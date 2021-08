Le projet pilote de réponse aux appels de santé mentale de New York est prometteur mais est toujours entravé par l’implication de la police .

Cette histoire a été publiée à l’origine sur Prism.

Plus tôt ce printemps, la ville de New York a lancé B-HEARD (Behavioral Health Emergency Assistant Response Division), un programme où des professionnels agréés de la santé physique et mentale répondent à certains appels d’urgence en santé mentale au lieu de la police. Le programme a récemment publié son premier mois de données montrant certains domaines de réussite importants, avec plus de personnes recevant l’aide d’urgence en santé mentale dont elles avaient besoin, moins de transports hospitaliers qui pourraient obliger les gens à engager de lourdes dépenses médicales et des soins de suivi accrus.

Mais à côté des statistiques positives, les données ont également renforcé certaines préoccupations que les défenseurs de la santé mentale ont soulevées juste avant le lancement du programme : que les répartiteurs ont trop de latitude pour choisir de déployer la police au lieu de B-HEARD, et que les équipes elles-mêmes peuvent ne pas être robustes. assez pour répondre aux vastes besoins de ceux qui vivent dans la communauté.

Tel que rapporté par Prism, la ville a piloté B-HEARD dans la zone 7, trois circonscriptions à travers East Harlem et certaines parties du centre de Harlem qui ont historiquement produit un volume élevé d’appels 911 liés à la santé mentale. Le programme vise à « augmenter la connexion aux soins communautaires, à réduire les transports inutiles vers les hôpitaux et à réduire l’utilisation inutile des ressources policières », et a jusqu’à présent fait des progrès vers ces objectifs.

Il existe actuellement deux groupes d’équipes B-HEARD travaillant des quarts de huit heures, avec des équipes tournant deux quarts par jour. Bien que les données actuelles montrent plusieurs domaines de réussite pour le programme, elles suggèrent la nécessité de mettre davantage d’équipes à disposition. Bien que les équipes B-HEARD aient répondu à 80 % des appels qui leur étaient acheminés, le NYPD a répondu aux 20 % restants parce que les équipes B-HEARD étaient occupées à répondre à un autre appel. Étant donné qu’environ 500 appels liés à la santé mentale ont été passés au cours du premier mois du projet pilote, les équipes B-HEARD devront se développer pour répondre pleinement aux besoins de la communauté. Cependant, dans une déclaration à Prism, la ville a annoncé qu’elle n’avait actuellement pas l’intention d’augmenter le nombre d’équipes.

Les défenseurs locaux de la santé mentale continuent de faire pression pour que la ville développe le programme et répondent aux critiques antérieures citant le manque de soutien par les pairs pour les appelants dans les équipes d’intervention de B-HEARD et le besoin de plus de personnel ayant une expérience vécue pour répondre aux crises dans le Harlem. communauté. Les défenseurs ont également exprimé des inquiétudes concernant la relation du programme avec le NYPD et se sont demandé si cela pourrait entraver l’efficacité globale du programme, et les données suggèrent que ces inquiétudes sont justifiées. B-HEARD n’a été déployé que pour 25 % de tous les appels au 911 liés à la santé mentale effectués à partir de la zone 7. Alors que la ville prévoit que ce pourcentage passera à 50 % dans les mois à venir, le fait que relativement peu d’appelants soient mis en contact avec B-HEARD Les équipes HEARD sont toujours préoccupantes. Actuellement, la police est déployée pour des appels de crise de santé mentale pour des situations «dans les métros ou impliquant de la violence, des armes, des dommages imminents, de la criminalité ou d’autres circonstances nécessitant l’aide des forces de l’ordre». De plus, les répartiteurs 911 ont une grande latitude pour choisir les appels méritant une réponse de l’équipe B-HEARD par opposition au NYPD, donc l’utilisation ou non des équipes B-HEARD dépend du jugement des répartiteurs d’urgence individuels.

