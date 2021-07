Le promoteur de l’Arabie saoudite a eu des entretiens sur les droits humains avec des chauffeurs

Le promoteur du Grand Prix d’Arabie saoudite a parlé aux pilotes de Silverstone de leurs préoccupations avant le premier voyage de la F1 dans le pays.

La saison 2021 devrait impliquer pour la première fois un grand prix en Arabie saoudite, mais c’était une annonce qui a soulevé des questions pour certains.

En particulier, certains conducteurs étaient préoccupés par le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme, mais le promoteur de l’événement et président de la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto, le prince Khalid Bin Sultan Al Faisal, a déclaré qu’il avait eu des entretiens avec des conducteurs lorsqu’il était à Silverstone pour y assister. le Grand Prix d’Angleterre.

Lewis Hamilton a sans doute été le pilote le plus virulent à ce sujet, bien que le prince Khalid ait déclaré que le septuple champion du monde ne faisait pas partie de ceux qui sont venus lui parler.

Mais quant aux chauffeurs qui l’ont fait, il les a exhortés à venir voir l’Arabie saoudite par eux-mêmes et à se faire leur propre opinion.

“Je me suis rencontré à Silverstone avec quelques pilotes”, a-t-il déclaré lors d’un événement médiatique.

« Je ne vais pas citer leurs noms, mais Lewis Hamilton n’en faisait pas partie. J’ai répondu à leurs préoccupations et je leur ai parlé ouvertement.

« J’ai dit, écoute, je ne vais rien te dire, tu viens en Arabie saoudite et tu le vois, et si tu veux venir ici avant la course, tu peux venir, et tu juges par toi-même.

« Quoi que je dise à propos de mon pays, il vaut mieux que vous veniez le voir vous-même, que vous rencontriez la population locale et que vous puissiez ensuite avoir votre opinion.

« Je suis sûr que vous avez des amis d’équipes venues pour la Formule E ou pour Dakar. Vous pouvez leur demander et ils peuvent donner leur avis.

« Vous pouvez venir et avoir la chance de voir notre pays librement, puis vous pouvez dire votre opinion sur notre pays, car nous sommes confiants sur ce que nous progressons et où nous allons. Donc nous n’avons pas de problèmes [discussing it]. “

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali a récemment déclaré que la série n’était pas intéressée par la « politique », mais a estimé que leur campagne « We Race as One » pourrait inspirer un changement positif en Arabie saoudite.

Cette initiative semblerait en contradiction avec plusieurs valeurs saoudiennes traditionnelles, mais le prince Khalid a déclaré qu’elle jouait un rôle important en aidant l’Arabie saoudite à s’ouvrir à tous.

“Pour l’instant, les choses avancent très bien entre nous”, a-t-il confirmé à Motorsport.com.

« Cela fait partie de notre stratégie, en Arabie saoudite, pour ouvrir notre pays.

«Nous voulons prouver la qualité de vie de n’importe qui, des Saoudiens ou de quiconque visite l’Arabie saoudite. Cela nous aidera à atteindre nos objectifs. »