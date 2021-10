Le projet Lincoln torréfié en tant que «piratage dérangé» pour avoir orchestré un canular viral pour salir Youngkin

Le groupe anti-Trump en disgrâce, The Lincoln Project, fait face à une réaction intense pour avoir orchestré le canular viral impliquant des individus tenant une torche tiki s’associant à la campagne Youngkin.

Twitter a été incendié après que des images d’un groupe portant des chemises blanches, des kakis, des casquettes de baseball et des lunettes de soleil se soient tenues à côté du bus de campagne du candidat au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, qui aurait exprimé son soutien au républicain, selon la présentatrice locale de la filiale NBC Elizabeth Holmes.

LES E-MAILS DE L’ÉQUIPE MCAULIFFE RÉVÉLENT LES EFFORTS POUR ‘TUER CECI’ FOX NEWS STORY

L’imagerie des torches tiki était apparemment destinée à invoquer les nationalistes blancs qui ont participé aux événements meurtriers de Charlottesville en 2017.

Le coup a été saisi par la gauche, y compris les membres du personnel de la campagne du candidat démocrate Terry McAuliffe.

« Le rassemblement Unite the Right a été l’un des jours les plus sombres de l’histoire du Commonwealth. Voici qui sont les partisans de Glenn Youngkin », a tweeté la porte-parole de McAuliffe, Christina Freundlich.

COMMENT VOTER AUX ÉLECTIONS DES GOUVERNEURS DE VIRGINIE LE 2 NOVEMBRE

Maintenant, après la suspicion généralisée des critiques de Twitter qu’elle avait été orchestrée par des opposants à Youngkin, le groupe anti-Trump s’est approprié ce qu’il a appelé une « manifestation ».

« Le Lincoln Project a diffusé des publicités soulignant la haine déchaînée à Charlottesville ainsi que l’échec continu de Glenn Youngkin à dénoncer les » gens très bien des deux côtés » de Donald Trump. Nous continuerons à dessiner ce contraste dans les vidéos diffusées, sur nos plateformes de médias sociaux et lors des rassemblements Youngkin », a déclaré le groupe dans un communiqué de presse. « La manifestation d’aujourd’hui était notre façon de rappeler aux Virginiens ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans, l’adhésion du Parti républicain à ces valeurs et l’échec de Glenn Youngkin à le condamner. »

Un petit groupe de manifestants déguisés en participants au rassemblement « Unite the Right » avec des torches tiki se tiennent sur un trottoir alors que le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie Glenn Youngkin arrive dans son bus pour un événement de campagne dans un restaurant mexicain à Charlottesville, Virginie, États-Unis en octobre 29, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst (REUTERS/Jonathan Ernst)

« Toute personne qui continue de s’associer au Lincoln Project possède ceci. C’est qui vous êtes », a écrit le critique des médias de Fourth Watch, Stever Krakauer.

« Je ne pense pas qu’il soit impossible que le Lincoln Project soit blâmé, car ils n’ont aucune honte et leur réputation ne peut vraiment pas empirer », a tweeté le rédacteur en chef de Washington Free Beacon, Brent Scher.

« Inutile de dire que les groupes de droite qui ont perpétré une fraude comme celle-ci – obligeant des personnalités des médias et des agents de campagne à passer toute la journée à inonder Twitter de mensonges purement racistes – seraient instantanément bannis des réseaux sociaux », a tweeté le journaliste de Substack Glenn Greenwald. .

UN POSTE DE WASHINGTON AFFECTE MCAULIFFE AVEC QUATRE PINOCCHIOS POUR LE GONFLATION « SAUVAGE » DES NUMÉROS DE CORONAVIRUS DE VIRGINIE

« Apparemment, c’est très bien de s’habiller en nazis de la torche tiki tant que vous jouez pour la bonne équipe », a écrit Andrew Kerr, journaliste au Daily Caller.

« Le plus gros problème de Lincoln Projects, c’est qu’ils dirigent toutes leurs affaires sur Twitter libéral afin que leurs bailleurs de fonds n’aient aucune idée à quel point c’est peu convaincant et juvénile. Mais cela les aide à se payer les maisons de vacances », a plaisanté le journaliste Zaid Jilani.

« De combien de preuves supplémentaires avons-nous besoin que le projet Lincoln n’est rien d’autre qu’un tas de hacks dérangés ? Le représentant Dan Crenshaw, R-Texas, a demandé.

D’autres se sont demandé si le projet Lincoln était ou non à l’origine de la cascade et s’en attribuait simplement le mérite, le comparant à ISIS s’attribuant le mérite de diverses attaques terroristes.

« Qu’est-ce qui est plus probable ? Que le Lincoln Project ait embauché des initiés démocrates en Virginie pour organiser le coup de la torche tiki ou qu’ils s’en attribuent le mérite après qu’il se soit retourné contre lui pour éloigner le contrecoup de la campagne McAuliffe ? » s’est demandé le commentateur politique Josh Jordan.

La déclaration intervient alors que les utilisateurs de Twitter ont commencé à affirmer qu’ils avaient identifié les personnes participant à la cascade ayant prétendument des liens avec les démocrates de Virginie. Le groupe a publié une déclaration niant avoir organisé la cascade.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après la révélation du canular, le directeur de campagne de McAuliffe, Chris Rolling, a tweeté : « Ce qui s’est passé aujourd’hui est dégoûtant et déplaisant et nous le condamnons dans les termes les plus forts. Les personnes impliquées devraient immédiatement s’excuser. »

Le Lincoln Project a réussi à maintenir son statut de chouchou des médias à gauche malgré les multiples scandales qui ont tourmenté le groupe, notamment des allégations selon lesquelles son cofondateur, John Weaver, aurait harcelé sexuellement de jeunes hommes, y compris des mineurs, et des questions croissantes sur ses finances douteuses.

Les sondages en Virginie, qui avaient auparavant McAuliffe avec une avance confortable, se sont non seulement resserrés ces dernières semaines, mais semblent donner l’avantage à Youngkin. Un sondage Fox News publié jeudi a montré à Youngkin huit points au-dessus de McAuliffe parmi les électeurs probables.