Le projet Kuiper et le plan haut débit par satellite d’Amazon démarrent

Au sommet d’un communiqué de presse d’Amazon envoyé cette semaine, il y a une image étrange. C’est une fusée imprimée d’un drapeau américain et, au-dessus, du logo souriant d’Amazon, qui s’envole vers les cieux. La société emmène officiellement ses activités dans l’espace, et Jeff Bezos n’assure même pas le trajet.

Amazon a récemment annoncé que, d’ici la fin de l’année prochaine, une start-up appelée ABL Space Systems livrerait deux prototypes de satellites pour le projet Kuiper, l’effort de l’entreprise pour construire une orbite terrestre basse, ou LEO, constellation de satellites pouvant transmettre la connectivité Internet jusqu’à Terre. Amazon dit qu’il déploiera à terme 3 236 de ces satellites « qui fourniront un haut débit rapide et abordable aux communautés non desservies et mal desservies du monde entier ». Cela ne fait pas de mal que devenir un fournisseur de services Internet dans l’espace pourrait également aider à développer l’activité de cloud computing de l’entreprise, Amazon Web Services (AWS), et Amazon dit que les satellites travailleront avec Verizon pour fournir des services LTE et 5G aux durs. endroits à atteindre.

Il est difficile de contester l’idée d’amener plus de personnes en ligne. Dans certaines parties du monde, l’accès à large bande est un droit humain. Mais si vous vous inquiétez de la domination croissante d’Amazon sur tout, il peut sembler intimidant que l’une des sociétés les plus puissantes au monde lance des satellites dans l’espace et dirigera bientôt le trafic Internet sur toute la planète. De plus, grâce à AWS, la nouvelle activité Internet par satellite est vouée à réussir. Comme Babak Beheshti, doyen du College of Engineering and Computing Sciences de l’Institut de technologie de New York, me l’a dit l’année dernière, « Amazon va être, essentiellement, son propre plus gros client pour vraiment amorcer la pompe pour le flux de revenus. «

Mais étant donné l’histoire des monopoles des télécommunications ici sur Terre, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose que de plus en plus d’entreprises se joignent à la course à l’espace Internet.

« La concurrence croissante sur le marché au cours des prochaines années est susceptible de stimuler l’innovation qui conduira à une augmentation de la qualité du service et, idéalement, à des prix plus abordables », a déclaré Mark Buell, vice-président régional nord-américain de l’Internet Society. , une organisation internationale de défense du développement ouvert et de l’utilisation d’Internet.

Amazon n’est pas le seul à avoir pour mission de créer un service Internet rapide et résilient à l’aide de constellations de satellites. Starlink, un projet de SpaceX, compte déjà plus de 1 700 satellites en orbite terrestre basse, et la société affirme qu’elle compte actuellement environ 90 000 personnes testant le service, chacune payant 99 $ par mois (plus des frais de 499 $ pour l’antenne parabolique) pour le privilège . OneWeb, une société britannique sortie de la faillite il y a un an, compte actuellement plus de 350 satellites en orbite, soit environ la moitié du total qu’elle prévoit pour sa constellation.

L’idée derrière tous ces services est relativement simple, en ce qui concerne l’espace. Une station au sol avec une connexion par fibre transmet les données jusqu’à la constellation de satellites et les satellites renvoient les données aux clients. Malgré le fait d’aller littéralement dans l’espace et en arrière, les connexions peuvent également être rapides. Le projet Kuiper affirme que son prototype a fourni des vitesses allant jusqu’à 400 Mbps, bien plus rapides que la vitesse moyenne du haut débit aux États-Unis. Et parce que la connectivité vient du ciel, pratiquement n’importe où sur la planète peut obtenir un service Internet sans avoir besoin d’enfiler des fils au-dessus des montagnes, sous l’océan, à travers la forêt tropicale ou partout où se trouve l’emplacement éloigné. Amazon lui-même pourrait être dans une position unique pour le faire particulièrement bien.

