Le projet Love And Death du guitariste de Korn Brian ‘Head’ Welch sortira ‘Perfectly Preserved Live’

KORN guitariste Brian « Head » Welch‘s AMOUR ET MORT le projet parallèle sortira « Parfaitement Préservé Live », un album live et un enregistrement vidéo de son premier concert en huit ans. Le DVD et le Blu-ray seront disponibles à l’achat chez les principaux détaillants tels que Walmart, Barnes & Noble et Amazon le mardi 16 novembre, avec l’enregistrement audio sur les services de streaming le vendredi 19 novembre.

« Pour moi-même et pour tous les musiciens et l’équipe impliqués, cette expérience de concert a été une lumière vive au milieu d’un monde si sombre et divisé. Quel cadeau de capturer ce spectacle pendant un moment que la planète entière n’oubliera jamais, » Gallois mentionné. « Un grand bravo à tous AIMER LA MORT équipe pour avoir rendu ce concert DVD et stream disponible pour tous nos fans. Une des rares expériences positives à sortir après 2020 ! »

C’est un sentiment que le guitariste Jasen Rauch échos. « Avoir la possibilité de jouer pendant la pandémie et de se connecter avec les fans, même si ce n’est que de manière distante, n’était pas seulement une expérience incroyable, mais incroyablement excitante et nécessaire », a-t-il déclaré.

« Parfaitement Préservé Live » capture le concert de sortie célébrant le lancement de « Parfaitement conservé », AIMER LA MORTLe deuxième album de , qui a reçu des critiques élogieuses de la part des médias et des auditeurs.

Le calibre exceptionnel de AIMER LA MORTla musicalité de ‘s est reportée dans la performance live qui est immortalisée sur « Parfaitement Préservé Live ». L’approche collaborative a été portée au niveau supérieur avec plusieurs apparitions sur scène, y compris un long métrage de MEMPHIS PEUT INCENDRE‘s Matty Mullins sur la chanson « Drapeau blanc ».

« Ce fut un honneur absolu de jouer ‘Drapeau blanc’ avec AIMER LA MORT sur leur livestream », Mullins mentionné. « KORN m’a certainement influencé, mais apprendre à connaître Brian sur le plan personnel et voir son cœur en action m’a inspiré à un tout autre niveau. Le nouveau AIMER LA MORT des déchirures d’enregistrements, et je suis tellement content que les gens regardent ce DVD live ! »

D’autres apparitions spéciales incluent Keith Wallen (BRISER BENJAMIN), qui a repris ses collaborations de l’enregistrement en studio, et Lacey Sturm (PAGE DE GARDE), qui a porté sa part de la piste passionnée de prévention du suicide « Laisse-moi t’aimer ». Le résultat est un concert inoubliable qui capture non seulement l’esprit de l’album brut et émotif, mais le cœur de la communauté rock dans son ensemble.

En plus de jouer « Parfaitement conservé » met en évidence comme « Vers le bas », « Laisse-moi t’aimer » et « Le chasseur », Longtemps AIMER LA MORT les fans seront ravis de voir que des morceaux plus anciens comme « Fusion », « D’ailleurs » et le AIMER LA MORT tourner sur DEVO‘s « Fouettez-le » tous ont également fait la setlist. Prise dans son ensemble, la performance est un véritable témoignage de la qualité musicale et du lien émotionnel profond que le groupe a créé.

« Nous espérons que tout le monde aime le DVD et chérit le souvenir autant que nous le ferons pour de nombreuses années à venir », Gallois conclu.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).