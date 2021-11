Le projet O’Keefe : notes vers une mise à jour

L’histoire du raid du FBI sur James O’Keefe et d’autres associés au projet Veritas dans l’affaire du journal d’Ashley Biden devrait être une grande nouvelle. Le New York Times lui a consacré quatre articles, mais le Times a un os à choisir avec O’Keefe. Les histoires du Times palpitent d’hostilité envers Project Veritas et frissonnent devant son humiliation. J’ai demandé un entretien avec l’avocate de Project Veritas, Harmeet Dhillon, dont le publiciste nous a écrit pour nous proposer de l’organiser, mais j’ai radié jusqu’à présent.

Des histoires connexes récentes incluent « Le juge essaie [?] pour bloquer la couverture du projet Veritas par le New York Times » (New York Times) et « Le juge bloque temporairement le NY Times de la publication des documents du projet Veritas » (Newsmax). L’action en justice de Project Veritas contre le Times est plus généralement le sujet de la chronique de JV Bennett « C’est ‘un Goliath contre un David’ alors que le Times se prépare à rencontrer Veritas au tribunal » (New York Sun).

Le Washington Post a couvert l’ordonnance rendue dans le cadre de l’action en justice d’un tribunal d’État dans « Le tribunal interdit au New York Times de publier des notes de service sur le projet Veritas dans un mouvement qualifié d’inconstitutionnel » (18 novembre). La chronique Post d’Erik Wemple ici (19 novembre) couvre le même développement. Ces histoires incluent la déclaration du Times sur le moment du raid et la publication de l’histoire sur les notes juridiques de Project Veritas : « Nous avons reçu le [Project Veritas] documents avant que le FBI n’exécute ses mandats de perquisition. Un avocat du Times, cependant, offre le démenti plus ambigu que les notes de service ont été « obtenues de manière inappropriée ». Wemple laisse entendre que les mémos juridiques de Project Veritas (« les documents ») ont été divulgués au Times par des employés de Project Veritas et, par conséquent, que le moment de l’histoire du Times sur les mémos était une coïncidence.

L’histoire du Times (11 novembre) sur les mémos du projet Veritas a été rapportée par Adam Goldman et Mark Mazzetti. Goldman couvre le FBI pour le Times. Mazzetti est décrit comme un journaliste d’investigation de Washington pour le Times – « un travail qu’il a assumé après avoir couvert la sécurité nationale du bureau du Times à Washington pendant 10 ans. Il faisait partie d’une équipe qui a remporté un prix Pulitzer en 2018 pour ses reportages sur les conseillers de Donald Trump et leurs liens avec la Russie. J’en déduis que la source de Goldman et Mazzetti pour les mémos du projet Veritas provenait du FBI/de l’establishment de la sécurité nationale. Je ne suis pas enclin à avaler la déclaration du Times ou la construction de celle-ci par Wemple.

OK, mais… et alors ? Il semble que la bonne décision sur la façon dont ils devraient être traités par le gouvernement ne dépend pas de leurs déclarations publiques ou de leurs positions contentieuses devant les tribunaux https://t.co/N2r27BeL9r – Josh Gerstein (@joshgerstein) 19 novembre 2021

JUSTE DANS: NY juge d’appel rejette la demande du New York Times de soulagement de l’ordonnance interdisant la publication et exigeant le retour des documents avocat-client de Project Veritas. Doc (approuvé en bas) : https://t.co/uxzsrCgi5t Plus tôt : https://t.co/0lZsiDzusT – Josh Gerstein (@joshgerstein) 19 novembre 2021

RUPTURE : @TheJusticeDept s’oppose à la demande de #JamesOKeefe d’un tribunal spécial chargé d’examiner le matériel saisi par le @FBI.

Le MJ affirme que #ProjectVeritas n’a pas droit aux protections n°1A car « #PV n’est pas engagé dans le journalisme avec une définition… traditionnelle »https://t.co/alhJzIr4jJ pic.twitter.com/dO0796drOt – John Basham 🇺🇲 (@JohnBasham) 19 novembre 2021

🚨🚨Hier, après que Project Veritas a déposé une requête de découverte accusant @nytimes d’avoir violé une ordonnance de suspension de découverte demandée par le journal lui-même, le tribunal a ordonné au Times de répondre de sa publication des notes juridiques privilégiées de PV. NYTimes a fait appel et vient de perdre ! PV 3, NYT 0. pic.twitter.com/dyl9oeC0sn – Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) 19 novembre 2021