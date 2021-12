Le projet new-yorkais a enfin sa couronne

12/06/2021

Le à 07:22 CET

Sept saisons, il a coûté au NYCFC de soulever un trophée. Des étoiles comme Pirlo, Lampard ou Villa Davidmais ça devait être le Brésilien Tailles Magno celui qui a obtenu le but qui les a couronnés, pour la première fois depuis sa fondation, champions.

New York City FC est déjà la meilleure équipe de la Conférence Est de la MLS après avoir battu Union de Philadelphie par 1 à 2 à Subaru Park en Pennsylvanie. Un titre qui leur garantit la place de visiteur en Coupe MLS le 11 décembre au stade Providence Park de Portland (Oregon), face aux Bois de Portland.

Union a commencé l’affrontement avec le victimes sensibles de jusqu’à onze footballeurs en raison d’une épidémie de coronavirus, neuf d’entre eux s’inscrivent dans les schémas de Jim Curtin, dont cinq titulaires incontestés et deux gardiens, dont leur capitaine, Alexandre Bedoya et son gardien titulaire, André Blake.

Une première mi-temps sans grande action n’a fini de décider qu’à l’heure des rendez-vous, et lorsque le stade a commencé à se réveiller de la sieste, Callens a lancé un ballon dans son propre but essayant d’éviter le but de Kacper Przybylko sur une passe de Gazdag, dépassant les locaux.

Mais l’équipe ‘cityzen’ était agile, même sans son buteur Valentin Castellanos, et en un peu plus d’une minute à égalité par Moralez, et remettez toutes les cartes sur la table.

À partir de ce moment, ceux de Ronny Delia croyaient à leur supériorité et, sans manquer de frayeurs, à deux minutes de la fin du temps réglementaire, le but de Talles Magno Bacelar Martins qui les plaçait au sommet de l’est. L’erreur grossière d’Oliver Mbaizo sur dégagement, il laissait le ballon libre à Thórarinsson, qui plaçait la passe au pied du Brésilien, seulement pour qu’il doive le pousser.

NYCFC se battra pour le premier titre MLS de son histoire, lors de la deuxième année de Delia, bien que l’équipe se souvienne encore des fondations construites par le Barça Torrent Domenec. Les Timbers, les rois de l’ouest de cette année, attendent en finale.