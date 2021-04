Le projet Lord of the Rings d’Amazon a été annulé

Un autre coup dur pour l’activité de jeux d’Amazon; le projet du Seigneur des Anneaux sur lequel la société travaillait a été annulé.

C’est selon Bloomberg, qui dit que le MMORPG basé sur la prochaine adaptation Prime Video de l’histoire épique de Tolkien a été mis en conserve en raison de différends contractuels avec le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent.

Le jeu Le Seigneur des Anneaux était réalisé en partenariat avec Leyou Technologies Holdings, une société basée à Hong Kong qui a été acquise par Tencent en décembre 2020 pour 1,3 milliard de dollars. L’équipe Amazon Game Studios travaillant sur le projet est en train d’être déplacée vers d’autres titres.

«Nous adorons la propriété intellectuelle du Seigneur des Anneaux et sommes déçus de ne pas proposer ce jeu aux clients», a déclaré un porte-parole d’Amazon.

C’est la dernière d’une série de mauvaises nouvelles concernant Amazon Game Studios. Un exposé en janvier a révélé une entreprise en difficulté sous la direction qui ne semblait pas savoir ce qu’elle faisait. Le futur PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré qu’il s’était engagé dans le secteur des jeux d’Amazon à la suite de l’annonce de sa future promotion pour remplacer le fondateur de la société, Jeff Bezos.

En février de cette année, Amazon a de nouveau repoussé son MMO New World. La société a ouvert un tout nouveau studio à Montréal et a embauché un certain nombre de personnes de l’équipe principale de Rainbow Six Siege chez Ubisoft.