« Fournir des services de télécommunications, c’est plus que simplement lancer des satellites dans l’espace », a déclaré Buell. « Les infrastructures doivent être en place sur le terrain. Amazon a fait des investissements considérables dans des câbles à fibre optique pour connecter ses centres de données – et, surtout, Amazon excelle dans la logistique, qui sera nécessaire pour gérer plus de 3 200 satellites.

Amener plus de personnes en ligne, en soi, est un objectif tout à fait valable pour Amazon, mais encore une fois, les ambitions de l’entreprise peuvent aller au-delà. L’année dernière, AWS a achevé la construction de six stations au sol dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à offrir à ses clients un accès plus facile au contrôle des communications par satellite et au traitement des données satellitaires. L’entreprise s’appelle naturellement AWS Ground Station, et assez tôt, il semble qu’Amazon aura ses propres satellites en orbite, informant potentiellement les services qu’AWS décidera d’offrir à l’avenir.

Le fait qu’Amazon lance le projet Kuiper non seulement pour vendre un service Internet aux clients, mais aussi pour renforcer ses offres AWS n’est pas un scandale, cependant. L’industrie spatiale commerciale en est à ses balbutiements, et il y a beaucoup d’avantages à comprendre la logistique de base du lancement de fusées et de satellites en orbite et à expérimenter ce qui est possible. C’est ce que fait Jeff Bezos depuis qu’il a démissionné plus tôt cette année en tant que PDG de la société qu’il a fondée. Sa société spatiale Blue Origin a récemment annoncé son intention de construire un « parc d’activités à usage mixte » en orbite qui louerait des parties d’une station spatiale à des fins commerciales. Le satellite habitable pourrait être mis en service au moment où la Station spatiale internationale sera retirée, probablement à la fin de cette décennie.

Pendant ce temps, Elon Musk a déclaré qu’il voulait que les revenus de Starlink paient pour son projet Starship et ses missions pour coloniser d’autres planètes. Le milliardaire a déclaré en 2019 que l’activité haut débit spatiale est « un tremplin clé vers l’établissement d’une ville autonome sur Mars et d’une base sur la lune ». Le vaisseau spatial a déjà été sélectionné comme véhicule pour les missions Artemis, qui prévoient de faire atterrir des humains sur la lune dès 2024.

Mais ni SpaceX ni Blue Origin n’emporteront les nouveaux satellites d’Amazon dans l’espace. Il semble que la startup californienne ABL Space Systems, spécialisée dans le transport de charges utiles plus petites en orbite au-dessus de fusées moins chères, ait offert une bonne affaire à Amazon. ABL Space Systems, qui n’a pas encore lancé de fusée, affirme pouvoir envoyer près de 1,5 tonne de charge utile en orbite terrestre basse sur sa fusée RS1, la même qui transportera les satellites Amazon Kuiper, pour 12 millions de dollars par lancement. Un lancement de SpaceX Falcon 9 peut coûter jusqu’à 62 millions de dollars. Et Blue Origin semble se concentrer davantage sur le lancement de célébrités dans l’espace.

Ce qui distingue Project Kuiper et ses concurrents n’a pas grand-chose à voir avec qui pilote les fusées ou se rend sur Mars, ou même comment Amazon lance une nouvelle entreprise dans l’espace. Pour beaucoup, le succès de ces projets pourrait faire la différence entre avoir accès à Internet et ne pas en avoir. Actuellement, au moins 21 millions d’Américains n’ont pas accès à un haut débit de qualité, selon la FCC, ce qui signifie d’innombrables enfants qui ne peuvent pas accéder aux outils d’éducation en ligne et aux patients qui ne peuvent pas accéder à la télémédecine, entre autres. Donc, si Amazon veut attirer plus de personnes en ligne, eh bien, il y a beaucoup d’avantages pour beaucoup de gens. Et pour Amazon, beaucoup de nouveaux clients potentiels.