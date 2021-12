Le projet NFT basé à Solana, RebelSols, lance le jeton REBEL

Le projet NFT RebelSols a partagé de nouvelles informations sur la manière dont il entend répartir ses redevances sur le marché secondaire et le jeton REBEL qu’il est sur le point de lancer sur solana.news. L’effondrement du marché secondaire tente de défendre la communauté.

20% de royalties allouées au portefeuille de liquidité REBEL

Environ un cinquième des redevances sera alloué au portefeuille de liquidité des tokens REBEL. Ils bloqueront temporairement les fonds et en utiliseront une partie pour faciliter la création du jeton utilitaire et sa distribution. Les jetons REBEL seront utilisés pour les paris, les visites de la galerie d’art du métaverse et les enchères, pour un jeu Play to Earn (P2E) qui n’a pas encore été lancé et pour payer des billets exclusifs pour des événements.

Le blog officiel de Medium entre dans les détails :

Quant aux projets qui ont bien performé tout au long de 2021, on constate que la majorité a maintenu la redevance en dessous de 12%. La plupart n’ont pas non plus l’intention de réinvestir presque tout dans la communauté. Notre taux de redevance sur le marché secondaire est fixé à 20 %. Ce montant a été choisi pour une raison. (..) Vous pouvez voir la répartition de la répartition des redevances du projet dans les portefeuilles distincts ajoutés au programme (Solana Smart Contract) qui seront écrits dans la blockchain. Notre entreprise ambitieuse dirigée par la communauté utilisera la puissance du réseau Solana pour récompenser automatiquement les efforts et les talents de la communauté.

Approvisionnement limité à 200 millions de jetons

La fourniture du token REBEL sera plafonnée à 200 millions. Le projet NFT vise à ce que le troisième trimestre de l’année prochaine soit le plus important pour le jeton. À ce moment-là, le projet commencera à diffuser 10 jetons par RebelSols NFT détenu, par détenteur et par jour.

Qu’est-ce que RebelSols ?

RebelSols est un projet NFT fonctionnant sur le réseau blockchain Solana (SOL / USD). Son équipe a chargé un artiste 3D de créer la première collection du projet, qui a été lancée en novembre de cette année. Selon le projet, sa mission est « d’offrir aux futurs programmeurs, patineurs, artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs, auteurs, comédiens, poètes, photographes, sans-abri, à tous ceux qui sont curieux et passionnés, des opportunités qu’ils n’auraient jamais eues autrement. «

Le post RebelSols, un projet NFT basé sur Solana, lance le jeton REBEL apparu en premier sur Invezz.