Le projet LIFE Josh Rand de Stone Sour : le single ‘A World On Fire’ disponible

LE PROJET DE VIE, la collaboration musicale entre PIERRE AURE guitariste Josh Rand et auteur-compositeur et chanteur Casandra Carson, a dévoilé une autre nouvelle chanson, “Un monde en feu”, de son premier EP éponyme, qui devrait arriver le 9 juillet. Regardez la vidéo des paroles de “Un monde en feu” au dessous de.

Les précommandes pour les éditions CD, vinyles et cassettes sont maintenant disponibles ici. Tous les formats physiques sont tous signés et numérotés à la main, avec le Nucléaire



Détruire magasin proposant une édition exclusive en vinyle doré.

En parlant du troisième morceau à sortir de LE PROJET DE VIE‘SEP, Rand dit : « Quand j’ai commencé à travailler sur la musique pour “Un monde en feu”, l’idée que j’envisageais était d’amener l’auditeur à différents endroits de la chanson. Du riff de guitare principal aux pré-choeurs à double temps en passant par le soundcaping dans les refrains. La partie la plus difficile lors de l’écriture d’une chanson comme celle-là est de s’assurer qu’elle ne semble pas forcée ou saccadée et que toutes les parties sont cohérentes. J’ai l’impression que nous y sommes parvenus.”

Casandra ajoute: “Cette chanson est une métaphore géante pour vouloir se déconnecter définitivement des médias sociaux. Après avoir regardé un documentaire sur sa dépendance et ses impacts négatifs sur la santé mentale, j’ai commencé à réaliser combien de temps, d’énergie mentale et émotionnelle je y dépensait. Depuis lors, j’ai commencé à réaliser que je n’avais pas besoin de la validation d’avoir des likes et des commentaires pour mesurer mon bonheur ou mon estime de moi.

“Un monde en feu” suit les singles précédents “Enflammer” et “Le Néant”, qui figurait sur plusieurs listes de lecture majeures sur les plateformes de streaming, y compris Rock Hard sur Spotify, Briser le métal sur Pomme Musique, Break Through Rock sur Amazon et Metal Radar sur Deezer. “Le Néant” figurait également sur Octane SiriusXMTest Drive la semaine de sa sortie.

Nourrir le projet de la conception à l’exécution, l’instrumentation a été écrite, arrangée, enregistrée et produite par Rand dans son home studio et mixé par Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, PARCOURS). Compléter l’effort de collaboration avec l’ajout de Carson, LE PROJET DE VIE présente une étape importante dans une carrière déjà décorée pour Rand, un qui a été ponctué par l’ajout d’un lead vocal unique en son genre qui a compris comment compléter la musique avec sa plume lyrique. L’introduction qui en a résulté LE PROJET DE VIE est un EP de cinq titres qui offre une présentation complète d’un auteur-compositeur affirmant sa foulée après plus de deux décennies ancrées dans son métier. S’appuyant sur le cachet sonore qu’il a établi au cours de ses six albums, son mandat de 20 ans avec PIERRE AURE, RandL’itération actuelle de est fidèle à son palmarès sans s’y fier, tout en écrivant un nouveau chapitre de son anthologie artistique.

Stylistiquement, LE PROJET DE VIE est une combinaison fluide de sensibilité au métal classique et Rand‘s pour repousser les limites du heavy contemporain. Du paysage sonore éthéré et cinématographique de la ballade latente au piano dans “Digne d’intérêt” à la masse sonique de “Un monde en feu”, le large spectre résonne comme particulièrement impressionnant. Entre Randla trame instrumentale de , accentuée par Carsonla capacité de articuler des strophes poignantes, LE PROJET DE VIE reste un projet passionné aboutissant à une parfaite collaboration.

“Le projet VIE” Liste des morceaux de l’EP :

01. Enflammer



02. Purgatoire



03. Le Néant



04. Digne d’intérêt



05. Un monde en feu