Correct Crisis Intervention Today-New York City (CCIT-NYC), une coalition d’activistes, de membres de la communauté et de membres à but non lucratif qui travaillent à transformer la façon dont la ville de New York répond aux plus de 200 000 appels de crise de santé mentale actuellement traités par le NYPD, a travaillé pour élaborer une définition très étroite de ce qui constitue une menace pour la sécurité publique afin de réduire la probabilité de déploiement de la police dans des situations de crise de santé mentale. Cal Hedigan, PDG de Community Access, une organisation à but non lucratif membre du CCIT-NYC au service des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, déclare que donner aux répartiteurs une telle latitude dans la définition des « dommages imminents » peut leur permettre de « faire comme si de rien ».

“Nous aimerions que le pilote recherche vraiment 100% des personnes en crise, car ne pas le faire, c’est risquer que quelqu’un soit blessé ou tué alors que les personnes venant en aide sont des agents des forces de l’ordre”, a déclaré Hedigan.

Hedigan a également souligné comment l’inclusion de «la présence d’une arme» comme critère de déploiement continu de la police dans le cadre de B-HEARD continue de mettre plus de personnes en danger, en particulier compte tenu de la définition large de ce qui compte comme une arme.

« Dans tant de situations où des personnes ont perdu la vie, il y a eu une gamme d’instruments qui sont décrits comme des armes », a déclaré Hedigan à Prism ce printemps. « Que ce soit une pipe confondue avec une arme à feu [or] si c’est quelqu’un qui a peur dans le contexte de sa maison qui a peut-être pris un couteau à beurre par peur. C’est la différence entre la façon dont les ciseaux à ongles pourraient être utilisés comme une arme par rapport aux cisailles de jardin.

La sous-utilisation apparente de l’équipe d’intervention B-HEARD illustre les limites du lien entre le NYPD et les systèmes d’intervention d’urgence en santé mentale. C’est aussi pourquoi certains défenseurs ont fait pression pour une ligne d’appel distincte spécifiquement pour les crises de santé mentale. Les résidents qui appellent le 911 pour une urgence de santé mentale ne peuvent même pas demander spécifiquement une équipe B-HEARD. Au lieu de cela, ils doivent espérer que le répartiteur avec qui ils parlent ne choisira pas d’envoyer la police en réponse à leur appel. Jusqu’à présent, il n’est pas prévu de séparer les urgences de santé mentale du 911.

Bien que les données initiales aient soutenu les préoccupations des défenseurs de la santé mentale concernant la façon dont la participation du NYPD affecte l’efficacité globale de B-HEARD, elles ont également révélé un succès considérable dans les résultats où les équipes de B-HEARD ont répondu aux appels. Les partisans du financement de la police ont élevé les résultats du programme comme une victoire majeure qui révèle le pouvoir et le potentiel de sauvetage des réponses non policières. Cependant, le modèle de B-HEARD lui-même n’est pas géré en redirigeant les fonds du NYPD. Le financement du programme, qui s’élève à plus d’un million de dollars pour cet exercice et devrait être de 2,5 millions de dollars pour l’année prochaine, provient des hôpitaux FDNY et NYC Health +, et non du NYPD.

Alors que la ville et les défenseurs surveillent de près les succès et les lacunes du programme, B-HEARD pourrait toujours servir de modèle potentiel pour les communautés à travers le pays. Depuis l’année dernière, des programmes similaires qui détournent la police des urgences de santé mentale ont été soit nouvellement développés dans d’autres villes, comme MH First à Oakland, soit ont obtenu un soutien accru après des années de travail au sein de leurs communautés, comme Policing Alternatives et Diversion. Initiative à Atlanta. Bien que B-HEARD semble prometteur, il convient de noter comment des obstacles internes, tels qu’une relation continue avec la police, pourraient empêcher le programme de traiter les crises de santé mentale de la manière la plus efficace et la plus sûre possible.

Tamar Sarai Davis est journaliste à Prism. Suivez-la sur Twitter @bytamarsarai.

Prism est un média à but non lucratif dirigé par le BIPOC qui se concentre sur les personnes, les lieux et les problèmes actuellement sous-estimés par les médias nationaux. Nous nous engageons à produire le type de journalisme qui traite les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur, les femmes, la communauté LGBTQ+ et d’autres groupes invisibilisés comme des experts de nos propres expériences vécues, de notre résilience et de nos combats pour la justice. Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir nos histoires dans votre boîte de réception et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.