Le projet M3M Soulitude dépasse les ventes de Rs 1000 cr au cours de la première semaine de lancement

L’annonce par le ministre de l’Union du ministère des Routes, des Transports et des Autoroutes, Nitin Gadkari, de l’achèvement de l’autoroute Dwarka d’ici le début de 2023 a donné l’impulsion tant attendue à NPR.

Même lorsque le secteur de l’immobilier traverse des moments difficiles, M3M, basé à Gurugram, le principal promoteur immobilier en Inde, affirme avoir enregistré un succès phénoménal grâce à son nouveau projet – M3M Soulitude. Au cours de la première semaine de lancement du projet, la société a enregistré des ventes solides de plus de Rs 1000 crore.

S’exprimant sur l’annonce, Pankaj Bansal, directeur de M3M Inde, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la réponse que nous avons reçue pour notre projet M3M Soulitude. Au cours de la première semaine elle-même, nous avons franchi des ventes de Rs 1000 crore. Le projet comprendra 2 logements BHK et 3 BHK, d’une superficie moyenne de 1 100 pieds carrés et 1400 pieds carrés, respectivement. Ces unités sont vendues entre Rs 70 lakh et Rs 90 lakh. L’entreprise vise à livrer le projet d’ici 2023. »

Le projet Soulitude de M3M est situé au secteur 89 à NPR et prétend offrir le meilleur des deux mondes : l’avantage de faible hauteur et la commodité, la sécurité et les commodités d’un condominium.

Dans la première phase, M3M India propose des logements 2 BHK et 3 BHK avec des caractéristiques telles que des greens paysagers, des pistes de jogging et d’autres équipements, y compris un espace utilitaire dédié – qui sert de sous-sol ; voies surélevées et aménagement paysager au niveau supérieur, qui fait office de terrasse. La proximité du projet avec l’autoroute Dwarka, CPR et NH8 a également été le catalyseur pour attirer l’attention des acheteurs potentiels.

« M3M India a identifié le besoin des acheteurs d’espaces résidentiels de faible hauteur qui répondent à leur style de vie ambitieux. M3M Soulitude est parfaitement en phase avec les exigences des clients perspicaces d’aujourd’hui qui recherchent un espace résidentiel à faible densité, un hébergement riche en équipements, confort et sécurité sous un même toit », a-t-il ajouté.

L’annonce par le ministre de l’Union du ministère des Routes, des Transports et des Autoroutes, Nitin Gadkari, de l’achèvement de l’autoroute Dwarka d’ici le début de 2023 a donné l’impulsion tant attendue à NPR. Le NPR a renforcé sa position d’emplacement le plus recherché dans la RCN, en raison du développement de grandes infrastructures, d’une excellente connectivité et d’une infrastructure sociale dynamique.

De plus, « M3M India a livré dix projets résidentiels et commerciaux clés au cours des 6 derniers mois. Cette réalisation réaffirme notre engagement envers la livraison rapide des projets et positionne M3M India en tant que développeur de confiance, à la fois parmi les clients et les investisseurs. M3M India s’emploie également activement à réduire le passif de la dette. La société a remboursé un prêt de Rs 418 crore au quatrième trimestre de l’exercice 2020-21 avant son objectif de 400 crore. Il est confiant d’apurer le solde du passif d’ici mars 2022. Conformément au plan de croissance agressif de l’entreprise dans différents segments – résidentiel, commercial et de détail – nous sommes impatients de réduire notre dette de près de Rs 500 crore d’ici la fin de l’exercice 2022, », a déclaré Bansal.

M3M India a connu une ascension fulgurante en l’espace d’une décennie. Avec des campagnes stratégiques centrées sur le client et une livraison rapide des projets, l’entreprise n’a cessé de croître. Au cours des six derniers mois, d’avril à septembre 2021, la société a enregistré des ventes de Rs 3034 crore, qui comprennent des ventes résidentielles en construction de Rs 1450 crore, des ventes commerciales en construction de Rs 835 crore et des ventes de projets livrés de Rs 749 crore. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.