Le promoteur de Sotchi “déçu” du deuxième snob du GP

Le promoteur du Grand Prix de Russie Alexey Titov avoue être “un peu déçu” que la Formule 1 n’ait pas accordé à Sotchi une deuxième course cette année.

Le calendrier 2021 de F1 est une énigme permanente en raison des effets de la pandémie mondiale, qui a forcé l’annulation de certaines courses et l’ajout d’autres.

Imola, Portimao, une deuxième course en Autriche et le Grand Prix de Turquie ont tous été ajoutés au programme. Il reste encore une lacune, le 21 novembre, et celle-ci pourrait être comblée par une première visite au Qatar.

Mais en dépit d’être plus que disposé à aider, Sotchi a été négligé par la Formule 1 en proposant d’organiser une course supplémentaire pour compléter le Grand Prix de Russie le 26 septembre.

Il s’agira de la huitième course sur le circuit basé dans l’ancien complexe des Jeux olympiques d’hiver et les organisateurs espéraient en boucler 10 avant que l’événement ne se déplace vers un nouvel emplacement à Igora Drive, près de Saint-Pétersbourg, en 2023.

“Cette année, nous avons discuté de la tenue d’une deuxième course à Sotchi”, a déclaré le promoteur de la course Titov, cité par le média russe Championat. « De telles discussions se sont tenues sur fond de changements de calendrier dus au coronavirus.

« J’étais un peu déçu qu’il n’y ait pas de deuxième course. Puis, en 2022, nous aurions organisé le 10e grand prix à Sotchi, ce qui aurait ajouté une certaine complétude à l’événement. Mais c’est comme ça. »

Le plan aurait été de remplacer le Grand Prix du Japon, qui devait suivre la course russe une semaine plus tard, le 3 octobre. Au lieu de cela, il y aura un écart de deux semaines avant le GP de Turquie le 10 octobre.

“Nous avons eu une discussion de travail à ce sujet, si cela fonctionnerait ou non”, a ajouté Titov. « Disons simplement que nous n’avons trouvé aucun terrain d’entente avec la Formule 1 pour le faire.

« Il y avait une combinaison de facteurs des deux côtés, à la fois organisationnels et économiques. Personne n’était mauvais ou bon dans cette discussion. Tout le monde a compris dans quelles conditions la course pouvait se dérouler. Au cours de la discussion, nous avons réalisé que nous avions des points absolument différents.

Lorsqu’on lui a demandé quel nom aurait pu porter une deuxième course, Titov a répondu : « Nous n’étions pas allés aussi loin. C’est déjà une question de marketing, qu’il serait logique de discuter si des accords de base avaient été conclus.