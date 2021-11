Le projet O’Keefe : une mise à jour

Le New York Times vient de publier son quatrième article sur l’enquête sur James O’Keefe et Project Vertitas en lien avec leur possession du journal d’Ashley Biden. L’authenticité autrement discutable du journal peut être déduite de l’implication du FBI. C’est en quelque sorte devenu une affaire fédérale à l’ère de Biden.

L’histoire d’aujourd’hui est « Le projet Veritas dit au juge qu’il a été assuré que le journal de Biden a été légalement obtenu. » Sous-titre : « Mais un mandat de perquisition dans l’affaire suggère que le ministère de la Justice pense que le journal tenu par la fille du président Ashley Biden a été volé. » L’histoire est écrite par les journalistes du Times Michael Schmidt et Adam Goldman avec l’aide des chercheurs Susan C. Beachy et Matthew Cullen. Cela équivaut à quatre cuisiniers dans la cuisine pour produire ce qui s’avère être un gruau mince.

Les avocats de Project Veritas ont obtenu une ordonnance du tribunal datée du 11 novembre exigeant que le FBI confirme qu’il avait « suspendu » l’extraction du contenu des téléphones portables saisis par O’Keefe. Hier, le Times a publié des extraits de notes d’avocats conseillant Project Veritas sur les limites juridiques applicables à son travail.

Le Times a immédiatement été informé des raids menés par le FBI sur O’Keefe et al. La semaine dernière. Le Times a rapporté les raids dans des articles ici (5 novembre, correction en annexe) et ici (6 novembre, mis à jour le 12 novembre). Le Times cite des témoins des raids. Il ne mentionne aucun conseil au Times du FBI ou de ses supérieurs dans le monde du procureur des États-Unis pour le district sud de New York ou du ministère de la Justice de Biden.

Le troisième article du Times (11 novembre) cite des notes juridiques rédigées par des avocats conseillant Project Veritas. J’en ai déduit que les mémos ou les extraits avaient été divulgués au Times par ses amis du FBI. L’avocate de Project Veritas, Harmeet Dhillon, est plus prudente quant à la source de la fuite au Times dans son interview avec Sebastian Gorka (vidéo en bas).

Aujourd’hui, le Times met à jour l’histoire avec un compte rendu tronqué des procédures judiciaires initiées par Project Veritas :

« Le projet Veritas n’avait aucune implication dans la façon dont ces deux personnes ont acquis le journal », ont déclaré les avocats du groupe dans une lettre datée de mercredi adressée à un juge fédéral à New York. Les avocats du groupe demandaient au juge de district américain Analisa Torres un soi-disant maître spécial pour déterminer quels matériaux saisis par les enquêteurs fédéraux pourraient être utilisés comme preuves dans leur enquête. Utilisant des initiales pour les personnes qui, selon les avocats, ont approché le groupe avec le journal, les avocats ont déclaré que «la connaissance du groupe sur la façon dont RK et AH en sont venus à posséder le journal provenait de RK et AH eux-mêmes». Contrairement à la description de Project Veritas dans la lettre de la façon dont le journal a été obtenu, un mandat utilisé par les autorités fédérales pour perquisitionner au domicile du fondateur du groupe, James O’Keefe, a indiqué samedi dernier que les autorités fédérales pensaient que la propriété avait été volée. La procédure dans l’affaire a été scellée, mais un producteur de Fox News a fourni au New York Times une copie de la lettre écrite par les avocats de Project Veritas et ses pièces jointes, y compris une copie du mandat de perquisition. Le producteur cherchait à obtenir des commentaires du Times sur les allégations contenues dans la lettre selon lesquelles le ministère de la Justice aurait divulgué des informations sur les recherches au Times.

Le journal aurait pu être volé à l’insu de Project Veritas. Je suppose que nous devons considérer que Project Veritas a prétendu avoir participé au vol allégué, bien que l’écriture de l’équipe de journalistes et de chercheurs du Times soit opaque sur ce point.

Le journaliste des médias de FOX News, Joseph Wulfsohn, a une histoire sur les procédures judiciaires ici. Le Times ne nomme pas le producteur de FOX News qui a demandé des commentaires sur la fuite apparente au Times ou ne donne aucun indice sur sa réponse. J’en déduis imprudemment que le Times a refusé de répondre à la demande de commentaire du producteur de FOX News.

L’histoire du Times d’aujourd’hui continue :

Le projet Veritas n’a jamais fini par publier le journal de Mme Biden. Il a été rendu public moins de deux semaines avant les élections de 2020 par un site Web de droite qui a publié plusieurs photographies de pages de journal qui, selon lui, ont été écrites par Mme Biden. Le site Web a déclaré avoir obtenu le journal d’un « dénonciateur » qui travaillait pour une organisation médiatique qui avait décidé de ne pas publier d’article sur le sujet. Le mandat de perquisition a donné une idée des questions spécifiques auxquelles le gouvernement cherche à répondre dans son enquête liée au projet Veritas, qui a précédemment déclaré avoir acheté le journal. Selon le mandat de perquisition – qui décrivait la propriété de Mme Biden comme « volée » – le gouvernement a déclaré qu’il recherchait toute preuve que M. O’Keefe avait sur la façon dont la propriété de Mme Biden a été obtenue et si Mme Biden a été surveillée avant la propriété a été pris. Le gouvernement a également déclaré qu’il recherchait toutes les communications que le groupe s’apprêtait à envoyer à Mme Biden, à M. Biden et à d’autres au sujet de sa propriété. Le gouvernement a déclaré dans le mandat de perquisition que parmi les crimes sur lesquels il enquêtait figuraient le complot pour transporter des biens volés à travers les frontières de l’État, le complot pour posséder des biens volés et le transport de biens volés à travers les frontières de l’État. Project Veritas a cherché à se présenter comme une organisation de presse qui a pris la décision journalistique de ne pas publier le journal, suggérant qu’il est ciblé par le ministère de la Justice de Biden et que les enquêteurs fédéraux ont révélé l’existence des recherches à un journaliste du Times.

La formulation de l’histoire est opaque. Le Times laisse ouverte la question de savoir si Project Veritas est une organisation médiatique et/ou si elle a pris la décision journalistique de ne pas publier l’histoire.

L’article du 5 novembre du Times – rédigé par quatre journalistes et deux chercheurs – résume des preuves circonstancielles qui semblent impliquer le projet Veritas dans le vol présumé du journal et la publication d’extraits en ligne l’automne dernier. C’est ce que je fais de l’arrière-plan fourni dans l’histoire, qui nécessite également une lecture attentive.

Je me réfère à l’interview de Sebastian Gorka avec Harmeet Dhillon ci-dessus. La vidéo de l’interview est publiée ici et intégrée ci-dessous.