processus d’extraction d’une preuve de travail à une preuve d’enjeu. Cela réduira les coûts d’exploitation d’un incroyable 99,95% et rendra les transactions en chaîne moins chères et plus rapides. Avec Ethereum 2.0 déjà en cours, nous pourrions bientôt assister à un énorme ralentissement des effets environnementaux des crypto-monnaies.

Quoi qu’il en soit, cela met en évidence un problème qui semble intégré par défaut à la crypto-monnaie et doit être résolu si une adoption massive doit avoir lieu. La réduction des coûts de l’énergie a été un thème constant au cours de la dernière décennie dans de nombreuses industries. Les effets du changement climatique se font constamment sentir et, malgré toutes les affirmations contraires, continuer sur cette voie détruira sûrement la planète.

Solution de micro-réseau virtuel IOEN

Tout en cherchant un moyen de résoudre la crise énergétique, l’IOEN a entrepris de développer une réponse plus verte, plus évolutive et durable. L’IOEN est une initiative à but non lucratif qui cherche à utiliser une distribution et une gestion efficaces de l’énergie pour mettre sur le marché une alternative énergétique plus verte. En utilisant la crypto-monnaie et des protocoles open source, le projet permettra aux communautés du monde entier de développer des mini-réseaux et des micro-réseaux d’appareils connectés pour promouvoir une distribution électrique efficace et réduire progressivement les besoins énergétiques globaux dans le monde.

De ce fait, les besoins énergétiques seront couverts par le consensus des dispositifs locaux. Les appareils fonctionneront pour s’informer mutuellement des besoins énergétiques du réseau et distribuer l’électricité là où elle est nécessaire. En intégrant ces réseaux dans la société et en les interconnectant à travers le monde, la création d’un réseau énergétique virtuel mondial se traduirait par un système de gestion de l’énergie très efficace.

L’IOEN attire un grand soutien des investisseurs

Pour poursuivre ses objectifs, l’IOEN a établi des relations décisives avec certains noms de l’espace crypto. Il a annoncé une augmentation de 2,8 millions de dollars de ses rondes de financement privées rassemblant divers magnats de l’industrie et des fonds spéculatifs populaires. SL2 Capital a mené le tour, s’appuyant sur sa thèse pour soutenir les fondateurs axés sur la mission et soutenir les technologies qui créent de nouvelles industries. L’approche de SL2 pour incuber et utiliser ses vastes réseaux de capitaux a attiré des investisseurs importants qui partagent la vision de l’IOEN. Jetant sa casquette dans le ring, c’est Skyman Ventures. En se concentrant sur les technologies DeFi, gamefi et NFT, Skyman Ventures se consacre à aider les entreprises de cryptographie à se développer avec le capital, les médias et le marketing. De même, Maven Capital soutient le projet avec du capital et des réseaux étendus de nouveaux protocoles de cryptage.

Holo, AU21 Capital et Insignius Capital, entre autres, figurent également sur la liste des partisans du voyage de l’IOEN vers une terre plus verte. Avec un financement et un marketing aussi importants, l’objectif de l’IOEN pourrait devenir une question de quand plutôt que de savoir si.

Pourquoi Holochain ?

Holochain dépasse le consensus traditionnel requis dans les blockchains conventionnelles, ce qui à son tour réduit considérablement la consommation d’énergie gigantesque requise pour l’extraction de preuves de travail. Il supprime également l’exigence d’avoir des jetons pour influencer le réseau requis par la preuve d’enjeu, tout en offrant aux utilisateurs essentiellement les mêmes fonctionnalités. En substance, il devient une blockchain sans les effets environnementaux. Cela réduit également la quantité de stockage requise par les utilisateurs sur la chaîne.

Il convient également de noter que l’approche d’Holochain en matière d’intégrité des données permet aux utilisateurs finaux d’utiliser et de vérifier les données sur le réseau distribué. Cela contraste directement avec les blockchains traditionnelles, qui nécessitent généralement des dépenses matérielles considérables pour gagner des parts.

Cela en fait une option très rationnelle pour toute entreprise cherchant à obtenir des fonctionnalités de blockchain sans nuire à l’environnement.