Le promoteur d’Abou Dhabi espère une finale de F1 lors de l’épreuve de force · .

Alors que Max Verstappen pourrait remporter le championnat du monde lors de l’avant-dernière course de la saison en Arabie saoudite ce week-end, le promoteur de l’épreuve finale souhaite que la lutte pour le titre dure les 22 manches complètes.

Saif Rashid Al Noaimi, directeur général adjoint du circuit de Yas Marina, espère que le championnat sera décidé lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Le titre n’a pas été acquis lors de la dernière course de la saison sur le site émirati depuis le triomphe de Nico Rosberg en 2016.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par l’aspect du championnat », a déclaré Al Noaimi à . dans une interview avant le Grand Prix du Brésil, lorsque Verstappen détenait une avance de 19 points sur Lewis Hamilton. Depuis lors, le pilote Mercedes a réduit l’avantage de son rival à seulement huit points, ce qui signifie que pour décrocher le titre ce week-end, Verstappen a besoin d’au moins une deuxième place, Hamilton terminant loin dans l’ordre.

« Nous espérons que le championnat se jouera sur le fil ici sur le circuit de Yas Marina et le Grand Prix d’Abu Dhabi », a ajouté Al Noaimi.

Après son premier grand prix en 2009, le circuit de Yas Marina a été le plus souvent le lieu de la finale de la saison et a conclu chaque championnat depuis 2014. L’année prochaine, il liera Adélaïde en Australie en tant que destination la plus visitée de F1 pour la finale de la saison. .

Fonctionnalité : Comment les conceptions des fans ont inspiré l’équipe à l’origine de la nouvelle mise en page spectaculaire de Yas Marina« Le Grand Prix d’Abou Dhabi est devenu la finale de la saison du championnat », a déclaré Al Noaimi. « Ce que nous entendons du personnel de F1, des équipes, des pilotes et des fans, c’est qu’ils aiment vraiment venir à Abu Dhabi pour la dernière course. »

Cependant, il reconnaît que la configuration de la piste a longtemps été critiquée pour offrir peu d’opportunités de dépassement. Les discussions sur la manière d’améliorer le tracé se sont intensifiées après la course de l’année dernière, et en mars, les propriétaires de piste et la Formule 1 ont décidé de procéder à des changements.

« Nous envisageons de le faire depuis un certain temps », déclare Al Noaimi. « Au cours des dernières années, au fur et à mesure que les voitures ont évolué, nous avons vu à quel point il est devenu difficile de dépasser avec les voitures plus récentes qui ont du mal à rester proches les unes des autres et certains des défis auxquels les pilotes ont été confrontés.

« Au cours des dernières années, nous avons entendu les commentaires des équipes, des pilotes, mais plus important encore, des fans, qu’il s’agisse de fans présents sur le site ou qui regardent le flux en direct. Nous avons donc exploré les options au cours des dernières années et nous avons eu plusieurs itérations de ces changements.

« Au début de cette année, je dirais que les choses sont devenues assez sérieuses dans nos discussions avec Formula 1 Management. Nous avons pris la décision d’aller de l’avant et de mettre une équipe en place pour travailler sur les conceptions et les détails.

« Nous avions le concept, nous avions une idée approximative de ce que nous voulions faire. Il s’agissait de l’affiner, de l’adapter aux règles 2022 et nous avons fait des simulations avec la voiture 2022. Et au début de cette année, nous avons pris la décision et nous avons innové vers le début de l’été.

Les révisions ont été conçues par Driven International et mises en œuvre en collaboration avec MRK 1 Consulting. Plusieurs virages lents ont été supprimés ou allégés et un nouveau virage relevé a été ajouté. Les premières impressions des moniteurs de conduite du circuit et d’autres à avoir conduit la configuration révisée sont « extrêmement positives », dit Al Noaimi.

Les virages lents et sans carrossage de la piste d’origine ont attiré certaines critiques de la part des pilotes de F1. Après la course de l’année dernière, Esteban Ocon a suggéré de les changer pour améliorer la course tandis que Sebastian Vettel a également remis en question la prévalence des virages hors carrossage dans la conception des pistes modernes.

À la suite de la refonte, plusieurs virages hors carrossage de la piste, mais pas tous, ont été supprimés. Les opérateurs de piste espèrent que cela permettra aux voitures de se suivre de plus près cette année.

« Nous avons examiné où se trouvent les zones où les voitures ont du mal à se suivre et à rester proches les unes des autres », explique Al Noaimi. « Où sont les zones dans lesquelles nous avons senti que l’élan était interrompu par certains des virages lents et sans carrossage ?

« Nous avons identifié ces domaines et, conjointement avec la Formule 1, nous avons dit que ce sont les domaines sur lesquels nous devons concentrer nos efforts. Et nous avons proposé ces principes que nous voulons apporter, des changements qui permettront aux voitures de rester plus proches les unes des autres, qui leur permettront de conserver la chaleur dans les pneus, qui leur permettront de ne pas surchauffer leurs pneus à cause de la virages lents hors carrossage où il y avait pas mal de glissade.

« Donc, c’était en quelque sorte les principes que nous avions convenus et c’est là que nous avons zoomé sur ces trois zones dans lesquelles nous avons fini par apporter les modifications. »

Nous apprendrons la semaine prochaine à quel point ils ont réussi. Mais comme Yas Marina a investi dans la refonte de sa piste, a-t-il également signé un nouvel accord avec la F1 pour continuer à organiser la finale de la saison ?

« Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour que je puisse répondre à cette question », sourit Al Noaimi.

