Le projet Love And Death du guitariste de Korn Brian ‘Head’ Welch fait appel à Lacey Sturm pour la vidéo ‘Let Me Love You’

CORN guitariste Brian “Head” Welch‘s AMOUR ET MORT side project a sorti le clip officiel de “Laisse-moi t’aimer”, une reprise préférée des fans de DJ Serpent et Justin Bieberle succès retentissant de , mettant en vedette un chanteur puissant Lacey Sturm, anciennement de PAGE DE GARDE. Regardez le clip ci-dessous.

Gallois a commenté : “‘Laisse-moi t’aimer’ a été l’un de mes morceaux préférés à couvrir. C’est tellement agréable pour moi de faire une chanson pop super heavy ! Avoir trois chanteurs sur le morceau était également unique et j’aime la façon dont le mien, Lacé et JRles voix de se mélangent.

“Quand j’ai demandé Lacé pour faire la chanson avec nous, je n’avais aucune idée de ce que les paroles signifieraient pour elle à ce moment-là. Après avoir découvert ce qu’elle traversait, mon principal espoir avec la chanson était que Lacé trouverait la guérison, et cette guérison pourrait s’étendre à toute personne en difficulté dans la vie qui a entendu la piste. Le message « ne jamais abandonner » que les réalisateurs Sébastien Paquet et Alison Roberto travaillé dur pour transmettre dans le clip a profondément reflété certaines des conversations Lacé et j’avais les coulisses, sans qu’aucun des réalisateurs n’ait connaissance des conversations, donc nous avons été très époustouflés par cela et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ici avec cette chanson et cette vidéo. L’art est tellement plus puissant qu’on ne le pense.”

Sturm ajoute : « Travailler avec AMOUR ET MORT au ‘Laisse-moi t’aimer’ était une sorte d’expérience surnaturelle. Je pleurais la perte d’un être cher quand j’ai enregistré la chanson. Le deuil est un processus à multiples facettes et vient en quelque sorte par vagues. Ils m’ont demandé de faire la chanson à un moment très sombre de ce processus. Quand je suis allé chanter en studio, les paroles étaient tout ce que je voulais chanter et crier en réponse à cette mort ; qui ressemblait à un tel vol.

“Parfois la mort est belle et parfois c’est un voleur. Je connais des gens qui sont morts d’overdose, d’alcoolisme, de suicide – oui – mais je connais aussi tellement de gens qui ont surmonté ces choses et font de cette histoire leur propre effet d’espoir. et la vie. Brian et j’ai tous les deux vécu des histoires comme ça, surmontant le suicide et la dépendance. Pour Bieber chanter ‘Laisse-moi t’aimer’ est inspirant d’une certaine manière peut-être, mais pour Brian le crier et le crier à ses côtés contre tant de personnes qui luttent – ​​c’est comme si je devais croire que les gens pouvaient surmonter le désespoir que j’étais tenté d’embrasser. La même chose s’est produite quand j’ai fait la vidéo. J’en avais besoin. Juste à ce moment-là. C’était comme si l’auteur de la vie m’aimait pendant que la mort essayait de m’étouffer. Je dois laisser Dieu m’aimer à travers cet écho sacré d’une chanson. Je suis tellement reconnaissant.”

“Laisse-moi t’aimer” est pris AMOUR ET MORTle dernier album de, “Parfaitement conservé”, qui est arrivé en février via Dossiers sur les maux d’oreille.

“Parfaitement conservé” est décrit dans un communiqué de presse comme “un suivi complet mais accessible, motivé par la résilience spirituelle inhérente au premier disque, combiné à une description encore plus frappante de la lutte réelle”. La colère, les relations brisées, la baisse de l’estime de soi et la collision de valeurs optimistes avec des systèmes oppressifs sont tous exposés, à partir des refrains saisissants de “La tragédie”, “Mort de nous” et “Affliction” à l’hymne audacieux et conquérant de “Drapeau blanc”.

Le groupe a commencé avec une honnêteté émotionnelle brute et authentique similaire à ce qui a conduit Gallois au multiplatine et Grammy Award-des hauteurs gagnantes en tant que co-fondateur de pionniers du genre CORN. Forgé comme un débouché pour le rétablissement et la rédemption dans une saison de changement, la création de AMOUR ET MORT a abouti au premier 2013 puissant et dynamique “Entre ici et perdu”. L’album a parlé clairement au cœur de fans également privés de leurs droits partout dans le monde.

“Parfaitement conservé” marque l’introduction du guitariste, bassiste et co-compositeur Jasen Rauch en tant que membre à part entière du groupe, ainsi que deuxième producteur pour AMOUR ET MORT (co-produit par Joe Rickard). Jasen, mieux connu comme faisant partie intégrante des rockers en tête des charts BRISER BENJAMIN, produit AMOUR ET MORTpremier album de 2013. Le duo s’est rencontré pour la première fois un an ou deux après la sortie de Dirigerl’album solo de, “Sauve moi de moi-même” (2008). Comme Diriger expérimenté avec des synthétiseurs, c’était Rauch qui l’a encouragé à prendre sa guitare et à produire de nouveaux riffs.

AMOUR ET MORT charge dans ce nouveau chapitre avec une gamme définitive, qui voit Diriger et Jasen côte à côte avec le guitariste d’origine du groupe, JR Bareis, également au chant et à la guitare, et batteur puissant Isaïe Perez. Ce fut une tempête parfaite d’amitié et de créativité, car ils ont tous travaillé sur l’album à Nashville, Los Angeles et Chicago, pendant plusieurs années.



