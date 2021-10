Le projet Realms Of Ruin NFT annulé après seulement cinq heures

Capture d’écran : Netflix

Hier, un groupe de jeunes romanciers respectés a pensé que ce serait une bonne idée de lancer un nouveau projet mené par les achats de NFT. Tristement/hilarant, leurs grands projets sont passés de « faisons ça » à « nous ne faisons pas ça » en quelques heures.

Ces auteurs – Marie Lu, Tahereh Mafi, Ransom Riggs, Adam Silvera, David Yoon et Nicola Yoon – étaient depuis quelques semaines en discussion avec l’ancienne vice-présidente de Facebook Julie Zhuo sur un projet appelé Realms of Ruin, un monde fantastique épique qui allait lancer avec «une solide collection de NFT» à vendre et une sélection d’histoires écrites par ces auteurs. Et comment les NFT fonctionneraient-ils avec les romans, exactement ? Comme ça:

Rejoignez-nous pour développer ces histoires en ajoutant les vôtres, en achetant les cartes de personnage officielles et en jouant dans ces mondes ! Vos récits peuvent être transformés en NFT dont la valeur pourrait augmenter en même temps que votre lectorat. Au fur et à mesure que le monde s’étend, les auteurs liront de près pour décider quelles histoires et quels personnages sont suffisamment convaincants pour devenir canon.

Sentant peut-être que l’une des critiques des NFT est qu’ils fonctionnent sur la blockchain catastrophique pour l’environnement, l’annonce originale indiquait que le projet serait « construit sur la blockchain Solana respectueuse de l’environnement » (qui a eu de sérieux problèmes le mois dernier).

Ce qui est très bien, mais le fait d’attaquer les NFT à propos de leurs problèmes environnementaux, c’est que cela détourne l’attention du problème principal qui les concerne, un problème qui ne peut pas être écarté si facilement : qu’il s’agit d’une énorme arnaque, dans laquelle les acheteurs n’obtiennent rien et les gens qui contrôlent les plates-formes sur lesquelles ils sont vendus et les devises qu’ils utilisent pour tout payer rient jusqu’à la banque.

Quelque chose Les créateurs de Realms of Ruin se sont rapidement rappelés quelques instants après le lancement. Les objections des fans ont afflué, citant tout, des préoccupations environnementales à la méfiance générale de la NFT en passant par le fait que de nombreux marchés de la cryptographie n’autorisent que les 18 ans et plus à effectuer des achats, un problème étant donné le marché cible des jeunes romanciers adultes.

Après avoir passé des semaines à monter le projet, à planifier son univers et à créer une présence en ligne comprenant un site Web et un compte Twitter, quelques heures plus tard, tout était terminé, au point que ces sites et comptes avaient été supprimés. Si vous souhaitez quand même profiter de leurs promesses, la version mise en cache de ce post de Realms of Ruin’s Medium (écrit par Zhuo, quelqu’un qui a déjà investi dans l’espace NFT) disait :

Le marché NFT est en pleine renaissance. Nous voyons un art incroyablement exquis – des mèmes aux mekas en passant par les singes fondants. Nous voyons des jeux, des planètes, des lieux virtuels à visiter. Nous voyons des jetons et de l’or numérique et des laissez-passer pour des événements exclusifs.

Mais quelque chose semblait manquer.

Histoires.

Où sont les narrateurs, les bardes, les faiseurs de monde et les conteurs d’âmes ?

Où sont les batailles épiques, les romances maudites, les héros impossibles et leurs voyages au-delà de l’au-delà ?

J’ai appelé ma meilleure amie Marie Lu, dont je dévore les histoires de manière obsessionnelle depuis que nous sommes en maternelle. Nous avons réfléchi : « Verrons-nous un Harry Potter, un Game of Thrones ou un univers cinématographique Marvel sur Web3 ? Là où il est créé et possédé par la communauté »

Nous avons fait une pause. La réponse semblait évidente. Et l’étape suivante aussi.

Marie a dit : « Laissez-moi parler à certains de mes amis auteurs. »

J’ai dit: « Laissez-moi publier sur Twitter et voir si quelqu’un pourrait être intéressé par un projet parallèle amusant. »

Avance rapide de quelques semaines. La question qui est devenue une conversation qui est devenue une réponse a grandi un cœur et un corps.

6 amis auteurs à succès du NYT (comme l’a dit un fan : la collaboration du siècle !) ont créé Realms of Ruin. (J’en ai lu des bouts, et excusez mon fangirling mais C’EST TROP BON !!!!!)

Une équipe de constructeurs du monde entier s’est réunie pour créer le moteur qui prendrait en charge un univers créé par la communauté.

Les règles sont simples :

Realm of Ruins commence par une histoire d’origine, 5 royaumes, 42 personnages et 12 histoires initiales. N’importe qui peut écrire une histoire dans cet univers et la « graver » dans un NFT qu’il possède. L’ensemble initial d’auteurs promouvra et récompensera les meilleurs histoires. Un jeu de caractères NFT à collectionner sera vendu au lancement pour financer le projet.

Nous nous appuyons sur Solana parce que nous voulons que tout le monde puisse participer, y compris de nombreuses personnes novices en cryptographie, et des frais d’essence bas + des performances élevées comptent vraiment.

Notre objectif principal est la création et l’évolution d’un nouvel univers d’histoires riche, imaginatif et passionnant, créé par la communauté et détenu par la communauté.

À certains égards, cela reflète la façon dont nous l’avons également construit.

Parce que si notre projet peut être construit sur les idées web3 des autres, une histoire épique peut-elle être construite sur les idées de nombreuses personnes ?

Si des inconnus sur Internet, réunis par le potentiel de la crypto + storytelling, peuvent se réunir pour lancer cette expérience, alors pouvons-nous tous créer collectivement le prochain grand univers de la narration ?

La réponse semble évidente. Alors venez nous rejoindre pour que cela se produise.

Non, merci.

Dan Olsen (veuillez regarder son excellent récapitulatif animé LOTR) a réussi à capturer certaines des communications de l’équipe avec les fans pendant les quelques brèves heures où le projet était en direct, et elles sont profondément drôles. D’abord la promesse !

Puis la prise de conscience rapide que les choses n’allaient peut-être pas exactement comme prévu :

Avant, seulement cinq heures après avoir annoncé le tout (et seulement 11 minutes après avoir dit qu’ils auraient « besoin de temps pour réfléchir à une approche universelle »), les créateurs ont décidé de « débrancher Realms of Ruin ».

Ce message est nul, et c’est la même chose que vous voyez toujours lorsqu’un projet comme celui-ci échoue face à l’énorme réaction des fans, car il attribue le mérite de la fermeture aux « pensées, commentaires et critiques » d’une communauté.

Que diriez-vous de vous approprier ici et d’admettre simplement que vous avez merdé ? Que vous ayez passé des semaines à planifier cela et que vous n’ayez pas fait les recherches les plus fondamentales sur ce que vous vendiez, ou que vous l’avez fait et que vous ayez été ébloui par les signes du dollar et que vous étiez prêt à risquer (et puis à sous-estimer grossièrement) la réaction des fans, dont la plupart peuvent faire cinq secondes de recherche sur le sujet ?