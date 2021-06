John McAfee

Le promoteur de crypto excentrique John McAfee se suicide dans une prison espagnole

Le ressortissant britannique et magnat de la technologie John McAfee a été confirmé mort par les autorités espagnoles.

Selon le média espagnol El Pais, créateur du célèbre logiciel antivirus McAfee, s’est suicidé mercredi alors qu’il était derrière les barreaux, à l’âge de 75 ans.

Arrêté en octobre 2020 à l’aéroport d’El Prat alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol pour la Turquie, McAfee était détenu à la prison de Brians 2 depuis huit mois pour fraude fiscale.

Son extradition vers les États-Unis vient d’être approuvée mercredi matin avant le malheureux incident.

McAfee a été retrouvé pendu dans la prison de Sant Esteve de Sesrovires à Barcelone. Les autorités pénitentiaires et les ambulanciers avaient tenté de le réanimer mais en vain.

Les autorités espagnoles jugent qu’il s’agit d’un suicide en attendant une autopsie.

McAfee est dans le collimateur des autorités américaines depuis quelques années. Le département américain de la Justice (DoJ) l’a accusé de crimes financiers.

Dans un communiqué de presse, le DoJ a noté que le gourou excentrique des logiciels antivirus avait gagné des millions de dollars de revenus grâce à la promotion de crypto-monnaies, à des travaux de conseil, à des allocutions et à la vente des droits de son histoire pour un documentaire et a refusé de payer les impôts correspondants.

Les charges couvraient trois exercices de 2016 à 2018.

McAfee avait un casier judiciaire assez imposant auprès des autorités. En 2012, il a été désigné par les autorités du Belize comme « personne d’intérêt » dans le meurtre de son voisin. Même s’il n’a pas été formellement inculpé, McAfee a refusé de payer la taxe de 25 millions de dollars.

Le génie du logiciel excentrique a également été accusé d’un programme de « pompage et de vidage » par le DoJ.

Selon une plainte déposée le 5 mars par l’agence américaine, McAfee et l’un de ses conseillers, Jimmy Galen Watson, se sont livrés à la promotion frauduleuse d’actifs numériques auprès d’investisseurs via ses comptes de réseaux sociaux. Selon l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss,

«Les accusés auraient utilisé le compte Twitter de McAfee pour publier des messages à des centaines de milliers de ses abonnés sur Twitter vantant diverses crypto-monnaies par le biais de déclarations fausses et trompeuses pour dissimuler leurs véritables motivations égoïstes. McAfee, Watson et d’autres membres de l’équipe de crypto-monnaie de McAfee auraient engrangé plus de 13 millions de dollars auprès d’investisseurs qu’ils ont victimisés avec leurs stratagèmes frauduleux.