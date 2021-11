Le projet Netflix a été tourné dans la maison ‘A Nightmare on Elm Street’, et personne ne s’en est rendu compte

Le comédien Bo Burnham aurait peut-être eu plus de raisons de s’inquiéter de vivre seul dans la maison où il a filmé son spécial Netflix acclamé par la critique Bo Burnham: Inside qu’il ne l’avait même réalisé. La maison d’origine de A Nightmare on Elm Street semble être l’endroit où Inside a été filmé. Personne ne l’a découvert jusqu’à ce que de nouvelles photos de l’intérieur de la maison fassent surface après sa mise en vente à nouveau.

Grâce à la liste, qui comprenait des photos de l’intérieur de la maison, les fans de Burnham sur Reddit ont réalisé qu’il semblait avoir filmé Inside in the house, rapporte le New York Post. Burnham a tourné l’intégralité d’Inside par lui-même, sans aucun membre de l’équipe de tournage des producteurs pour l’aider. La spéciale est un mélange de morceaux de comédie et de chansons, montrant l’état mental de Burnham changeant au fur et à mesure qu’il est séquestré à la maison par lui-même pendant la pandémie de coronavirus. Netflix a sorti le spécial le 30 mai. Burnham a remporté trois Emmys pour le spécial, une réalisation exceptionnelle et une écriture exceptionnelle pour un spécial de variété et une direction musicale exceptionnelle. Burnham a également été nominé pour l’édition d’images exceptionnelle pour la programmation de variétés et la musique et les paroles originales exceptionnelles pour « Comédie ».

La maison, fictivement connue sous le nom de 1428 Elm St., était cotée pour 3,25 millions de dollars, a rapporté le Los Angeles Times le 20 octobre. Les offres pour la maison de Spaulding Square, à Los Angeles, étaient dues dimanche à minuit. C’est la première fois que la maison est répertoriée depuis que la directrice de Hustlers, Lorene Scafaria, l’a achetée pour 2,1 millions de dollars en 2013. La façade extérieure ressemble encore étonnamment à A Nightmare on Elm Street, bien que la porte d’entrée rouge ait été peinte en noir.

Construite en 1919, la maison était parfaite pour A Nightmare on Elm Street, qui se déroulait à Springwood, Ohio, loin du sud de la Californie. La région n’a pas de palmiers, c’est pourquoi de nombreux films sont tournés à Spaulding Square lorsque les cinéastes souhaitent installer leurs projets dans d’autres États. La maison dispose de trois chambres et quatre salles de bains. Il y a aussi une maison d’hôtes avec une cuisine, une salle de bains design et un patio. Les agents inscripteurs prévoyaient de distribuer des bonbons à Halloween.

« Tout le quartier reçoit le traitement des bus de tournée. Les gens sont toujours chatouillés quand ils le voient », a déclaré Heather T. Roy de Douglas Elliman au Times. « La façade est emblématique, mais les liens avec le film s’arrêtent dès que vous franchissez la porte d’entrée. À l’intérieur, c’est un bel espace de style traditionnel avec une touche de modernité. »