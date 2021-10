Le promeneur de chiens de Harry et Meghan se promène dans leur laboratoire, Pula

Prince Harry et Meghan Markle ne sont peut-être plus dans les bonnes grâces de la famille royale, mais ils accordent toujours à leur chien le traitement royal… même lorsqu’ils sont occupés.

Le chien du couple – un sauvetage de laboratoire noir nommé Pula — a pu profiter d’une belle promenade près de la plage de Santa Barbara vendredi … grâce à son marcheur professionnel.

On ne sait pas qui est le frère très tatoué et promeneur de chiens, mais il s’est assuré que le chiot de Harry et Meghan était beau et propre avant de remonter dans leur Land Rover et de rentrer chez elle à Montecito.

Alors que les 15 minutes de gloire du promeneur de chiens viennent peut-être de commencer, Pula est déjà assez populaire. Elle a figuré dans quelques séries de photos plus tôt cette année en train de gambader avec Harry à la plage … et elle a également fait une apparition lors de l’interview explosive du couple avec Oprah plus tôt ce mois-ci.

Quant à Harry et Meghan … ils ont été très occupés ces derniers temps avec leurs diverses œuvres caritatives et ont rendu visite aux dirigeants mondiaux la semaine dernière à la conférence des Nations Unies. Il est donc logique qu’ils aient besoin de quelqu’un pour promener leur chien… et ce type a l’air de faire le travail.