Le promoteur de Bitconnect plaide coupable pour le stratagème de Ponzi, alors que la plate-forme fait face à de nouvelles accusations de la SEC ⋆ Crypto new media

L’ancien directeur et promoteur du célèbre stratagème Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à des accusations de fraude liées à son rôle dans la plate-forme d’échange et de prêt de crypto désormais disparue.

Il a été condamné à rembourser 24 millions de dollars aux investisseurs.

Dans une action parallèle dans la saga de longue date, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé Bitconnect, son fondateur Satish Kumbhani, l’ancien directeur Arcaro et Future Money Ltd. pour le stratagème. Les défendeurs sont accusés d’avoir géré une offre de titres frauduleuse et non enregistrée qui a rapporté 2 milliards de dollars.

Les derniers développements surviennent trois ans après que BitConnect a fermé sa plate-forme de prêt et son échange crypto à la lumière des avertissements des régulateurs du Texas et de la Caroline du Nord.

Bitconnect a été largement accusé d’être un stratagème de Ponzi, et le stratagème perdure dans d’innombrables mèmes.

« Marketing frauduleux »

Selon un communiqué du ministère de la Justice (DoJ) du 1er septembre, Arcaro a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude par fil.

Le résident de Los Angeles a admis avoir conspiré avec “d’autres” pour exploiter les investisseurs en “commercialisant frauduleusement” l’offre de pièces de monnaie et la plate-forme de trading crypto de BitConnect comme un investissement très rentable.

L’homme de 44 ans a également admis avoir induit les investisseurs en erreur sur le «BitConnect Trading Bot» et le «Logiciel de volatilité» comme étant capables de générer des bénéfices importants et des rendements garantis en utilisant les fonds des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés de la cryptographie.

“En vérité, BitConnect a exploité un manuel de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs”, lit-on dans le communiqué du DoJ.

Arcaro aurait exploité un vaste réseau de promoteurs en Amérique du Nord qui a formé un système pyramidal surnommé le «programme de référence Bitconnect». Il a gagné environ 15 % par investissement dans le programme de prêt de BitConnect, tandis qu’il a également reçu une réduction de tous les investissements via un fonds « slush » caché.

L’ancien promoteur a admis avoir gagné environ 24 millions de dollars grâce à ses activités frauduleuses et a été condamné à rembourser la totalité du montant aux investisseurs.

“Arcaro a capitalisé sur l’émergence des marchés de la crypto-monnaie, incitant les investisseurs innocents du monde entier à intervenir tôt en leur promettant des rendements garantis et en exploitant Internet et les médias sociaux pour atteindre un plus grand nombre de victimes avec plus de facilité et de rapidité”, a déclaré l’agent spécial en charge. Ryan L. Korner du bureau de terrain de l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) à Los Angeles.

En rapport: La crypto est trop grande pour exister en dehors des politiques publiques, prévient le président de la SEC

Nouveaux frais de la SEC

Les accusations de la SEC annoncées aujourd’hui visent BitConnect, le fondateur Satish Kumbhani, l’ancien directeur Arcaro et Future Money Ltd – une société constituée par Arcaro à Hong Kong.

Selon la plainte du 1er septembre, la SEC allègue que les défendeurs ont mené une offre de titres frauduleuse et non enregistrée via la plate-forme de prêt de BitConnect entre 2017 et 2018, qui a généré environ 325 000 Bitcoin (BTC) d’une valeur de 2 milliards de dollars à l’époque.

Aujourd’hui, nous avons annoncé que nous avions déposé une action contre une plateforme de prêt de crypto en ligne, son fondateur, et son principal promoteur américain et sa société affiliée. Ils auraient fraudé des investisseurs particuliers de 2 milliards de dollars ! Plus : https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz – SEC (@SECGov) 1er septembre 2021

La plainte affirme que les utilisateurs ont été dupés en investissant dans la plate-forme de prêt en affirmant que le bot de trading de BitConnect produirait des rendements garantis de 40 % par mois, et a accusé BitConnect d’avoir publié des “rendements fictifs” sur le site Web équivalant à une moyenne de 1 % par jour. , soit 3 700 % par an.

«Ces affirmations étaient une imposture. Comme les défendeurs le savaient ou l’ignoraient imprudemment, BitConnect n’a pas déployé de fonds d’investisseurs pour négocier avec son prétendu robot de trading. Au contraire, BitConnect et Kumbhani ont siphonné les fonds des investisseurs pour leur propre bénéfice et celui de leurs associés.

La SEC note que la localisation du fondateur de BitConnect, Kumbhani, est actuellement inconnue.

La SEC demande une restitution complète des fonds, l’interdiction aux défendeurs de violer les lois sur les valeurs mobilières à l’avenir et des sanctions pécuniaires civiles.

En mai, la SEC a inculpé six autres promoteurs de BitConnect pour leur rôle dans l’offre d’insécurité présumée, et Cointelegraph a rapporté le 8 juillet que la SEC avait conclu des accords avec quatre des six personnes.