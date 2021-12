Le projet Pokémon Game Boy Color de Logan Paul a énervé les gens

Vous avez déjà fait quelque chose dans votre maison et pensez que c’est cool, puis le partagez avec des gens en ligne uniquement pour vous faire rôtir pour avoir ruiné le bonheur de quelqu’un d’autre ? C’est ce qui arrive à la personnalité d’Internet Logan Paul, qui a enfermé un tas de magnifiques couleurs Game Boy dans de la résine pour créer un plateau Pokémon.

Paul a publié le projet sur TikTok et a partagé un clip sur Twitter le 26 décembre. Il a pris 15 couleurs Game Boy, y compris ce qui semble être l’édition limitée sur le thème de Pokémon et une version jaune pissenlit, et les a enfermées dans plusieurs livres d’époxy. résine. Après avoir positionné et recouvert les consoles de gel, Paul a enveloppé le plateau d’un cadre Pokéball en métal.

Il a posté une vidéo de suivi plus courte montrant comment la table s’illumine et change de couleur, passant du bleu au violet au rouge au vert et vice-versa. Ça a l’air vraiment serré ! C’est aussi un moyen solide de préserver une partie de l’histoire du jeu en réutilisant quelque chose d’ancien en quelque chose d’artistique et de fonctionnel.

Mais, vu qu’il s’agit d’Internet, les gens sont très énervés à ce sujet.

Plusieurs personnes ont déploré l’acte sacrilège de Paul de « [putting people’s] le bonheur dans une résine époxy et [wasting] it », pour citer un utilisateur. Franchement, les gens paniquent ! Un autre a déclaré que « les noyer » dans de la résine n’était pas nécessaire pour le projet, tandis qu’un autre a noté que d’autres méthodes, comme un écran en verre, auraient été « plus légères » et « à jamais personnalisables ».

De loin, cependant, les gens sont plus pressés que Paul aurait détruit 15 Game Boy Colors. Parce que, voyez-vous, les ordinateurs de poche qu’il est censé ruiner sont parfaitement bien, selon les spéculations de tout le monde, en tout cas. Peu importe que les couleurs Game Boy soient achetables sur Amazon et eBay, en plus des magasins d’occasion, des friperies, etc. Et ce n’est certainement pas comme s’il pouvait faire ce qu’il veut avec ce qu’il achète. Dieu nous en garde.

Écoute, je n’arrête pas Logan Paul. Le mec a fait des choses douteuses dans le passé qui hantent son présent. Il est également passionné par la NFT destructrice et gourmande en ressources, ce qui… cool. Paul n’est pas exactement quelqu’un que je défendrais, mais cet empilement est révélateur des qualités les plus toxiques d’Internet – ou plutôt de l’humanité. Vivre et laisser vivre. Laissez les gens tranquilles.