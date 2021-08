LE PROJET DE VIE — le formidable partenariat musical de Grammy-nommé PIERRE AURE guitariste Josh Rand et co-compositeur et chanteur Casandra Carson – a sorti une nouvelle vidéo lyrique pour la ballade “Digne d’intérêt”.

En parlant de piste, Rand commente : « Quand j’ai commencé à écrire de la musique pour ce qui allait devenir LE PROJET DE VIE, il s’agissait d’essayer de nouvelles choses dans le processus créatif. Écrire des chansons au piano pour la première fois était rafraîchissant et excitant. Je suis vraiment fier du résultat des trois chansons pour piano, ‘Digne d’intérêt’ étant mon préféré.”

“Digne d’intérêt” est la cinquième et dernière vidéo à être disponible à partir du premier EP éponyme du duo récemment sorti et suit “Purgatoire”, “Un monde en feu”, “Enflammer” et la première sortie du groupe, “Le Néant”, qui figurait sur plusieurs listes de lecture majeures sur les plateformes de streaming, y compris Rock Hard sur Spotify, Briser le métal sur Pomme Musique, Break Through Rock sur Amazon et Metal Radar sur Deezer. “Le Néant” figurait également sur Octane SiriusXM‘s Test Drive la semaine de sa sortie.

Nourrir le projet de la conception à l’exécution, l’instrumentation sur “Le projet VIE” EP a été écrit, arrangé, enregistré et produit par Rand dans son home studio et mixé par Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, AGNEAU DE DIEU, PARCOURS). Compléter l’effort de collaboration avec l’ajout de Carson, LE PROJET DE VIE présente une étape importante dans une carrière déjà décorée pour Rand, un qui a été ponctué par l’ajout d’un lead vocal unique en son genre qui a compris comment complimenter la musique avec sa plume lyrique.

Stylistiquement, LE PROJET DE VIE est une combinaison fluide de sensibilité au métal classique et Rand‘s pour repousser les limites du heavy contemporain. Du paysage sonore éthéré et cinématographique de la ballade latente au piano dans “Digne d’intérêt” à la masse sonique de “Un monde en feu”, le large spectre résonne comme particulièrement impressionnant. Entre Randla trame instrumentale de , accentuée par Carsonla capacité de articuler des strophes poignantes, LE PROJET DE VIE reste un projet passionné aboutissant à une parfaite collaboration.

Arrivé à l’intersection du temps et des circonstances, Rand s’est retrouvé à une bifurcation proverbiale sur la route. Retour au monde réel après une longue course de deux ans sur la route PIERRE AURE‘s “Hydrograd” cycle d’albums, Rand a repris sa routine de s’immerger dans son métier, en écrivant des chansons avec une intention claire – en innovant et en explorant de nouveaux sons. Peu de temps après, une série d’événements allait inciter Rand prendre des décisions professionnelles importantes.

Le pivot trouverait Rand continuer à pousser son rythme créatif en tant qu’auteur-compositeur, tout en concevant un tout nouveau point de vente qui mettrait en vedette sa signature stylistique tout au long. Habitué à travailler avec le genre de chanteur qui est tout aussi autoritaire et polyvalent, Rand savait qu’il voulait maintenir un standard de lead dynamique, tout en apportant quelque chose de nouveau à l’espace du hard rock et du métal.

Comme par hasard, il n’y avait que quelques degrés de séparation entre Rand et Carson. L’introduction qui en a résulté LE PROJET DE VIE est un EP de cinq titres qui offre une présentation complète d’un auteur-compositeur affirmant sa foulée après plus de deux décennies ancrées dans son métier. S’appuyant sur le cachet sonore qu’il a établi au cours de ses six albums, vingt ans d’ancienneté avec PIERRE AURE, RandL’itération actuelle de est fidèle à ses antécédents, sans s’y fier.

“Le projet VIE” Liste des morceaux de l’EP :

01. Enflammer



02. Purgatoire



03. Le Néant



04. Digne d’intérêt



05. Un monde en feu



