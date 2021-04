Le projet Veritas expose le directeur technique de CNN et admet que le réseau s’est engagé dans la “ propagande ” anti-Trump ⋆ .

Project Veritas a publié des images sous couverture du directeur technique de CNN Charlie Chester admettant que le réseau se livrait à la «propagande» anti-Trump et que leur «objectif» était de le faire démettre de ses fonctions en 2020.

Dans la première section d’images publiées par Project Veritas mardi dans le cadre de leur campagne #ExposeCNN, l’organisation de journalisme d’investigation de James O’Keefe a montré Chester, directeur technique de CNN, discutant de divers sujets avec un journaliste infiltré de Project Veritas dans des bars et des restaurants, sans le savoir. il était filmé.

S’adressant au journaliste infiltré, Chester a fait valoir que c’était à CNN que le président Trump n’avait pas été réélu l’année dernière. «Regardez, ce que nous avons fait. Nous avons fait sortir Trump », a déclaré Chester. «Et je crois à 100% que si ce n’était pas pour CNN, je ne pense pas que Trump aurait été rejeté», a-t-il ajouté. Rachelle Hoffman, le producteur graphique de CNN, a fait valoir que c’était principalement dû à la pandémie de coronavirus, mais Chester a riposté, admettant qu’il avait en fait rejoint CNN pour faire partie de leur campagne de «propagande» anti-Trump.

BREAKING: Partie 1 – Le directeur de @CNN ADMIT le réseau engagé dans la «propagande» pour retirer Trump de la présidence… «Notre objectif était de faire démettre Trump de ses fonctions»… «Je suis venu à CNN parce que je voulais en faire partie» PLUS DE BOMBSHELLS: https://t.co/kDe3HDdX2r#ExposeCNN pic.twitter.com/0G33tF83jr – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 13 avril 2021

L’année dernière, O’Keefe et Project Veritas ont eu accès à un certain nombre d’appels matinaux de CNN avec des cadres supérieurs. Lors de l’appel du matin du 9 octobre, le président de CNN, Jeff Zucker, peut être entendu dire au personnel qu’ils ne doivent pas «normaliser» le comportement fou et «erratique» du président Trump, qui, selon Zucker, pourrait souffrir de symptômes liés aux stéroïdes.

“C’est un président qui sait qu’il perd, qui sait qu’il est en difficulté, qui est malade (avec un coronavirus), peut-être, les séquelles des stéroïdes ou pas, je ne sais pas”, a déclaré Zucker à l’époque. “Mais il agit de manière erratique et désespérée, et nous ne devons pas normaliser cela.”

RUPTURE: Le président de @CNN SOULIGNE Trump et les républicains lors d’un appel de 9 heures avec la haute direction ‘Il (@realDonaldTrump) agit de manière erratique … Je pense que nous devons nous pencher là-dessus …’ «Si nous avons fait une erreur, c’est que nos bannières ont été trop polies…» #CNNTapes pic.twitter.com/zMIRxq9qC6 – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 2 décembre 2020

Dans la nouvelle vidéo, Chester a confirmé que non seulement l’accent était mis sur la santé du président Trump, mais qu’il s’agissait d’une poussée de «propagande», totalement motivée par la «spéculation»:

Comme quand Trump l’était, je ne sais pas, comme si sa main tremblait ou quoi que je pense. Nous avons amené autant de médecins pour que tout le monde raconte une histoire qui comme, c’était de la spéculation, qu’il était comme neurologiquement endommagé, qu’il perdait ça. Il est inapte à, vous savez, peu importe. Nous étions en train de créer une histoire là-bas dont nous ne savions rien, vous savez? Je pense que c’est de la propagande, tu sais? Nous n’avions rien d’autre avec quoi courir à ce moment-là. Nous étions comme, juste prendre des coups de l’arc en espérant que quelque chose allait frapper, vous savez?

En revanche, Biden a été délibérément dépeint par le réseau comme un «jeune gériatrique», Chester notant que CNN montrait constamment des photos de lui en train de faire du jogging. “Lui montrer le jogging était évidemment une déviation de son âge”, a déclaré Chester. «Je pense que nous l’avons aidé à traverser le trimestre.» Dans une autre conversation avec Hoffman, où elle a souligné que le réseau avait été attaqué pour ne pas avoir couvert l’histoire de Biden tombant dans les escaliers, alors qu’il s’était précédemment concentré sur la lente marche de Trump sur une rampe. Chester a fait valoir qu’une telle histoire sur Biden ne devrait pas être explosée par le réseau.

D’autres conversations avec Chester et le journaliste d’investigation de Project Veritas ont confirmé l’étendue de la propagande que CNN faisait pendant la campagne électorale. «Notre objectif était de faire démettre Trump de ses fonctions, n’est-ce pas? Sans le dire, c’est ce que c’était, non? Chester a dit au journaliste. Il a ajouté que le prochain «objectif» serait la sensibilisation au changement climatique, qu’ils «battraient à mort» d’une manière similaire à la pandémie. «La peur vend», a déclaré Chester.

Vous pouvez regarder la vidéo en entier ci-dessous: