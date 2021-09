Le projet Post Megadeth de David Ellefson, The Lucid, sort un deuxième single, “Damned”

LE LUCIDE, le groupe de hard rock composé de quatre musiciens avec le bassiste David Ellefson (ex-MEGADETH), chanteur Vinnie Dombroski (ÉPONGE), guitariste Drew Fortier et batteur Mike Heller (CORBEAU, USINE DE PEUR), sortira son premier album éponyme le 15 octobre via SpoilerHead Records . Le LP comprend neuf morceaux percutants et chargés d’émotion mettant en valeur l’approche sonore unique de ce quatuor éclectique.

LE LUCIDE vient de sortir “Damné”, le deuxième single du prochain album, qui a été produit par Heller et mixé/masterisé par Lasse Lammert. Découvrez-le ci-dessous.

“Le Lucide” liste des pistes :

01. Vent d’asticot



02. Morts du désespoir



03. Tête de spoiler



04. Cheveux



05. Maskronaute



06. Damné



07. Culotte Garçon



08. Cochons Et Fils



09. Défilé De Spit

Ellefson déclare : « Ça a été un vrai plaisir de faire un disque avec ces gars et je dois dire que c’est rafraîchissant d’explorer de nouvelles avenues musicales… de sortir un peu de ce que chacun de nous a fait stylistiquement dans sa propre carrière. la synergie qui est venue avec la création de ces chansons ensemble, ce qui est toujours incroyable lorsque l’on travaille avec de nouvelles personnes. J’ai hâte que tout le monde l’écoute !”

Lors d’une apparition en novembre 2020 sur “Le podcast de Chuck Schute”, Ellefson a expliqué comment il s’est impliqué dans LE LUCIDE: “A dessiné m’a envoyé une piste et m’a dit: “Hé, pouvez-vous lancer une basse ici?” Et j’écrivais un nouveau ELLEFSON enregistrement solo à l’époque, donc mes oreilles de studio étaient sur. J’étais branché et prêt à partir. Il l’a envoyé et je me suis dit : “Ouais, c’est vraiment cool, mec.” j’avais vu A dessiné jouer, je connais son BANG TANGO l’histoire et les autres choses qu’il a faites. Mais c’était vraiment des trucs sympas qui m’ont parlé. Et puis il m’a appelé et il m’a dit : ‘Hé, Vinnie va entrer et écrire des voix et des paroles et mettre des morceaux.’ Et c’est devenu une chose.”

“J’aime [Vinnie]. J’aime ÉPONGE, ” David a continué. “C’est une rock star. C’est juste un gars cool. Et il écrit de si belles paroles – des paroles très trippantes. C’est le genre de parolier avec qui je n’avais jamais travaillé auparavant, donc c’est amusant avec ça. Et A dessiné est un excellent guitariste. Mike Heller – il est de bons amis avec [MEGADETH drummer] Dirk Verbeuren. Et Poignard‘s, comme ‘Mike‘est génial.’ Ce sont de bons amis. On s’est tous rencontrés à LA. On a composé les chansons et on s’est tous rencontrés à LA à la mi-juillet. J’ai branché et cogné 10 chansons en deux jours. Et c’était amusant. Mike était très bon en studio; il connaît vraiment son chemin.”

Pour ce qui est de LE LUCIDEla direction musicale de, Ellefson a déclaré: “C’est des trucs cool, et c’est très différent. Ce n’est évidemment pas du thrash metal, d’où le nom LUCIDE. [The name] ressemble en quelque sorte à ce à quoi ressemble la musique.”

Ellefson et Fortier ont également annoncé la précommande de leur film d’horreur primé “Les habitants”, qui sortira le 12 octobre sur les services de streaming Blu-ray et numérique et est maintenant disponible dans divers packs de précommande en édition limitée sur www.dwellersfilm.com.

Ellefson et Fortier fera la promotion du film lors des événements suivants :

* Crypticon, Minneapolis, MN – du 10 au 12 septembre



* Conventions mortes, Fort Wayne, IN – 15-17 octobre



* Théâtre Refroidisseur, Parsippany, NJ – 29-31 octobre

Ellefson a été licencié de MEGADETH fin mai, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites l’impliquant sur Twitter. Peu de temps après, il a publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il “a soigné” un fan mineur. Il a également déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Ellefson a posé ses morceaux de basse sur MEGADETHseizième LP en mai 2020 dans un studio à Nashville, Tennessee.

En juillet, MEGADETH leader Dave Mustaine annoncé lors d’un épisode de sa Donne-moi la radio programme “Le spectacle de Dave Mustaine” cette Ellefsonles pistes de basse de ne seraient pas utilisées sur le nouveau MEGADETH LP.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 — annonce le départ du bassiste du groupe.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à sa dernière sortie.

Crédit photo: Tharasa DiMeo