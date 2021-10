Traçant des lignes claires entre le «Rocky Aur Rani» et Takht, Johar a déclaré que le premier était son projet passionnant tandis que le second réservait une place particulière dans son cœur et était son projet de passion.

Mettant fin aux rumeurs et aux rumeurs, le réalisateur-producteur Karan Johar a déclaré que son projet de rêve Takht n’avait pas été abandonné et n’avait été retardé que pour un certain nombre de raisons. Johar, qui est l’un des producteurs les plus puissants de l’industrie cinématographique hindi et un réalisateur de renom, avait annoncé le lancement du drame d’époque Takht en août 2019. Le film devait commencer bientôt le tournage mais a été retardé pendant longtemps en raison d’un certain nombre. de raisons, dont la pandémie de Covid-19, a rapporté l’Indian Express.

Quelques rapports avaient également indiqué que le projet avait été définitivement abandonné par Johar. Cependant, Johar a déclaré dans ses dernières remarques que le projet se poursuivrait après l’achèvement de « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ». Johar s’exprimait dans une interview qu’il a donnée à Film Companion où il a révélé qu’il avait passé plus de deux ans sur Takht et qu’il commencerait son tournage juste après « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ».

Parsemé de mégastars et de noms éminents de l’industrie cinématographique hindi, Takht était censé aller sur les parquets en avril 2020, mais l’imposition du verrouillage national le même mois a reporté son tournage. Le film a l’acteur vétéran Anil Kapoor, le firebrand Ranveer Singh, les actrices Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Janhvi Kapoor, entre autres. Expliquant la raison du retard dans le tournage du film même après que les conditions de Covid-19 se soient assouplies, Johar a déclaré que le film avait un plateau énorme avec une exigence quotidienne de milliers de personnes, ce qui n’a pas été jugé possible au lendemain de la Covid- 19 vagues successives.

Alors que Johar a gardé de près l’intrigue du film pendant longtemps, il a donné un aperçu du thème du film dans la même interview. Johar a révélé que le film est un drame d’époque basé sur le temps et l’espace habités pendant le royaume moghol dans le pays. Cependant, le film est plus un drame familial basé sur les relations interpersonnelles des personnages. Traçant des lignes claires entre le «Rocky Aur Rani» et Takht, Johar a déclaré que le premier était son projet passionnant tandis que le second réservait une place particulière dans son cœur et était son projet de passion.

