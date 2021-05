Le projet LIFE Feat. Josh Rand de Stone Sour: premier EP prévu en juillet; ‘Ignite’ Single disponible

Josh Rand, multi-instrumentiste, auteur-compositeur chevronné et guitariste de longue date du Grammy– une tenue rock nommée PIERRE SOUR, et son LE PROJET LIFE partenaire, co-auteur-compositeur et chanteur Casandra Carson, ont laissé tomber une nouvelle chanson, “Enflammer”. C’est le deuxième morceau à sortir de LE PROJET LIFELe premier EP éponyme, qui sortira le 9 juillet. Les précommandes sont désormais disponibles en exclusivité ici. Les vinyles, CD et cassettes sont tous signés à la main et numérotés avec une variante or exclusive disponible uniquement à partir de Explosion nucléaire et une variante exclusive lueur dans l’obscurité disponible uniquement à partir de MerchNow.

“Enflammer” est accompagné d’une vidéo lyrique et rend hommage aux riffs lourds de KORN grâce à la guitare spéciale Rand utilisé pour jouer la chanson. Dans ses propres mots, il dit: “‘Enflammer’ c’est la première fois que j’écris et enregistre une chanson avec une guitare à sept cordes. J’ai eu cette guitare dans un échange avec Munky de KORN quand nous étions en tournée avec eux en 2017. J’ai donné à la chanson un KORN-comme une ambiance dans le riff principal en hommage au groupe. “

Parlant du contenu lyrique de la chanson, Casandra ajoute: “‘Enflammer’ c’est se permettre d’être heureux. Personnellement, je me sens parfois mal de bien faire ou de réussir lorsque les gens que j’aime vivent des moments difficiles. “

“Enflammer” suit LE PROJET LIFEpremière sortie de “Le néant” qui figurait sur plusieurs listes de lecture majeures sur des plates-formes de streaming, y compris “Rock Hard” sur Spotify, “Breaking Metal” sur Musique Apple, “Break Through Rock” sur Amazon et “Metal Radar” sur Deezer. La piste a également été incluse sur SiriusXM OctaneTest Drive de la semaine de sa sortie.

En nourrissant le projet de la conception à l’exécution, l’instrumentation a été écrite, arrangée, enregistrée et produite par Rand dans son home studio et mixé par Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, PARKWAY DRIVE). Compléter l’effort de collaboration avec l’ajout de Carson, LE PROJET LIFE présente une étape importante dans une carrière déjà décorée pour Rand, celui qui a été ponctué par l’ajout d’une piste vocale unique en son genre qui a compris comment compléter la musique avec sa plume lyrique. L’introduction résultante de LE PROJET LIFE est un EP de cinq titres qui propose une présentation complète d’un auteur-compositeur affirmant sa foulée après plus de deux décennies imprégné de son métier. S’appuyant sur le timbre sonore qu’il a établi au cours de ses six albums, vingt ans de mandat avec PIERRE SOUR, RandL’itération actuelle de ce dernier est fidèle à son palmarès, sans s’y fier, tout en écrivant un nouveau chapitre de son anthologie artistique.

Stylistiquement, LE PROJET LIFE est une combinaison fluide de sensibilité métallique classique et RandLe penchant pour repousser les limites du heavy contemporain. Du paysage sonore éthéré et cinématographique de la ballade latente au piano “Digne d’intérêt” au marteau sonique de “Un monde en feu”, le large spectre résonne comme particulièrement impressionnant. Entre Randla trame instrumentale, accentuée par Carsonla capacité de articuler des strophes poignantes, LE PROJET LIFE reste un projet de passion aboutissant à une parfaite collaboration.

“Le projet LIFE” Liste des titres EP:

01. Enflammer



02. Purgatoire



03. Le néant



04. Digne d’intérêt



05. Un monde en feu

PIERRE SOUR est hors de la route et hors de vue depuis la fin du cycle de tournée de son LP 2017 “Hydrograd”. Chanteur Corey Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, l’enregistrement et la tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”. Il a également sorti son premier album solo, CMFT “, en octobre dernier. Rand a fait la promotion PIERRE SOURle nouvel album live de “Bonjour, bâtards: Vivez à Reno”, sorti en décembre 2019.

Août dernier, Corey a dit qu’il était ouvert à faire plus d’enregistrement et de tournées avec PIERRE SOUR à un moment donné sur la ligne. Demandé s’il y a “un avenir” pour PIERRE SOUR ou si c’est “un peu en l’air”, Corey Raconté SiriusXMde “Invasion virtuelle de Trunk Nation”: “C’est un peu dans l’air. Je ne suis certainement pas en colère contre PIERRE SOUR. [My solo album] est juste quelque chose qui retient mon attention; c’est ce que je veux faire pendant un moment.

“Il y a eu des disputes ici et là, dans le passé – rien dont je vais trop entrer dans les détails – mais il était juste temps pour moi de m’éloigner et de faire [the solo thing] il était temps pour moi de faire quelque chose de différent, et de le faire d’une manière qui n’ait les connotations d’aucun des deux groupes, pour être honnête.

“Je suis toujours ami avec tout le monde PIERRE SOUR. Tout le monde dans PIERRE SOUR fait leur propre truc, et si l’occasion se présentait, je ferais absolument quelque chose avec PIERRE SOUR. Mais pour le moment, c’est vraiment là que se situe mon énergie; c’est là que je me concentre.

“Je ne dirai jamais jamais, car, évidemment, la meilleure façon de faire rire Dieu est d’annoncer vos plans à voix haute”, a-t-il ajouté. “Mais c’est ce sur quoi je me concentre en ce moment.”

CoreyLes derniers commentaires de ce dernier font écho à ceux qu’il a faits en juin, quand il SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk”: “Oui, [STONE SOUR is] en quelque sorte [on] le backburner en ce moment. Nous avons tous senti que nous faisions exactement ce que nous voulions faire «Hydrograd» [album] et nous lui accordons juste une minute. J’ai parlé aux gars du groupe de ce que je voulais faire en solo et de ce que je voulais faire, et ils étaient tous totalement d’accord avec ça. Tout le monde a des choses à faire, donc ils sont tous cool. Josh travaille en fait sur son propre truc en solo, ce qui est génial. Alors, ouais, je pense PIERRE SOUR est en quelque sorte en pause en ce moment, ce qui est bien. Si un jour nous voulons nous remettre ensemble et faire des trucs, ce sera plus grand que ça ne l’était. Mais pour le moment, nous sommes tous concentrés sur le fait de faire notre propre truc. Mais on ne dit jamais jamais dans ce métier. ”