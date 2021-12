Le projet Kuiper d’Amazon parle du haut débit par satellite dans une nouvelle vidéo

Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour le projet Kuiper, prend la parole dans les installations du projet à Redmond. (Amazon via YouTube)

Le projet Kuiper d’Amazon n’a pas encore lancé un seul satellite, mais dans une vidéo publiée cette semaine, il explique ce que sa constellation Internet haut débit sera capable de faire pour la connectivité rurale.

La vidéo se concentre sur les besoins en haut débit non satisfaits à Cle Elum (pop. 2.037), une ville nichée dans les montagnes Cascade de l’État de Washington central.

« Beaucoup de gens déménagent dans cette région parce que c’est magnifique, mais les gens hésitent à ouvrir de petites entreprises en raison du manque d’Internet fiable », a déclaré Audrey Malek, partenaire fondatrice de Basecamp Outfitters, devant la caméra.

La solution – du moins selon MiMi Aung, cadre supérieur chez Project Kuiper – est la constellation de 3 236 satellites que son équipe prévoit de commencer à tester en orbite dès l’année prochaine.

« Même juste ici dans notre jardin, juste à l’extérieur de Redmond, il y a des zones où il n’y a pas de connexion Internet, ou une connexion extrêmement mauvaise, et nous pouvons avoir un impact énorme tout de suite », a déclaré Aung, qui est venu sur Amazon de Jet Propulsion de la NASA. Laboratoire, où elle a dirigé l’équipe de projet derrière l’hélicoptère Ingenuity sur Mars.

Tyson Lamoreaux, vice-président du réseau et de l’infrastructure chez Project Kuiper, a souligné le potentiel d’extension de la portée de l’infrastructure de télécommunications existante.

« Les fournisseurs de services à large bande et les fournisseurs de services cellulaires existants peuvent utiliser Kuiper pour pouvoir installer une tour cellulaire dans un endroit qui est actuellement une zone morte, où pour le moment ils n’ont peut-être aucune autre option à leur disposition », a-t-il déclaré. « Et nous pouvons combler ces lacunes dans le service cellulaire partout dans le monde. »

La vidéo donne quelques aperçus de l’intérieur du siège de Project Kuiper à Redmond, Washington, et quelques indices sur ce que son service haut débit offrira lorsqu’il sera disponible au cours des prochaines années.

« L’abordabilité est la première tâche pour nous », a déclaré Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour Project Kuiper. « C’est vraiment important pour nous de maintenir ce coût bas, car si nous ne le faisons pas, il est très difficile de connecter les personnes non desservies et mal desservies à notre service. Nous avons donc relevé le défi de concevoir nos satellites deux ordres de grandeur moins chers. »

Cependant, il n’y a aucun aperçu des satellites eux-mêmes. « Nous concevons les panneaux solaires, nous concevons les roues de réaction », a déclaré Badyal.

Il y a plus d’un an, Amazon a obtenu l’approbation conditionnelle de la Federal Communications Commission pour placer la première vague de ses satellites en orbite terrestre basse – et a annoncé qu’elle dépenserait plus de 10 milliards de dollars pour le projet. Cependant, Amazon travaille toujours avec la FCC sur les détails, y compris des plans pour minimiser les débris orbitaux et partager le spectre avec le réseau Starlink de SpaceX et la constellation de satellites OneWeb.

La majeure partie de la vidéo publiée cette semaine se concentre sur les obstacles auxquels les habitants de Cle Elum et ses environs sont actuellement confrontés, dans un monde où l’accès à Internet haut débit devient pratiquement essentiel. Mais la vidéo ne mentionne pas que Starlink est déjà disponible de manière limitée dans des communautés allant de Redmond (où sont fabriqués les satellites de SpaceX) à Cle Elum.