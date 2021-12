Le projet simulé de la NFL 2022 de Todd McShay, plus l’influence de Steph Curry

Russillo partage ses réflexions sur le record de 3 points de Steph Curry, ses premières années dans la NBA et son impact sur le basket-ball (0:31). Ensuite, Ryen s’entretient avec Todd McShay d’ESPN à propos de son repêchage fictif de la NFL en 2022, y compris son top 10 à forte défense, ses quatre QB de premier tour, et plus encore (11:46). Ryen répond ensuite à quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (46:00).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Todd McShay

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

